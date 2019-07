Modena Volley, Leo Shoes main sponsor: "Guidati dagli stessi valori"

Presentazione main sponsor al Pala Panini: oltre a Catia, Sartoretti, Giani, e Cantagalli protagonista il presidente di Leo Shoes Antonio Filograna Sergio.

Due interventi principali, prima l' ospite d' onore, innamorato dei valori e della specialità della piazza Modena. Valori in netta sintonia con la dirigenza e con l' ambiente gialloblu.

“Ho voluto che Leo Shoes diventasse main sponsor di Modena Volley perché quando ho conosciuto questa realtà mi sono innamorato, vedo tantissime cose in comune tra Modena e il mio Salento, qui mi sento a casa, c’è una grande condivisione di valori, questo è un posto speciale. Modena rappresenta la storia del volley nazionale e mondiale e continuerà a rappresentarle, è una società speciale, fatta di gente straordinaria. Vincere è importante e fa parte del mio e del nostro dna, occorre avere rispetto dell’avversario, ma puntare assolutamente alla vittoria, sempre”.

Catia Pedrini entusista della conferma della collaborazione, o meglio, un salto di qualità, ora più di prima determinazione e orizzonti lucenti !

“Io non credo al caso, penso che nella vita le cose succedano con un disegno preciso, - ha spiegato Catia Pedrini -, ci sono tantissimi valori che accomunano Modena Volley e Leo Shoes, che accomunano me e Antonio Filograna Sergio, la determinazione, il guardare lontano e il puntare sempre sul lavoro di squadra. I consigli sulla gestione anche aziendale di Antonio saranno preziosissimi e anche io, come lui, voglio vincere, perché Modena è questa, è una piazza dove c’è ambizione, abbinata a valori di alto livello”.