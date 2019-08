Leo Shoes Modena Volley inizia la preparazione, svelati i numeri di maglia

Estate finita. Esclusi i nazionali, Modena Volley lunedì dà il via alla prossima stagione. A guidare i canarini inizialmente Cantagalli e Tomasini, quest’ ultimo allenatore della serie B, in attesa di Giani. Presente Bednorz, che non prenderà parte all’Europeo con la Polonia, dopo una lunga estate, vissuta da protagonista in bianco rosso. Il talento classe ’94 sta crescendo in fretta, sempre più leader.

I primi giorni gli allenamenti si terranno all impianto sportivo di atletica della Fratellanza, con la collaborazione dei preparatori Berti e Carotti.

I numeri di maglia per la stagione 2019/20

Matthew Anderson avrà il suo “storico” numero 1 con Bartosz Bednorz che indosserà il 10 che era sulle spalle in campo del “Bazooka” Luca Cantagalli, un vero e proprio simbolo per tutto il popolo gialloblù. Questa la lista completa: 1 Matthew Anderson, 2 Luis Elian Estrada Mazorra, 3 Nicola Iannelli, 5 Andrea Truocchio, 6 Giovanni Sanguinetti, 7 Salvatore Rossini, 8 Giulio Pinali, 9 Ivan Zaytsev, 10 Bartosz Bednorz, 11 Micah Christenson, 12 Maxwell Holt, 15 Elia Bossi, 16 Nicola Salsi, 18 Daniele Mazzone, 90 Denys Kaliberda