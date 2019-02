Champions League. Azimut Leo Shoes-Cucine Lube Civitanova 1-3 | Modena perde l'ennesimo scontro diretto

Tempo di Champions al Pala Panini per il quinto turno del girone. Euroderby, Modena-Lube, i gialli privi di Christenson per almeno un mese proveranno a battere i marchigiani, usciti sconfitti al tie break in Coppa Italia contro Perugia. Avversario numero uno Bruninho, la Lube è sempre tosta. Modena spera nelle ultime due gare di girone di restare in corsa anche in Europa, riuscirà Velasco nell’impresa?

L’arbitro della gara è il signor. Rodriguez Jativa. Ecco i se stetti. Modena:Keemink, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco. Lube : 14) Bruninho, 13) Simon, 5) Juantorena, 9) Leal, 1) Sokolov,7) Stankovic, 17) Balaso . All. Medei

Primo set 27-25 Modena : Juantorena 1-0 in diagonale. Bednorz d’astuzia 1-1. Simon pasticcia 2-1 Modena. Bednorz convincente a inizio gara 3-2. 5-2 il numero uno gialloblu in gran spolvero. Leal murato dalla difesa di casa 6-2. 6-5 ace di Simon, difesa Modena in confusione. 8-5 muro vincente di Keemink. 10-7 Sokolov brutto errore. 11-8 Juantorena non sbaglia, gran schiacciata. 12-8 invasione della Lube, punto Modena. 14-9 Bruno batte a rete. 15-10 Holt decisivo al centro. 15-12 Zar in difficoltà, muro Leal. 17-13 Urnaut vincente in banda. 17-15 lo Zar sbaglia tanto, Civitanova resta in scia. 18-16 Sokolov dopo un’ inizio difficile prende campo. Entra Pierotti. Bednorz vincente 20-17 Modena. 20-19 Simon mura lo Zar. 21-20 Juantorena batte a rete. Bednorz fallo di doppia 22-21 Lube. 23-22 gran palla di Leal. 23-23 gran prestigio di Keemink, buon primo set per il palleggiatore olandese di Modena. 24-24 lo Zar non perdona e si va ai vantaggi. Urnaut in scioltezza 25-25. 26-25 Urnaut ace vincente. 27-25 Anzani muro vincente 1-0 Modena.

Secondo set 28-26 Lube : Bednorz inaugura il secondo set 1-0 Modena. Simon 1-1. Stankovic conclude un brutto scambio 2-2. 4-3 di prestigio ancora Keemink, applaudito dal Pala Panini. 6-4 di prepotenza lo Zar. 7-4 Urnaut decisivo. 7-6 Zaytsev murato dalla difesa marchigiana. 8-7 Urnaut in battuta colpisce il nastro, out. 10-7 Zaytsev chiude un bellissimo scambio. 11-7 Holt comodo comodo al centro. 11-10 Simon ace vincente. 13-10 ace del nove gialloblu, lo Zar ! 14-11 Sokolov batte out. 15-11 murissimo di Urnaut come Bednorz in serata super. 16-12 Zaytsev secondo set più fortunato. 17-13 Anzani pallonetto vincente, difesa Civitanova disattenta. 17-15 Bednorz murato in pipe. 17-16 Bruno ace vincente. 18-16 punto d’astuzia di Zaytsev. 19-18 Kovar bel diagonale. 20-19 Bednorz vincente di prepotenza. 21-20 Sokolov ace vincente. Bednorz accorcia 22-21 Lube. 22-23 Kovar batte a rete. 23-23 Zaytsev pareggia i conti. Urnaut sicuro di sé 24-24. Urnaut 25-25. Bednorz sempre preciso 26-26. 28-26 Sokolov 1-1, bella pallavolo nell’euro derby di Champions.

Terzo set 25-23 Lube : Sokolov in banda 1-0 Modena. Bednorz in banda 1-1. Urnaut pipe vincente 2-1. Bruno batte a rete 3-2 Modena. Keemink stoppa Kovar 5-3. 6-4 Urnaut un bolide, nulla può la difesa di Civitanova. Ace di Holt dopo il check 7-4 Modena. 8-4 errore in attacco della Lube, Modena ne approfitta. 9-5 errore in battuta della Lube. 9-6 punto discuso per gli ospiti. 11-8 Zaytsev bella diagonale, difesa ospite non può nulla. 12-10 Holt al centro puntuale. 12-12 Juantorena comodo. Keemink punto vincente 14-13 Modena. 15-14 Lube Anzani al centro out. Stankovic al centro 17-14 Bruno e compagni vogliono scappar via. 19-14 Juantorena gran pipe. 20-15 i marchigiani sul velluto, Modena in difficoltà. Urnaut ace 17-20 Lube. Mazzone al centro 21-18. 21-19 punto Modena, gran difesa gialloblu, Sokolov spreca l’attacco. 21-20 Holt mura Juatorena, bellissima pallavolo. 21-22 Zaytsev puntuale, equilibrio. Bednorz in banda 23-22, Lube sempre avanti. 24-22 punto Simon dopo il check. 25-23 Stankovic chiude il terzo set 2-1 Lube.

Quarto set 25-21 Lube : Bednorz in banda vincente 1-0 Modena. Mazzone batte a rete 1-1. Simon stratosferico 2-1 Lube. Zaytsev batte a rete 3-2 per gli ospiti. Simon 4-2. 6-2 Keemink schiaccia impreciso. Juantorena 7-3 decisivo in banda. 9-3 ace di Juantorena, Modena in calo. 10-4 Sokolov comodo comodo. 11-6 Juantorena vincente. 12-7 Kovar pungente e preciso, la Lube vuole chiuderla il prima possibile. 13-9 Zaytsev chiude un’azione confusa. 14-10 Holt al centro. Juantorena batte a rete 15-11 Lube. 12-16 Urnaut vincente. 18-12 Sokolov ace vincente, difesa Modena immobile. 20-13 Modena pasticcia in difesa. 14-20 Bednorz. Mazzone batte a rete 21-14 Lube. 22-16 Cantagalli ( il figlio di Luca ) fa punto per i marchigiani. Urnaut vincente in banda 23-17 Lube. Urnaut 18-24 per l’orgoglio canarino. 24-21 Urnaut tiene a galla i suoi finchè può. 25-21 Sokolov chiude i giochi 3-1 Lube al Pala Panini, Modena praticamente fuori dal girone.

LE PAGELLE - Modena 4,5

Keemink 5,5, Zaytsev 5, Urnaut 6,5, Bednorz 6,5, Anzani 5, Holt 5, Rossini 5.

INGRESSI: Pierotti 5, Mazzone 5

All. Velasco 5