Azimut Leo Shoes Modena-Cucine Lube Civitanova 2-3 | Lube strepitosa, per Modena punto di consolazione

Si gioca il classicone Modena-Lube, una delle sfinde di vertice degli ultimi anni della pallavolo italiana. Ci si aspetta una partita mozza-fiato e combattutissima, molto sentita naturalmente dai tifosi canarini e dai marchigiani. Quest’anno un motivo in più per il pubblico gialloblu è il ritorno a casa da avversario di Bruninho, tanto amato con le vesti gialloblu, icona di questo sport. L’Azimut dopo la sconfitta a testa alta contro il Perugia di Leon giocherà quindi il secondo scontro diretto. La sfida tra Modena e Civitanova sarà di scena anche in Champions.

L’arbitro della gara è il signor. Simbari. Ecco i sestetti: Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Holt, Mazzone, Rossini. All. Velasco. Civitanova: 14 ) Bruninho, 13) Simon, 5) Juantorena, 9 ) Leal, 1) Sokolov 8) Diamatini 17 ) Balaso. All. Medei.

Primo set 25-21 Modena : 1-0 Sokolov Lube avanti. Holt pareggia i conti 1-1. Holt mura Leal 2-2. Leal diagonale precisa 3-2 Lube. Urnaut in banda 5-3, Modena rincorre. Ace Christenson 5-4. 7-4 Sokolov ace marchigiano. Juantore punto pipe 8-4. 6-9 punticino prezioso di Bednorz. 7-10 ancora Bednorz in banda, preciso. Zaytsev vincente 9-10 Modena non molla. 10-11 Zaytsev vincente, ora equilibrio. 12-11 attacco super di Zaytsev, Modena avanti. Holt fenomenale 13-11 brek gialloblu. Juantorena attacco vincente 14-12, la Lube non molla. Mazzone murissimo 16-12. Urnaut errore in banda 16-14 Modena. 18-15 errore a servizio dei rossoneri. 19-16 Leal attacco pungente. 20-17 Bednorz vincente bellissimo primo set per il polacco gialloblu. 21-18 Holt muro strepitoso. Zaytsev errore in banda 21-20, Lube in scia. 23-20 lo Zar entra in scena, distacco gialloblu. 24-21 Urnaut decisivo in banda, set point. 25-21 ace di Holt ! 1-0 Modena, si va al secondo set.

Secondo set 31-29 Lube : Zatsev inaugura il secondo set 1-0 Modena. Leal risponde allo Zar 1-1. Simon bolide al centro 2-2. Bednorz errore in pipe 4-2 Lube break rossonero. Zaytsev in banda decisivo. Muro di Mazzone 5-4 per i padroni di casa. 6-6 invasione di Mazzone al centro. Leal ace micidiale 8-6 Lube. Urnaut in banda 8-7. 9-8 Simon batte out. 10-9 Urnaut in pipe preciso. Zaytsev out in banda 12-9 Lube. Bednorz vincente 13-11 per i marchigiani. Leal out in banda 13-13, parità ! 14-13 Holt muro punto, azione bellissima a dir poco. 15-13 Modena, Sokolov schiaccia out. 16-14 Holt al centro break canarino. 17-14 Holt ace vincente, pubblico soddisfatto. 17-16 Simon al centro punto vincente. 18-16 Zaytsev bolide, punto Modena. 19-17 Simon errore a servizio. Juantorena 20-18 Modena. 21-19 Modena. 22-19 Zaytsev ace micidiale. 23-20 Modena confusione in casa Lube, Modena ne approfitta. Holt errore al centro 23-22 Lube. Leal 23-23, parità sul finale. Urnaut in bilanciere in tuffo, 24-23, strepitoso Tine. Simon al centro ai vantaggi. 25-25 Lube attenta. Anzani al centro 27-26. Cester, punto della parità 27-27. Zaytsev batte alle stelle 28-28. Leal punto in banda 29-29. 31-29 Lube ace Sokolov 1-1, si va al terzo.

Terzo set 25-20 Lube : Lube 1-0 Juantorena in banda. Lo Zar pareggia i conti 1-1. Holt murato da Stankovic 3-1 per gli ospiti. Bednorz in banda 4-2. Bednorz 4-3, Lube. Sokolov batte a rete 5-4. Kaliberda in banda 6-4, Modena rincorre. Kaliberda batte a rete 8-6, break Lube. Anzani al centro punto comodo 9-7. 11-7 Leal punto marchigiano, Lube vuole spaccare il set. 11-8 murissimo gialloblu, super difesa modenese. Zaytsev ace vincente 11-9, Modena non molla. 13-9 Stankovic ace vincente. 13-10 Zaytsev decide uno scambio molto combattuto, velocità assurde da ambo le parti. 15-10 Zaytsev errore, la Lube vola. Ace micidiale di Leal velocità strepitosa 17-11. Urnaut in banda 18-12 Lube. 14-19 Bednorz in banda. Bednorz vincente 20-15 per i marchigiani. 16-21 invasione di Sokolov, set vicino a una sua fine. 23-17 la Lube in punto ancora, set quasi portato a casa. Punto Lube Sokolov 24-19 set point per la Lube. 25-20 Juantorena chiude il set.

Quarto set 27-25 Modena : Juantorena pallonetto out 1-0 Modena. Stankovic al centro out, 2-0 Modena. Urnaut in banda 3-0. Urnaut in banda 4-1. Leal missile in banda 5-2. 7-2 Leal ancora fortissimo, alle stelle ! 8-3 Sokolov batte out, Modena avanti. 9-3 ace incredibile di Zatsev. 10-4 Modena pallonetto vellutato di Bednorz. 11-5 Sokolov schiaccia mentre cade, in rete, Modena controlla. 12-7 Juantorena out in diagonale, set complicato per i rossoneri. 14-7 punto Modena, attacco sbagliato Lube. 14-9 Leal in banda, difficile il recupero, ma non abbassare la guardia. 14-10 Juantorena ace vincente, imprendibile. 15-12 Stankovic al centro vincente. Holt al centro 17-13 Modena. 17-15 Christenson maldestro, set tornato equilibrato. 17-16 Leal ace vincente. Lube avanti lo Zar errore in banda. 19-18 Simon, si mette male per i ragazzi di Julio Velasco. 20-19 Stankovic al centro sempre pericoloso e pungente. Christenson bruttissima battuta a rete 21-20 Lube. Errore a servizio per i marchigiani 22-21. Leal in banda sempre pungente 23-22. 24-23 Zaytsev strepitoso, set point Modena. Bednorz 25-24 attacco strepitoso, set point. Leal batte a rete 26-25 Modena. 27-25 Modena tie break, battaglia incredibile al Pala Panini.

Tie break 15-9 Lube : Juantorena punto d’astuzia 1-0 Lube. Zaysev prima murato, poi a punto 2-1 Lube. Ace di Juantorena 4-1, molta polemica in campo. Sokolov comodo comodo 5-2 Lube. 6-3, Leal palla difficile in caduta, ma è out ! 8-3 Urnaut errore in banda. Juantorena pipe vincente 9-4, tie break targato Lube. 10-5 errore a servizio di Modena. 11-5 ace Cester. 12-6 Juantorena scardina la difesa gialloblu. 13-7 punto Lube, Bednorz può poco. 14-8 Bednorz batte a rete, match point numerosi per i rossoneri. 15-9 Lube espugna il Pala Panini 3-2, punto a Modena, partita strepitosa tra Modena e Lube.

LE PAGELLE - Modena 5. Christenson 5, Zaytsev 6,5, Urnaut 5,5, Bednorz 6,5, Mazzone 6, Holt 6, Rossini 6.

INGRESSI: Anzani 5,5, Kaliberda 5,5

Julio Velasco: 5