Azimut Modena-Cucine Lube Civitanova 3-1 | Ottima prova dei gialli, semifinale in equilibrio

In campo a Pasqua per gara due di semifinale play off tra Modena e Civitanova,ormai grande classico del volley italiano. Cinquemila spettatori in un PalaPanini caldissimo. In gara uno Modena ha sempre rimontato, andando addirittura sull' 11-9 al tie break, ma un ace dei marchigiani ha spento le speranze gialloblu a fine tie break. Inoltre in settimana Modena ha ricevuto la notizia del passaggio della stella N'Gapeth allo Zenit di Kazan, che certo non agevola l'atmosfera nello spogliatoio. Ma ora tocca al campo parlare.

Gli arbitri della gara sono i signori Cesare e Gnani. Ecco i sestetti. Modena: Bruno, Sabbi, Urnaut, N'Gapeth, Mazzone, Holt, Rossini. Civitanova: 11) Christenon, 1) Sokolov, 5) Juantorena, 9) Kovar, 2) Candellaro, 7) Stankovic, 10) Grebennikov. All. Medei

Primo set 25-16 : Candellaro al centro 1-0 Lube, ammonito Bruno per proteste. Sabbi in banda 1-1. Juantorena di giustezza 2-1. Sabbi batte out 3-2 Lube. Urnaut in banda 4-3. Kovar in banda 5-4 per gli ospiti. 6-6 ace di Holt. 7-7 N'Gapeth punto vincente. Sokolov out in banda 9-8 Modena. Murissimo di Mazzone 10-8 break Modena. Ace di N'Gapeth 11-8. Mazzone ace vincente 13-9 Modena. Stankovic puntuale 14-11. 15-12 Sokolov in banda. 17-13 Sokolov batte out. N'Gapeth batte a rete 18-15 Modena. 20-15 Urnaut bracca l'attacco di Urnaut boato del pubblico. Urnaut replica 21-15. 22-15 tris di muri Holt su Juantorena. 23-15 ace di Mazzone erroraccio Lube. 25-16 Sabbi chiude un primo set perfetto.

Secondo set 29-27: Sokolov chiude un bellissimo scambio 1-0 Lube. 2-1 muro di Urnaut ai danni di Kovar. N'Gapeth pipe 3-2 Modena. Urnaut punto grazie al video check 4-3 per Bruno e compagni. Sokolov schiaccia out 5-3. 6-5 Holt batte out. N'Gapeth puntuale 8-6 Modena. Sabbi chiude una bella azione 9-6. 10-7 bel punto di Modena muro out degli ospiti rossoneri. Stankovic batte out 11-8. 12-9 punto di Urnaut dopo bella difesa, grazie al video check. Ammonito Sokolov per proteste. N'Gapeth in banda 13-10. N'Gapeth 14-11. 15-13 N'Gapeth batte out. 16-14 Mazzone brutto errore in servizio. Punto Modena col check 17-14. Kovar in banda 18-16 Modena mantiene il break. 20-17 Urnaut in grande spolvero. 21-18 N'Gapeth chiude un bello scambio. Urnaut 22-20 bolide. Urnaut in banda scatenato 23-21 break importante. 23-23 Bruno non ci arriva di piede parità. Sabbi vincente tra le polemiche rossonere 24-24 vantaggi. 25-25 equilibrio totale. N'Gapeth pallonetto 26-25 Modena dopo il video check. Pala Panini una bolgia. Due espulsioni una per parte 27-26 Modena. N'Gapeth in banda 28-27 Modena. 29-27 Modena, Lube tesissima. Si va al terzo set.

Terzo set 22-25 : Mazzone errore a servizio 1-0 Lube. Urnaut pareggia i conti 1-1. 2-2 Urnaut. Stankovic batte a rete 3-3. Sabbi in banda 4-4. Urnaut muro incredibile 6-6 set equilibrato. 9-7 Rossini fallo di doppia avanti i marchigiani. Urnaut pallonetto 9-8 Lube. N'Gapeth pareggia i conti 9-9. 10-10 N'Gapeth bomba. Sokolov pesta la riga 11-11. N'Gapeth in banda 12-12 le squadre a braccetto. Juantorena di giustezza 14-13 Lube. Entra Argenta. Stankovic al centro 15-14 per i rossoneri. Urnaut punto col check 17-16 Lube. Holt batte out 18-16 per i marchigiani. Sokolov in banda 19-17 Lube controlla. Urnaut 19-19 salvataggio miracoloso N'Gapeth. 20-19 ace N'Gapeth. 21-19 doppio ace N'Gapeth. 21-21 muro su Mazzone. Urnaut in banda 22-22. 24-22 Juantorena set point Lube. 25-22 errore Holt.

Quarto set 25-23 : Juantorena pipe 1-0 Lube. N'Gapeth in banda 2-2. Ace di Holt 3-2 Modena. 4-3 N'Gapeth in banda. Sokolov batte out 5-4. 6-5 Sabbi in pallonetto. Mazzone ace vincente 7-5 break Modena. 8-5 pipe di N'Gapeth. 9-7 Sabbi batte alle stelle. 10-7 N'Gapeth pipe imperiosa ! Sokolov in banda, ma è out 11-8. 12-8 murissimo Bruno sull'attacco rossonero delirio gialloblu. 13-8 pallonetto micidiale di N'Gapeth Modena e Pala Panini in delirio. 14-9 colpo di prestigio di Bruninho. Murissimo gialloblu 16-10 Modena. 17-11 errore a servizio degli ospiti. 18-12 Sabbi in banda. Entra Bossi. Urnaut batte a rete 19-14 Modena. Urnaut murato 20-16 Modena. 21-17 battuta out Lube. 22-17 bolide N'Gapeth. 22-19 N'Gapeth murato. 23-20 errore in attacco di Modena. Urnaut out 24-22 Modena. Sabbi a terra per crampi 24-23 Modena. Entra Argenta per Sabbi. 25-23 Holt la chiude 3-1 Modena si va a gara tre sull'uno a uno, si gioca domenica prossima nelle marche, grande prestazione dei gialli.

LE PAGELLE : Bruno 10 ; Sabbi 8 Urnaut 8,5 ; N'Gapeth 9,5 ; Mazzone 8 ; Holt 8 ; Rossini 8. All. Stoytchev 9. INGRESSI: Argenta 6 ; Bossi s.v. MVP Bruno