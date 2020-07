Il ritorno di Luca Vettori a Modena: "Saremo un grande gruppo"

Un gradito ritorno per Modena Volley: Luca Vettori è carichissimo per riabbracciare i suoi vecchi tifosi. Lo schiacciatore classe '91, originario di Parma, torna vicino alla sua terra dopo le ultime due stagioni passate a Trento. A Modena, per gli amanti degli almanacchi è stato dal 2014 al 2017, ma ha vestito anche le maglie di Piacenza e Club Italia, dopo aver cominciato nella sua Parma.

L'esperto "Vetto" ha vinto parecchio in carriera, un campionato, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane a livello nazionale. In Europa invece ha un invidiato bottino di tre trofei continentali, una Challenge Cup, un Mondiale per Club e una Coppa CEV.

Luca Vettori ha preso la parola oggi parlando del suo ritorno sotto la Ghirlandina: “E’ bello essere qui oggi, sono molto emozionato, è diverso il “benvenuto dal “bentornato”, in questo periodo sia io che Modena siamo cresciuti, tornare e ricevere un benvenuto così caloroso fa enorme piacere, ringrazio tutti, la società in primis. Sarà bellissimo ritrovarci e sarà curioso vedere ciò che faremo in questo anno. Potremmo essere una delle mine vaganti del campionato, sarà fondamentale creare un gruppo forte, solido, pronto a sfidare chiunque ci troveremo davanti a testa alta”