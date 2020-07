Leo Shoes Modena Volley, svelati i numeri di maglia

E' il giorno dei numeri di maglia in casa Leo Shoes Modena Volley. Gli abbonamenti dalle parti del Pala Panini stanno procedendo a gonfie vele con ben 2000 tessere vendute. Ci aspetta una stagione tutta da gustare tra novità: un azzecatissimo mix di giocatori d'esperienza, e di baby azzurri (e non) interessanti, con una Champions in più da disputare.

Ecco in seguito la lista completa degli atleti del roster 2020/21 con i rispettivi numeri di maglia

1 Rinaldi Tommaso

2 Estrada Mazorra Luis Elian

3 Iannelli Nicola

4 Petric Nemanja

5 Porro Paolo

6 Sanguinetti Giovanni

7 Stankovic Dragan

10 Grebennikov Jenia

11 Christenson Micah

13 Karlitzek Moritz

14 Vettori Luca

15 Bossi Elia

18 Mazzone Daniele

19 Lavia Daniele