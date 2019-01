Modena Mezzolara 3 - 0 | I canarini tornano a vincere al 'Braglia'

IL MATCH - Finisce senza reti il primo tempo tra Modena e Mezzolara nonostante il pallone sia entrato alle spalle di Malagoli per due volte. La prima al 9' quando Ferrario riceve in area un cross di Sansovini mandandolo in porta e la seconda al 35' con Dierna che approfittando di un po' di confusione in area riesce a spingere il pallone oltre il portiere, ma in entrambi i casi i gol vengono annullati per fuorigioco. E' il Modena a giocare nella prima parte della partita e ad avere le uniche occasioni della gara. Al 15' Rabiu ci prova da fuori area senza fortuna e al 38' è Montella a mettere in difficoltà il portiere del Mezzolara che deve bloccare un cross insidioso. Appena rientrati dall'intervallo i canarini conquistano un calcio di rigore grazie a Montella che viene atterrato in area da Mutti espulso per fallo sull'ultimo uomo. Sul dischetto va Ferrario al 50' e tira troppo centrale aiutando così Malagoli a parare: nulla di fatto per i gialloblù. Arriva al 60' il vantaggio dei padroni di casa con Sansovini che ringrazia Baldazzi, appena entrato, per l'assist e la mette in rete con un bel rasoterra. Al 68' arriva la prima occasione per gli ospiti che trovano la reazione dopo il gol nonostante l'inferiorità numerica, ma Piras è attento e para il tiro di Bolelli. All'85' arriva il raddoppio che fa respirare il Modena con Ferrario che segna con un pallonetto preciso. Arriva anche il gol di Ferretti al 91' e la partita si può dire definitivamente chiusa. Vince però a Pergolettese contro la Reggiana e rimane a distanza di due punti dai canarini.

MODENA (4-3-3): Piras; Cortinovis, Dierna, Gozzi, Berni (54′ Baldazzi); Bellini (89′ Falanelli), Boscolo Papo (81′ Pettarin), Rabiu; Sansovini (78′ Zanoni), Ferrario, Montella (54′ Ferretti). A disp.: Dieye, Magliozzi, Messori, Duca. All.: Bollini

MEZZOLARA (4-4-2): Malagoli; Mutti, Pappaianni (66′ Nicoli), Dall’Osso, Stikas; Mezzetti (56′ Chmangui), Roselli, Bertani, Bolelli (79′ Grazhdani); Sala (73′ Kharmoud), Sereni. A disp.: Di Berardino, Ferrari, Grandini, Lo Russo, Bertetti. All.: Togni

ARBITRO: sig. Daniele Virgilio di Trapani

RETI: 60′ Sansovini, 85′ Ferrario, 91′ Ferretti

NOTE: ammoniti Gozzi. Espulso Mutti.

