Leo Shoes Modena-Allianz Milano 3-0 | Grossa ipoteca sul terzo posto

Settima giornata di ritorno di Superlega. Dopo l’impresa di mercoledì contro la Lube, Modena ritrova il Pala Panini per un secondo big match consecutivo, contro Milano. Modena nel 2020 sa solo vincere, Milano due giornate fa ha riposato, nella sesta giornata ha perso 3-1 in casa di Trento. Fin qui, in ogni caso, un campionato strepitoso per i lombardi, quinti in classifica.

Gli arbitri della partita sono i signori Stefano Cesare e Massimo Florian.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 1) Anderson, 18) Mazzone, 12) Holt, 7) Rossini All. Andrea Giani.

Milano: 6) Sbertoli, 1) Abdel Aziz, 9) Petric, 17) Clevenot 8) Alletti, 4) Kozarmenik, 18) Pesaresi. All. Roberto Piazza.

Primo set 27-25 Modena : la gara comincia con un ace di Holt. Holt errore 1-1. Errore di Alletti 2-2. Un altro errore in battuta 3-3. Aziz timbra il cartellino 4-3 Milano. Ace di Aziz 6-4 Milano conduce. Pipe vincente di Bednorz 6-7. Bednorz non si ripete 9-7 per i lombardi. Super protagonista Bednorz 9-8 Modena non molla la presa. Lo Zar mette a segno il punto del 9-9, equilibrio. Anderson murato dalla difesa di Milano che va sul 12-9. Holt preciso e puntuale 13-11 Modena resta in scia. Petric errore a servizio 14-12. Bednorz ancora a punteggio 15-13 Milano. Clevenot inganna il muro gialloblu, con un po’ di fortuna 16-13. Mazzone chiude un’azione bellissima 16-15. Zaytsev batte out 17-15. Anderson punto di prepotenza 17-17. Zaytsev murato da Alletti 19-17 per gli ospiti. Entra Estrada. Holt mura Aziz 19-19 bellissimo set. Errore a servizio di Milano 19-19. Holt murissimo 21-20 Modena. Holt errorino in attacco 22-21 Milano. Anderson riporta le squadre in parità. Bednorz 23-23 si gioca punto-punto. Zaytsev porta il set ai vantaggi. Zaytsev chiude il primo parziale 27-25 per Modena, si va al secondo.

Secondo set 25-14 Modena : errore in banda per i lombardi 1-0 Modena. Kozarmenik pareggia subito i conti. Holt al centro 2-1. Bednorz gran giocata 3-1 Modena. Anderson chiude in pipe un bellissimo scambio 4-1. Anderson solo soletto non sbaglia 5-2. Zaytsev a punteggio 6-3 per i gialloblu. Bednorz ancora a punteggio 7-4 Modena. Gran pipe del talento polacco modenese 8-4. 9-5 Anderson d’esperienza ha la meglio sulla difesa lombarda. Holt al centro 11-6, per scappar via. 12-6 Anderson doppia Milano, inizio di set horribilis per gli ospiti. 13-8 Clevenot batte out, Milano non demorde. 16-8 Holt mura Aziz, e Milano doppiata. 18-8 Anderson in stato di grazia, Modena ha fretta di chiudere il secondo set. Zaytsev murato da Basic 18-10. Errore ospite in battuta 19-11 Modena. 20-13 Anderson errore in banda. 22-13 Anderson ancora a segno, il set va verso la sua conclusione. In campo Estrada e Salsi. 25-14 Estrada chiude il secondo set.

Terzo set 25-19 Modena : Aziz inaugura il terzo set con due punti. Bednorz accorcia 2-1 Milano. Christenson punto in schiacciata 3-2. Mazzone al centro Milano conduce 4-3. Anderson mura Aziz 4-4. Clevenot distratto in attacco Modena avanti 5-4 su Milano. Christenson ci prende gusto 6-4. Anderson chiude una bell’azione 7-5 Modena. Christenson ace 8-5 Modena. 9-5 Clevenot ancora un erroraccio, Modena vuole scappar via. Aziz carica i suoi 9-6. Ace di Basic, nulla può la difesa gialloblu. 11-7 ace di Anderson. Holt al centro 12-8 Modena, che vuole chiudere la pratica. 13-9 Aziz batte a rete. Christenson mura Clevenot 14-10 Modena. 14-12 Clevenot rimette i suoi in gioco. 16-12 Christenson scatenato ancora a punteggio. Aziz segna il punto del 16-13, Milano non molla. Zaytsev ha la meglio su Petric 17-14. Holt al centro sicuro di sé 18-14 Modena. Holt muro incredibile 19-14 per i gialloblu. 20-14 Christenson ace vincente. Aziz non ci sta e timbra il punto del 20-15. Clevenot batte a rete 21-15. 22-16 Bednorz sfrutta una grande alzata di Christenson. 22-17 Bednorz murato da Aziz. 23-17 Aziz batte a rete. Estrada in campo. 24-18 Mazzone al centro, match point gialloblu. 25-19 Anderson chiude la pratica Milano, e grossa ipoteca sul terzo posto in classifica.

LE PAGELLE - Modena 7

Christenson 8, Zaytsev 6,5, Bednorz 7,5, Anderson 7,5, Mazzone 6,5 Holt 7,5 Rossini 6,5.

INGRESSI: Estrada 6,5, Salsi s.v

Andrea Giani 6,5