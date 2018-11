Azimut Leo Shoes Modena-Revivre Milano 3-0 | Passeggiata di salute per i canarini

Al palaPanini si gioca la quarta giornata di serie a maschile di volley: Modena ospita la Revivre Milano. Modena finora, dopo la Super Coppa portata a casa, ha continuato a vincere, lasciando in tre partite solamente un punticino a Castellana: del resto solo vittorie nette. Milano a differenza di Modena è partito malino, con due sconfitte, a Ravenna alla prima e alla terza in casa al tie break contro Latina. C’è voglia di riscatto. Azziz, Piano e Kozarmenik su tutti rendono insidiosa la compagine allenata da uno straordinario Giani, emozionato nello sfidare al PalaPanini un suo caro amico come Cantagalli.

L’arbitro della gara è il signor. Rapisarda. Ecco i sestetti. Modena: Christenson, Pinali, Urnaut, Kaliberda, Holt, Anzani, Rossini. All. Velasco. Milano: Sbertoli, Hirsch, Clevenot, Maar, Piano, Kozarmenik, Pesaresi. All. Giani.

Primo set 25-15 Modena : Anzani punto vincente 1-0 Modena. Pinali muro 2-0 break gialloblu. Pinali inizio deciso 4-0. Piano primo tempo dei lombardi 6-1. Clevenot batte out 7-3 Modena. Kaliberda puntuale in banda 8-4. 9-5 Pinali out. 11-5 ace Holt. Urnaut in banda 12-6, Modena. 14-6 Kaliberda pipe importante, padroni di casa prendono il largo. Muro Milano 14-8 per Modena. Piano al centro errore 16-8. 16-10 Kaliberda errore in banda. Anzani batte out 18-11. 19-11 Holt prende l’ascensore e segna un bel punto. Ace Pinali 20-11. 21-12 Piano brutta battuta 21-12, primo set verso chiusura. Pinali tocca l’asticella 22-14. 24-15 Urnaut puntuale, set point. Ace Kaliberda ace 25-15 Modena.

Secondo set 25-18 Modena : Pinali inaugura il secondo set 1-0 Modena. Kaliberda deciso 2-0 break Modena. Pinali in banda 3-1. 4-2 Pinali in posto, Modena gioca bene. 5-2 Holt muro in scioltezza. Piano batte male 6-3, Modena vuole spezzare il set. 7-3 Modena, pasticcio degli ospiti. Hirsch batte out 8-4 per Christenson e compgni. Maar ace vincente 8-6. 10-6 Milano attacca out. Christenson batte out 10-7. 10-9 punto Milano, che riaggancia Modena. Pinali muro vincente 12-9 Modena. Kaliberda 13-9, secondo set più equilibrato. Urnaut 15-9. Clevenot 15-10 Modena che controlla. 16-11 Hirsch al centro. 16-13 Urnaut fallo in pipe. 17-13 Holt al centro in scioltezza. 18-13 Pinali chiude un’ottima azione. Holt punto a muro 20-14. Holt a rete 22-16. 24-17 Pinali ottimo su palleggio di Rossini. 25-18 Milano batte a rete, 25-18 Modena.

Terzo set 25-17 Modena: Milano batte out 1-0 Modena. Pinali in serata si fa il 2-0. Holt muro vincente 3-0. Ancora vincente Modena 4-0. Milano vincente 5-3, lombardi per allungare la partita. 7-4 Holt al centro, Modena gioca sciolto. Kozarmenik muro out di poco 9-5 Modena. Pinali in banda 11-5 Modena. Christenson ace 12-5. Clevenot in banda out 14-6, Milano mai in partita. 15-8 Piano mura l’attacco gialloblu. Piano 17-8 Modena. 19-10 Piano batte a rete. Punto Milano dopo il ceck 19-12, Modena. Entra Mazzone. Mazzone punto al primo pallone toccato 21-13, Modena. Izzo batte out, 23-15, set compromesso. Basic in banda 24-17. Holt al centro 25-17.

LE PAGELLE - Modena 7,5. Christenson 8 ; Pinali 8,5 ; Urnaut 8,5 ; Kaliberda 7,5 ; Anzani 7,5 ; Holt 9 ; Rossini 8,5

INGRESSI : Mazzone 6,5 ; Klemink s.v

Velasco 7,5

MVP Christenson