Azimut Leo Shoes Modena-Revivre Milano 3-1 | Bednorz dal servizio annienta Milano

Non c’è sosta per Modena Volley: dopo la Champions e il campionato si gioca in Coppa Italia, i quarti di Finale. Modena avrà voglia di rivalsa al Pala Panini alle 20:30 contro la Revivre Milano che recentemente in campionato aveva schiantato Zaytsev e compagni davanti ai tredicimila del Forum. Chi vince approda alle Final Four al Pala Unipol di Bologna in data nove e dieci febbraio. Le gare dei quarti sono: Perugia-Padova, Modena-Milano, Trento-Verona e Lube-Monza, nulla è scontato!

L’abitro della gara è il signor. Tanasi. Ecco i se stetti. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco.

Milano; 6) Sbertoli, 1) Azziz, 17) Clevenot, 8) Maar, 11) Piano, 4) Kozarmenik, 18) Pesaresi. All.Giani.

Primo set 28-30 Milano : Maar la appoggia in pallonetto 1-0 Milano. Urnaut convince in banda 1-1. Azziz batte out 2-2. Clevenot in banda 4-2, Milano in palla. 4-4 Bednorz murissima Azziz. 6-4 Holt al centro out punto Milano grazie al check. 7-5 Milano mura Bednorz, bene Rossini in difesa. 8-7 Milano brutto scambio punto Modena fortunoso. Bednorz pipe vincente 9-9. 10-10 Anzani puntuale e preciso al centro. Bednorz murato 12-11 Milano. Clevenot vincente tra qualche polemica 14-12 Milano. 15-14 Milano, punto di Bednorz in palla ! Azziz vincente 17-15 Milano. Urnaut vincente 17-17. 19-17 ace di Azziz, break lombardo che sta giocando da grande squadra in un ambiente importante. 20-18 Azziz conclude un ottimo scambio. 21-18 Zaytsev fallo involontario, Milano controlla nel finale. 22-20 Milano batte a rete. 23-20 Kozarmenik murissima lo Zar. 24-24, dopo tre ace di Bednorz, Azziz porta le squadre ai vantaggi. Kozarmenik al centro 26-25 Milano. 27-26 Milano devastante a muro, Modena in difficoltà. 28-27 Anzani a muro vincente. Ace di Maar 30-28 si chiude un bellissimo primo set 1-0 Milano.

Secondo set 25-22 Modena : Kozarmenik inaugura il primo set 1-0 Milano. Maar vincente 2-0 break ospite. Zaytsev batte out 3-1. Maar chiude un bellissimo scambio 4-1. 5-3 Holt al centro. 4-6 Milano punto Clevenot dopo il check. Christenson batte a rete 7-5 Milano controlla. 8-5 Anzani brutto errore al centro. 9-6 Sbertoli batte a rete. 11-7 Bednorz non efficace a muro, Milano vuole scappar via ! 9-12 ace di Zaytsev. 12-11 muro Christenson su Azziz Modena non molla. 13-12 Modena avanti ancora merito del regista a stelle e strisce. Basic punto Milano 14-14 appena entrato in campo. 16-14 Urnaut conclude un bellissimo scambio, bravo Bednorz. 17-14 Urnaut ancora decisivo, ora è Modena che vuole chiudere un bellissimo set. 18-16 Maar ace vincente. 20-16 Anzani palla impossibile chiude un grande scambio. 21-17 Urnaut vincente. 21-18 Anzani murato da Kozarmenik. Clevenot pallonetto vincente 22-20 Modena. 23-21 Kozarmenik ancora, Milano non molla. 24-22 Zaytsev batte a rete. 25-22 Bednorz vincente 25-22 Modena, si va al terzo set.

Terzo set 25-22 Modena : Bednorz vincente in banda 1-0 Modena. Maar brutto errore 2-0. Bednorz vincente 3-1 parte bene il talento polacco di Modena. Piano vincente 4-2. 6-2 Clevenot in schiacciata fa fallo, punto Modena. 6-4 Zaytsev out in schiacciata. Azziz fa 6-6, Milano è viva e sempre in partita sia in attacco che in difesa. 8-7 Sbertoli batte a rete. 9-8 pipe Milano, inizio di set equilibrato. 11-8 doppio ace Clevenot. Bednorz vincente 12-10 Milano. 14-10 ace Azziz, difesa gialloblu impietrita. 15-11 Holt mura ma è punto Milano, che vuole scappar via. 15-14 fallo in attacco di Izzo, Modena rientra in lotta. Entra Mazzone e fa punto 15-16. Ace Christenson 16-16. Christenson batte a rete 17-17. 19-17 Kozarmenik mura Urnaut. 19-19 Basic pallonetto forzato, parità. 21-19 errore di Azziz ci vuole il check. Bednorz vincente in banda 22-20. 23-21 Bednorz in stato di grazia. 24-21 errore gravissimo di Azzis, set point Modena. 25-22 Azziz nervoso batte a rete, 2-1 Modena. Si va al quarto set, bellissima partita.

Quarto set 25-20 Modena : Mazzone batte out, 1-0 Milano. Urnaut sfortunato 1-1. Maar vincente 3-1 e break lombardo. Ace Azziz 5-1, partenza rallenty per Zaytsev e compagni. Azziz punto preciso 6-2. 7-3 Maar vincente, Milano. 9-4 Zaytsev murato dalla difesa ospite. Kozarmenik punto vincente 11-5 Milano che scappa via. Mazzone ace vincente 11-7. 12-8 Holt al centro. 9-13 Bednorz punto tranquillo in banda. 10-15 Urnaut vincente, Modena prova la super rimonta ! 11-16 punto Urnaut. 12-16 Urnaut ancora, Zaytsev riflessi incredibili. Pinali subito in punto, palleggio atipico di Totò Rossini. Pinali chiede il punto, il check dice no 18-14 Milano. 16-19 Pinali vincente, si rifà subito. Punto Milano molto discusso per un fallo a muro 20-16. 20-17 Bednorz in banda, Modena si rifà sotto. 20-18 Urnaut murissima l’attacco osite, Pala Panini infuocato. Urnaut pareggia i conti, cuore immenso del sestetto gialloblu. 21-20 murissimo Modena con Maxwell Holt. Ace Bednorz tramite il nastro Modena implacabile 22-20. 24-20 Bednorz ace, match point Modena. 25-20 ennesimo ace di Bednorz

LE PAGELLE - Modena 8

Christenson 8, Zaytsev 7,5, Urnaut 8, Bednorz 10, Anzani 7,5, Holt 8, Rossini 8 .

INGRESSI: Mazzone 6,5, Pinali 6

Julio Velasco 7,5