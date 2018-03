Azimut Modena-Revivre Milano 3-2 | Gara uno va ai gialli dopo una lotta fino al tie break

Aria play off al PalaPanini Modena: partono i quarti con sfida alla meglio dei tre contro Milano, classificata sesta in Regular Season a quota 44 punti. Gli arbitri della gara sono i signori Braico e Sobrero. Modena: Bruno, Argenta, Urnaut, N'Gapeth, Bossi, Holt, Rossini/Tosi. All. Stoytchev. Milano: 9) Perez/Sbertoli, 1) Azziz, 4) Klinkenberg, 13) Averill, 18) Cebulji, 11) Piano, 15) Fanuli. All. Giani.

Primo set 26-24 : Argenta subito decisivo 1-0. Averill al centro 1-1. Azziz mura N'Gapeth 1-3 Milano. Azziz straripante 4-1. Averill al centro pallonetto 5-2 Milano parte a mille. 5-4 ace di N'Gapeth. 6-5 Bossi puntuale al centro. Piano al centro 7-6 Milano. Azziz decisivo 8-7 per i biancorossi. Averill decisivo al centro 10-7 Milano che prova a scappar via. Cebulji al centro 11-8. Holt al centro 9-11. 10-11 ace di Holt. Klinkenberg batte a rete 11-12. Bossi pareggia i conti 12-12. N'Gapeth 13-13. 14-13 Argenta conclude un'ottima azione. 16-13 Urnaut bolide al centro. Cambio Tosi Rossini momentaneo. Esce dal campo N'Gapeth per un dolore alla caviglia entra Swan. 17-16 punto Milano set di rimonte da una parte all'altra. 18-16 Urnaut in banda. 19-17 Argenta puntuale in banda. 20-18 punto di Azziz. Averill in banda 21-20 Modena. 22-21 Argenta in banda. 23-21 ace di Holt, break importante Modena. Klinkenberg batte out 24-21 Modena, set point. Entra Pinali. Si va ai vantaggi. 26-24 punto ed ace di Swan, Modena 1-0 si va al secondo set.

Secondo set 25-27 : Rientra N'Gapeth, Azziz out 1-0 Modena. N'Gapeth 2-0 pallonetto. Urnaut al centro 3-0. Urnaut ace vincente 4-0 grande inizio di set per Modena. Fallo di Holt 4-1. Perez batte out 5-1 Modena. 5-3 Azziz mura N'Gapeth bella sfida tra i due. 5-5 ace di Klinkenberg. Galassi 6-6. Entra Pinali e timbra il punto 7-6 Modena. Bossi al centro vincente 8-7 Modena. 9-8 Cebulji batte a rete. 10-9 pipe imperiosa di N'Gapeth che sembra abbia smaltito il dolore alla caviglia. 11-9 Argenta ancora vincente break gialloblu. 12-10 punto in caduta di N'Gapeth. Klinkenberg batte out 13-11. 14-13 N'Gapeth batte a rete. 16-14 Argenta pallonetto vincente. N'Gapeth 17-14 Modena controlla parte centrale del set. 18-15 Piano mura Urnaut. 19-16 Holt al centro. 20-17 pipe elevata di Urnaut. Galassi al centro 21-19 Modena. 22-21 Azziz in banda. Urnaut in banda dopo salvataggio difficoltoso di Bruno 23-22 Modena. 23-23 Cebulji ace. Urnaut in banda si va ai vantaggi. 25-25 N'Gapeth. Entra Sabbi nei gialloblu. 27-25 Milano Azziz chiude il set 1-1.

Terzo set 25-19: N'Gapeth in banda 1-0. 2-0 Holt ace. N'Gapeth mura l'attacco lombardo 3-0. N'Gapeth in banda 4-0 Modena. 5-1 Argenta. Bossi al centro 6-2. 7-3 Urnaut vincente Modena controlla la prima parte del set. Ace di Cebulji 7-5. 8-6 Argenta vincente in banda. Muro di Bruno 9-6. 9-8 Azziz pungente in banda. 10-9 Azziz in banda nuovamente. 12-9 N'Gapeth bolide in banda. 13-9 N'Gapeth in banda. 13-10 Azziz in banda. 15-11 N'Gapeth punto comodo a muro. Entra Pinali. 16-12 N'Gapeth in banda. 16-14 ace di Azziz. 17-15 Azziz vicino all'ace, ma è fuori ! 18-16 Urnaut murato dalla difesa di Milano, break Modena. 20-16 Milano tocca l'asticella in banda punto per Brunoe compagni. Urnaut in banda 21-17. Entra Sabbi. 22-18 Milano batte out, Modena prova verso chiusura set. 23-18 murissimo tra gli applausi di Bruninho su Azziz. 24-18 attacco out dei biancorossi. 25-19 gioco di prestigio di Bruno, Modena-Milano 2-1, si va al quarto set.

Quarto set 21-25 : Azziz in banda 1-0 Milano. N'Gapeth in banda 1-1. Bruno attacco vincente 2-1. 4-2 murissimo di Argenta e break gialloblu. N'Gapeth pallonetto 5-2 Modena prova a scappar via gia da inizio set. Urnaut vincente 6-3. 7-3 pipe imperiosa del nove di Modena. 8-4 Azziz out di poco, sempre pericoloso al servizio. 8-6 Cebulji ace vincente. 9-6 Urnaut chiude un'azione molto complicata per Modena. 10-7 Holt puntuale e decisivo. 10-9 Galassi al centro. Holt murato al centro 10-10. Azziz out in banda 11-11. 12-11 ace di Holt. 13-11 N'Gapeth pipe importante break gialloblu. Bruno ace dopo il check 15-12 Modena. Galassi ace vincente 15-14. Azziz in banda 16-15 per i biancorossi. 17-15 N'Gapeth murato. 17-16 Bossi ha la meglio su Piano e puntissimo Modena. 19-16 Piano al centro vincente. Urnaut in banda 20-18 Modena non molla. Entra Sabbi. Punto Modena 19-21. 22-19 N'Gapeth muro decisivo di Azziz. 23-20 errore colossale di N'Gapeth. Bruno errore a servizio 24-21 set point Milano. Cebulji la chiude si va al tie break 25-21.

Tie break 15-12 : Holt al centro 1-0 Modena. Holt il muro non regge 1-1. 3-1 ace di N'Gapeth. 4-2 N'Gapeth pipe vincente break Modena. 5-2 Urnaut murissimo ai danni dell'attacco lombardo. 5-3 Azziz punto. Azziz batte a rete 6-3 Modena. Cebulji batte a rete 7-4 per Bruno e compagni. 8-5 bolide di N'Gapeth in banda, e cambio campo. 9-5 punto in caduta di N'Gapeth che si è ripreso dopo il brutto errore del quarto set. Azziz mura N'Gapeth 9-7. Azziz vincente 9-8. 10-8 Argenta punto fortunoso. N'Gapeth questa volta ha la meglio su Azziz 11-8. 12-8 Holt punto non proprio bello ma importantissimo. N'Gapeth batte a rete 13-10 Modena. Urnaut fa impazzire il Pala Panini 14-10 per i gialli. Bossi murato 14-12 Modena. 15-12 Urnaut chiude una durissima battaglia 3-2 in due ore e trentacinque Modena avanti nella serie, domenica si va a Milano sull 1-0.

LE PAGELLE : Bruno 9 ; N'Gapeth 9,5 ; Argenta 8 ; Urnaut 9,5 ; Bossi 7 ; Holt 8. All. Stoytchev 8,5. INGRESSI: Swan 7 ; Tosi 6,5 ; Pinali 6 ; Sabbi s.v. MVP N'Gapeth