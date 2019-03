Azimut Leo Shoes Modena-Vero Volley Monza 1-3 | I lombardi impongono il proprio gioco al Pala Panini

Modena-Monza alle ore 18.00 al Pala Panini. Modena è quarta insieme a Milano, Monza invece all’ottavo posto, squadra comunque insidiosa. Zaytsev e compagni vengono da una vittoria in campionato con Vibo e dall’eliminazione dal girone Champions, un po’ di amarezza. Monza l’ultima giornata ha perso contro Perugia.

Gli arbitri della gara sono Rapisarda e Luciani. Ecco i sestetti. Modena: Keemink, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco. Monza: 5) Orduna, 18) Buchegger, 4) Dzavoronok, 11) Botto, 12) Yosifov, 13) Beretta, 9) Rizzo. All. Soli.

Primo set 25-22 Monza : Zaytsev inaugura il match 1-0. Modena fortunato a rete 2-0. 3-0 ace Keemink. Buchegger punto d’astuzia 3-2. 5-2 muro vincente dello Zar. 6-3 Beretta al centro. 7-4 Beretta parte forte. 8-6 punto di Dzavoronok, Monza insidia Modena. 10-7 Urnaut schiaccia, invasione lombarda. 12-8 Urnaut bel diagonale. 12-9 Buchegger mura lo Zar. 12-10 Dzavoronok punto vincente, bell’azione. 13-11 Beretta vincente. 13-13 ace di Monza, parità. 15-14 Monza ancora Beretta scatenato ! 17-15 Zaytsev batte a rete. Entra Pierotti. 19-16 Buchegger punto fortunoso, Monza controlla. 20-18 errore in battuta di Monza. 21-19 Urnaut decisivo in banda. 22-20 Urnaut gran pipe, bellissima difesa gialloblu. Beretta al centro 24-21 Monza. 25-22 lombardo, errore Bednorz in battuta.

Secondo set 28-26 Monza : In campo Kaliberda. Urnaut murato da Buchegger 0-1. Zaytsev fallo in attacco 0-2. Kaliberda fa 2-2. 4-3 Buchegger batte a rete Modena avanti. 6-4 Holt in crescita mura Buchegger. 7-5 Beretta batte a rete. 8-6 Urnaut vincente in banda. 8-8 Zaytsev murato da Yosifov. Entra Pinali per lo Zar. 9-9 Keemink batte out. Buchegger diagonale vincente 11-10 Monza, padroni di casa in difficoltà. Kaliberda vincente 12-11 Modena. 13-12 Dzavoronok pipe vincente. 14-13 Kaliberda errore grossolano. 15-14 Yosifov mura Pinali, Monza conduce. 16-16 Holt al centro. 17-17 Buchegger gran diagonale, pareggio importante. 18-17 Buchegger ace vincente. Urnaut in banda 18-18, infortunio per Rossini, entra Benvenuti. Buchegger murato da Kaliberda 20-19. Entra Mazzone. 21-21 Botto mura l’attacco gialloblu. 23-22 Pinali vincente. 24-22 ace Kaliberda. Galliani mura Pinali, vantaggi. Buchegger in banda punto grazie al video 25-25. 26-26 muro Modena. 28-26 punto Monza che va 0-2 al Pala Panini.

Terzo set 25-20 Modena : Zaytsev vincente in banda 1-0 Modena. Botto pareggia i conti 1-1. Monza preciso in difesa su Zattsev 2-2. 4-2 ace Bednorz dopo il check. Urnaut in banda 5-3 Modena. 6-5 Keemink errore a servizio. 8-5 muro gialloblu su Yosifov. 9-6 Monza spreca, Modena ne approfitta. 10-7 Bednorz vincente. 11-8 Buchegger batte a rete. 12-10 Buchegger ha la meglio sul muro gialloblu. 14-10 Zaytsev in banda. Orduna ace vincente 14-12, dormita gialloblu. Pipe Bednorz 15-13 Modena. 16-14 bolide di Bednorz. Entra Mazzone. 17-15 Mazzone batte out. 18-15 Yosifov batte a rete. 19-16 Buchegger out di poco. 20-18 Botto punto in pipe. 21-18 Urnaut in banda. 22-18 pipe strepitosa di Bednorz. 23-19 Botto propositivo in pipe. 25-20 Zaytsev termina il set 2-1 Monza, gialli puntano al tie break.

Quarto set 25-18 Monza : Zaytsev primo punto del set 1-0 Modena. Buchegger in banda 1-1. 3-1 invasione di Beretta, Modena ne approfitta. Holt al centro 4-2. Zaytsev batte out 5-3. Botto ace spiazzante 5-4 Modena. Urnaut in banda decisivo 7-4. Urnaut replica 8-5 Modena. Buchegger pallonetto vincente 8-7, Monza non molla. 9-9 Anzani murata del pareggio da Yosifov. 10-9 Yosifov replica, Monza avanti. Dzavoronok vincente 11-9 per i lombardi. 12-11 Zaytsev in banda puntuale. 14-11 Monza mura per l’ennesima volta Modena. 16-12 Bednorz spreca una buona occasione. Entrano Pinali e Lusetti. Bednorz batte out 17-13 Monza. Dzavoronok attacco pungente 19-14 Monza. 20-15 Urnaut vincente in banda. Yosifov al centro 22-15. 24-17 Modena prova a resistere d’orgoglio. 25-18 vince Monza 3-1 al Pala Panini : testa a Siena.

LE PAGELLE - Modena 4,5

Keemink 4, Zaytsev 5, Urnaut 5,5, Bednorz 4,5, Anzani 4,5, Holt 5, Rossini 5

INGRESSI: Pierotti 5, Kaliberda 5, Pinali 5, Benvenuti s.v, Mazzone 5, Lusetti s.v

Velasco 4,5