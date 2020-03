Leo Shoes Modena-Vero Volley Monza 3-1| I canarini vincono in un'atmosfera surreale

Decima giornata di campionato; si gioca Modena-Monza a porte chiuse al Pala Panini di domenica otto marzo alle 18:00. Gli emiliani sono reduci da una gara rinviata in campionato, ma non solo: anche nei quarti di Coppa CEV è stato annullato il ritorno dei quarti, con l’approdo diretto di Modena alle semifinali. Zaytsev e compagni, si sono sempre allenati, con massima professionalità in un’atmosfera insolita. L’obbiettivo è quello di cercare di continuare quanto fatto fin qui, in ottica play-off. I gialloblu al momento sono terzi in campionato a quarantanove punti; due sole lunghezze di distanza da Perugia e Civitanova, appaiate in testa. Il Monza è invece a venti tre punti in classifica, ottavo, e vuole continuare così, provando a fare uno sgambetto ai gialloblu.

Gli arbitri della gara sono Rossella Piana e Matteo Selmi entrambi di Modena.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 1) Anderson, 18) Mazzone, 12) Holt, 7) Rossini. All. Andrea Giani

Monza: 5) Orduna, 1) Kurek, 7) Louati, 4) Dzavoronok, 11) Galassi, 12) Yosifov, 10) Goi. All. Fabio Soli

Primo set 25-16 Modena : un paio di errori a servizio 1-1. Holt al centro fa il 2-1. Zaytsev a punteggio 3-1 Modena. Kurek errore a servizio 4-2. Louati con due punti ravvicinati pareggia i conti 4-4. Bednorz replica Louati 7-4 per i canarini. Mazzone errore grossolano al centro 7-6 Modena. Kurek murato da Anderson 9-6. 10-7 Mazzone si rifà dell’errore precedente. Louati pallonetto vincente 11-8 Modena. 13-8 Christenson ace vincente, nulla può la difesa di Monza. 14-8 Zaytsev vincente in banda. Anderson solo soletto mette a segno un bel punto 15-9 Modena. 16-9 Bednorz ancora a segno. 17-10. Ace vincente dello Zar 18-10. 18-11 Louatti ha la meglio sul muro gialloblu. 19-11 Zaytsev a segno. 20-13 ancora a punteggio lo Zar. Christenson gioco di prestigio 21-14 Modena. 23-14 errore in banda di Monza. 23-15 Galassi al centro. 25-16 muro di Bednorz 1-0 Modena.

Secondo set 25-18 Modena : Monza inaugura il secondo set con un punto 1-0. Holt invasione in attacco 2-0. Holt ace vincente 2-2. Dzavoronok vincente in banda 4-2 Monza. Attacco impreciso ospite 4-4. Si gioca punto-punto errore Monza a servizio 5-5. Bednorz pipe vincente 6-6. Louati impreciso in pallonetto 7-7. Holt al centro 8.-8 set in equilibrio. Bednorz porta Modena avanti 9-8. Anderson ace vincente 10-8 Modena. Punto incisivo dello Zar 11-9, Modena conduce. Buchegger batte a rete 12-10 Modena. Zaytsev in palla porta i gialloblu sul 13-10. 14-11 Bednorz in pipe. Mazzone muro vincente 15-11. Errore di Galassi 16-12 Modena. Christenson mura l’attacco di Monza 17-12. 18-14 Holt a segno al centro. Anderson vincente 19-14 Modena. Louati batte a rete 21-15. Anderson batte out di poco 21-16. 22-16 Bednorz vincente. Zaytsev a segno 23-17 Modena, che vuole chiudere in fretta il set. Louati 24-18 primo set point annullato. Bednorz chiude il set 25-18.

Terzo set 23-25 Monza : Orduna ace 1-0 Monza. Dzavoronok a segno in banda 2-0. Anderson murato da Kurek 3-0. Louati 4-0 Modena. Louati pipe vincente 5-1 Monza. Louati 6-1 ace vincente. Anderson mura Dzavoronok 6-2. Anderson vincente 6-3 Modena non demorde. Zaytsev in banda, gialloblu prendono coraggio 6-4. Bednorz fa il punto del 5-7. Confusione in difesa ospite, Modena ne approfitta e va a meno uno. Mazzone muro vincente 8-8. Zaytsev murato da Yosifov 10-8 Monza. Anderson mette in parità 10-10. Louati ha la meglio sul muro gialloblu 12-10 Monza. Louati batte out 13-12 Monza. 15-12 Kurek ha la meglio sul muro emiliano, Monza conduce. Bednorz impreciso in attacco 16-13 Monza. Holt batte out 17-13. Ace di Zaytsev 17-16, Modena non demorde. Louati a segno in banda 18-16 Monza. Anderson a punteggio 17-18. Orduna errore a servizio 19-18 Monza, entra Salsi. Monza ace vincente 21-18 Louati. 22-19 Dzavoronok a punteggio. Dzavoronok a punteggio 23-21 Monza, finale di set emozionante. Dzavoronok errore grossolano 23-23. Kurek chiude il set 25-23 Monza, si va al quarto parziale.

Quarto set 25-21 Modena : Yosifov inaugura il set 1-0 Monza. Zaytsev pareggia i conti 1-1. Kurek batte out 2-2. Bednorz a punteggio in banda 3-3 si gioca punto-punto. Ace di Holt 4-3 Modena. Zaytsev in banda, ma il check da il punto del 5-4 a Monza. Zaytsev si rifà subito 6-5 Modena. Bednorz ha segno, invasione ospite a muro 7-6 Modena. Lo Zar in gran spolvero 8-6 Modena. Louati ace vincente 8-8. 9-9 Yosifov pallonetto vincente. Holt al centro puntuale 10-10. Dzavoronok in banda 11-11. Beretti 12-12. Holt al centro 13-12 Modena. Mazzone al centro 14-13 Modena. Zaytsev ace vincente 15-13 Modena. Anderson pipe vincente 16-14 Modena. Louati ace vincente 16-16. Louati errore a servizio 17-16 Modena. Christenson muro vincente 18-16 Modena. 19-16 Christenson si ripete a muro. Errore a servizio di Monza 20-17 Modena. 21-18 Holt al centro sicuro di sé. Errore a servizio ospite 22-19 Modena. 23-19 Mazzone mura Kurek. Beretta batte out 24-20 match point gialloblu. Bednorz chiude la gara in banda 25-21 Modena.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 7,5, Zaytsev 7, Bednorz 6,5, Anderson 6, Mazzone 6,5, Holt 7, Rossini 6.

INGRESSI: Salsi 6

Andrea Giani 6