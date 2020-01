Leo Shoes Modena-VK Ostrava 3-0 | Le seconde linee di Modena vincono senza pensieri

Coppa CEV: è tempo di Europa. Dopo aver ottenuto il passaggio del turno contro l’Olympiakos, i ragazzi di Andrea Giani scendono in campo per l’andata degli ottavi di Finale. Si gioca mercoledì 29 gennaio alle ore 20:30 al Pala Panini. Avversario di turno il VK Ostrava, squadra attualmente settima nel campionato ceco: sestetto non irresistibile, ma da non sottovalutare. Modena farà ampio turn-over, mentre gli ospiti giocheranno una partita senza troppa pressione, godendosi il palcoscenico del "Tempio".

Gli arbitri della gara sono i signori Burhan Ilhan, Nadezda Kozlova.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 8) Pinali, 1 ) Anderson, 2 ) Estrada, 15 ) Bossi, 12 ) Holt, 7) Rossini. All Andrea Giani.

Ostrava: Podlensy, Janku, Vancl, Ihnat, Marcyniak, Sedlacek, Sobzak. All. Jan Vaclavik

Primo set 25-13 Modena : Podlensy inaugura l’incontro, Ostrava 1-0. Pinali pareggia subito i conti. Janku, Modena subisce il muro. Estrada due punti di fila 5-2. Pipe imperiosa di Anderson Modena conduce 6-3 in un palazzo non proprio esaurito. Bossi timbra il cartellino 8-4 per i canarini. Anderson a punteggio 9-4. Janku vincente 9-5 l’Ostrava non demorde. Sedlacek errore grossolano 11-6 Modena. Modena errore a servizio 11-7. Muro vincente di Pinali. Estrada ancora a punteggio 14-8, Modena tiene sotto controllo il set. Pinali ace vincente 16-8, Modena doppia la compagine ceca. Estrada ancora a punteggio 18-8. Entra Salsi. Muro vincente di Elia Bossi 19-8. Errorino gialloblu, 19-10. Estrada errore a servizio 20-11. Elia Bossi ace vincente 23-11. Anderson murato Sedlacek 24-13 tra gli applausi della panchina di Ostrava. Pinali chiude il primo set 25-13 Modena.

Secondo set 25-17 Modena : inizio di secondo set 2-1 Modena, un ace di Anderson. Pinali sigla il 3-1. Estrada muro vincente e decimo punto personale 4-1. Holt ace vincente 5-1. Estrada ancora a segno 6-1 senza storia l’inizio del secondo parziale. Estrada in stato di grazia 8-1 Modena, Ostrava in tilt. Un punto ceco, e un seguito errore a servizio 9-3 Modena. Pinali colpo vincente 12-4 Modena. Estrada vincente a servizio 13-4 Modena. Pinali un paio di errori grossolani 13-7 Modena. Ace della compagine ceca 13-8. Anderson vincente 14-8 Modena, che ha fretta di arrivare al terzo set. Entra Salsi. Muro Pinali 16-9 Modena. Holt vincente 17-10. Punto ospite 18-12. Pinali riprende a punteggio 19-12. Entra Iannelli. Punto Modena tramite Salsi-Estrada. Modena sempre avanti 21-15. Anderson vincente 22-15 Modena. Pinali salva una splendida azione 22-16 per i gialloblu. 24-16 Pinali ancora a segno, set point Modena. Holt chiude il secondo parziale 25-17 Modena.

Terzo set 25-16 Modena : inizio di terzo set equilibrato 1-1. Holt decisivo a muro 2-1 con tanta fretta di chiudere la pratica. Ostrava fallosa in attacco 4-2 per i padroni di casa. Anderson sicuro di sé 5-3 Modena. Prima parte di set a segno USA Holt sigla il 6-3. Elia Bossi muro vincente 9-5. 10-5 Pinali ace vincente. Ace Ostrava Marcyniak 10-7. Modena errore in difesa 13-8, tra gli applausi del Pala Panini per la sportività modenese. Modena si rialza subito 15-10 Modena. Entra Salsi. Punticino Modena 17-11 e sfida verso la sua conclusione. Entra Iannelli. Estrada a segno 19-12 Modena. Bossi preciso e puntuale 20-13. Pinali vincente 21-14 Modena. 24-15 infiniti match point gialloblu. Modena archivia gara uno 25-15, in attesa del ritorno, Europa dipinta di gialloblu.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6, Pinali 6,5, Anderson 6, Estrada 7,5, Bossi 7, Holt 6,5, Rossini 6

INGRESSI: Salsi 6, Iannelli 6,

Andrea Giani 6