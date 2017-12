Azimut Modena-Kione Padova 1-3 | Senza Ngapeth i gialli perdono malamente una strana partita di Santo Stefano

Tredicesima giornata di serie A, si gioca l'ultima del girone di andata al Pala Panini: Modena-Padovaanima il pomeriggio di Santo Stefano. Palapanini gremito con 4.700 spettatori, curiosi di capire come scenderà in campo la compagine gialloblu orfana di Ngapeth e con uno spogliatoio in malcelato contrasto con Radostin Stoytchev. L'ultima giornata Modena ha espugnato Perugia, mentre Padova ha battuto nettamente Latina. Gli arbitri della gara sono Venturi e Braico. Ecco i sestetti. Modena: Bruno, Sabbi, Van Garderen, Urnaut, Mazzone, Holt, Rossini. N'Gapeth reduce da un litigio con Stoytchev non dovrebbe giocare. Padova: 13 ) Travica, 4 ) Nelli, 18 ) Randazzo, 8 ) Cirovic, 1 ) Polo, 10 ) Volpato, 7 ) Balaso. All. Baldovin. Ex. Travica.

Primo set 21-25 : Urnaut mette a segno il primo punto 1-0 Modena. Muro Holt su Polo 2-0. Doppia fischiata a Balaso 4-1. Cirovic batte a rete 5-3 Modena. 6-5 punto Urnaut, pasticcio veneto. 7-5 ace di Holt. Nelli ace vincente 7-7. Mazzone al centro 8-8. 10-9 ace di Urnaut, in palla ! Mazzone batte a rete 11-11. Mazzone tira giu un " badile " 13-12 Modena. Urnaut pallonetto vellutato 15-13 e break Modena. 16-15 murissimo tra gli applausi di Bruno. Volpato chiude un'ottima azione 17-16 Padova. Van Garderen pipe vincente 18-17 Modena. Mazzone pallonetto 19-18 Modena. Vincente di Cirovic 20-19 Padova. Invasione di Cirovic 21-20 Padova. Travica ace 23-20 Padova. 24-21 punto di Holt. 25-21 Padova vince il primo set.

Secondo set 25-27: Nelli murato da Mazzone 1-0 Modena. Nelli doppio punto di fila 2-1 Padova. Punto Randazzo 4-1 per i veneti. 5-1 ace di Polo. Nelli batte a rete 6-3. Punto importante per Van Garderen 6-4. Sabbi pallonetto di doppia 8-4 per gli ospiti. Randazzo bolide e ace 9-4. 10-4 doppio ace di Randazzo. Van Garderen batte a rete 11-5. Cirovic 12-6 Padova. Polo vincente al centro 13-7, Modena in difficoltà ! Nelli out in banda 9-13, Modena prova rincorre. 13-10 diagonale micidiale dell'olandese gialloblu, meno tre. Invasione di Polo 11-13, Modena rincorre il break. Mazzone al centro 14-12. Van Garderen schiaccia a rete 16-12 Padova. Sabbi vincente 18-13. 18-14 ace di Sabbi. 19-16 ace Van garderen. Doppio ace 19-17, Modena a meno due ! Triplo ace 18-19, Modena rientra in gioco. Holt batte a rete 21-19 Padova. Nelli vincente in banda 22-20. Cirovic ace 23-20. Van Garderen vincente 23-24 Padova. Randazzo murato da Sabbi, vantaggi...25-25 Van Garderen. 27-25 Volpato mura Van Garderen.

Terzo set 25-21 : Volpato batte out 1-0 Modena. Cirovic out 3-1. Sabbi batte a rete 4-2. Sabbi vincente 7-4 Modena. Ace Holt 8-4. Randazzo batte out di poco 9-5 Modena in controllo. 10-5 Mazzone decisivo al centro. Urnaut pipe out un niente 11-7 Modena. Cirovic batte a rete 13-8. Urnaut batte out 14-10 Modena in controllo. 15-12 Cirovic, dopo un salvataggio miracoloso di Bruno, punto per gli ospiti. Urnaut puntuale 17-12. Urnaut vincente 18-13. Nelli mura Van Garderen 18-15. Polo al centro 19-16 Modena. 20-18 punto per Randazzo e Padova dopo il check, molto dubbio ! Urnaut murato da Volpato 21-19 Modena. Randazzo batte a rete 23-20. 25-21 Volpato batte a rete.

Quarto set 16-25 : Randazzo piega il muro gialloblu 1-0. Cirovic 2-0 Padova. Nelli decide un'azione combattutissima, 3-1 Padova. Van Garderen vincente 4-2. Fallo di Travica 5-3. 5-4 ace di Van Garderen con l'ausilio del nastro. Nelli spiazza Holt, 8-5 Padova. Sabbi murato da Randazzo 10-5 per i veneti che sono in pieno controllo ! Urnaut murato da Randazzo 12-6, Modena in confusione. 14-7 ace importantissimo di Randazzo. Van Garderen punto d'orgoglio 8-14, è dura la rincorsa gialloblu. 9-14, fallo di rotazione deI veneti. 15-10 punto di Volpato. 11-16 punto di Sabbi. Cirovic in banda 18-11, match verso una sua fine, Modena non reagisce. Entra Bossi per Holt. 20-12 Modena intontino, non sa reagire. 20-13 rosso per Volpato per proteste su un'invasione. Entra Pinali per Urnaut, piccolo problema fisico. Randazzo punto vincente 24-16 Padova. Sabbi out 25-16 Padova vince 3-1 ed espugna il Pala Panini, tre punti meritati contro un Modena sconcentrata che esce tra i fischi.

LE PAGELLE - Bruno 6,5 ; Sabbi 5 ; Van Garderen 6 ; Urnaut 6,5 ; Mazzone 5,5 ; Holt 6 ; Rossini 5. INGRESSI: Bossi 5,5 ; Pinali s.v.. Stoytchev 5.