Azimut Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0 | Modena non stecca

Sesta giornata di campionato, si gioca Modena-Padova nel turno infrasettimanale. Zaytsev e compagni sono molto concentrati in attesa del big match di domenica a Perugia, vietato però distrarsi per la gara contro i veneti, da giocare con molta attenzione, cercando di chiuderla il prima possibile. Padova altalenante nelle ultime due uscite: sconfitta contro Sora e vittoria l’ultima giornata contro Monza. Veneti noni in classifica a quota sei punti. Modena è partito alla grande, solo vittorie dall’inizio. L’arbitro è il signor. Saltalippi.

Ecco i se stetti. Modena : Christenson, Zaytsev, Urnaut, Kaliberda, Mazzone, Anzani, Rossini. All. Velasco. Padova : 13 Travica, 11 Torres, 8 Cirovic, 18 Randazzo, 10 Volpato, 1 Polo, 19 Danani. All. Baldovin.

Primo set 25-23 Modena : Kaliberda out 1-0 Padova. Randazzo batte out 1-1. Volpato vincente 2-2. Mazzone al centro 3-2 Modena 3-3. Randazzo al centro 4-4. Kaliberda 5-4 in banda. Christenson muro perfetto 6-5 Modena. Ace Polo 7-6 Padova. Randazzo al centro 9-6 Modena in difficoltà. 10-7 Randazzo 10-7. 10-9 fallo Padova in attacco, gialli si avvicinano. Zaytsev in banda 11-10 Modena. Randazzo batte out di poco 12-11 Modena.13-12 Mazzone puntuale al centro. 14-13 Kaliberda punto comodo. Urnaut in banda out 15-14 Padova. Zaytsev vincente 16-16, equilibrio totale. Urnaut ace vincente 18-17 Modena. Entra Pierotti per Urnaut. 20-18 per i gialloblu che provano a spaccare il set, complicato. Polo ace vincente 20-20. 22-21 Modena soffre, ma il primo set è vicino. Entra Bednorz. Murissimo dello Zar 24-22, set point per i padroni di casa. 25-23 Zaytsev chiude un primo set molto complicato.

Secondo set 25-18 Modena : Dentro Bednorz. Errore del polacco 1-0 Padova. Bednorz 1-1 riscatto immediato. Zaytsev 2-3 battuta out. 3-3 veneti errore a servizio, equilibrio. 4-3 Bednorz ace vincente. Mazzone al centro decisivo 5-3 break Modena. 7-4 bel muro, inizio migliore rispetto al primo set. Padova c’è 8-6. Volpato al centro 9-7, Padova non molla. Anzani vincente 10-9 Modena. 12-10 Zaytsev di prepotenza. 14-11 Urnaut puntuale. 15-12 Bednorz non ne sbaglia una, mattatore ! 17-14 lo Zar sul velluto. 18-14 ace di Urnaut. 19-14 errore di Padova dopo una pausa. 21-14 veneti in confusione, set compromesso. 22-15 palla decisa dello Zar. 23-16 Zaytsev batte a rete. 25-18, Padova sciupone, canarini senza troppi problemi .

Terzo set 31-29 Modena : Randazzo in banda 1-0 Padova. Ace Polo 3-0. Randazzo schiaccia a rete 4-1. Mazzone errore 5-2. Zaytsev batte out 6-3 Padova. Torres al centro 7-4, Modena rincorre. 7-6 Christenson punto vincente. Urnaut vincente 8-7 Modena non molla. 9-8 punto veneto. Cirovic ace 11-8 Padova, per allungare la partita. Bednorz 13-9 Padova. 14-11 Bednorz strepitoso. Urnaut batte out 15-12. Randazzo ace vincente 16-12, Modena in difficoltà. Randazzo ace doppio 17-12 Padova, che ha riaperto la partita. 18-13 errore in banda dei canarini. Urnaut 19-15. 20-16 errore a servizio di Modena. Entra Pierotti. 22-18, punto ospite, quasi compromesso il terzo set. 22-19 punto molto contestato da Padova per Modena. 23-20, errore a servizio di Padova. Anzani al centro 24-22, Modena comunque presente. Doppio muro incredibile in casa gialloblu 24-24, e si va ai vantaggi. 25-25 punto Padova. Christenson batte out 26-26, vantaggi mille emozioni. Zaytsev in banda 28-27, match point Modena. 29-29, vantaggi incredibili, al terzo set. 31-29 Modena, vince con grande difficoltà un bellissimo terzo set.

LE PAGELLE :

Modena 7,5

Chrsitenson 7,5 ; Zaytsev 9 ; Urnaut 7 ; Kaliberda 7 ; Mazzone 7,5 ; Anzani 7 ; Rossini 8

Bednorz 8 ; Pierotti 6,5

Velasco 8