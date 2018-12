Modena Pergolettese 2 - 1 | I gialloblù vincono lo scontro diretto al vertice

IL MATCH - Partenza aggressiva degli ospiti che nei primissimi minuti creano tre buone occasioni, la prima con Morello che al 2', dentro l'area piccola, ribatte un tiro parato da Dieye; sugli sviluppi del corner Cazzamalli di testa la manda di poco alta, al 4' poi Franchi tira una buona punizione che impegna ancora Dieye. Reagisce a questo punto il Modena che al 6' si porta nella metà campo avversaria e Boscolo Papo dalla destra mette in area un gran cross a rientrare che Ferrario di testa colpisce mandando di poco alto. Ancora al 10' Boscolo Papo crossa per Ferrario che spizza per Montella e quest'ultimo non finalizza. Il vantaggio dei canarini arriva al 16' quando Messori da fuori area calcia forte, Stucchi respinge e sul pallone arriva Ferrario che la butta in rete. Al 18' ci prova la Pergolettese con una punizione di Manzoni a cui si oppone ancora Dieye. Si abbassano poi i ritmi di gara che fino a questo momento erano stati frenetici. Nella ripresa la partita ha altri ritmi, i canarini non hanno più la brillantezza iniziale e rischiano troppo lasciando campo alla Pergolettese. Al 50' Franchi crossa bene dalla destra e il pallone viene deviato in corner di testa da un giocatore canarino. Al 58' ancora gli ospiti vicini al gol con Muchetti che tira dal limite ma colpisce un proprio compagno. Al 62' Dieye esce bene su un corner insidioso. Nonostante la fase critica, il Modena raddoppia al 72' con Baldazzi che calcia una punizione dai 30 metri che passa sotto al braccio di Stucchi. Reagiscono gli ospiti che al 75' a porta vuota calciano fuori con Morello. Nel finale Piras da fuori area calcia in porta e questa volta Dieye ha qualche responsabilità sul gol che rimette in partita la Pergolettese.

MODENA (4-3-3): Dieye 6; Ndoj 6, Dierna 6, Perna 6, Zanoni 6 (78′ Magliozzi s.v.); Boscolo Papo 6.5, Loviso 6 (69′ Pettarin s.v.), Messori 6.5; Sansovini 6 (59′ Baldazzi 7), Ferrario 7 (85′ Ferretti s.v.), Montella 6 (82′ Berni). A disp.: Piras, Gerace, Duca, Bellini. All.: Apolloni

PERGOLETTESE (4-3-3): Stucchi; Fanti (85′ Russo), Lucenti, Fabbro, Villa; Manzoni (75′ Bithiene), Muchetti (60′ Piras), Cazzamalli (69′ Panatti); Franchi, Gullit, Morello. A disp.: Chiovenda, Bakayoko, Manfroni, Sofia. All.: Contini

ARBITRO: sig. Jacopo Bertoni di Lucca

RETI: 16' Ferrario, 72' Baldazzi, 90' Piras

NOTE: ammoniti Franchi, Ndoj, Baldazzi, Manzoni

