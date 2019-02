Azimut Leo Shoes Modea-Sir Safety Perugia 1-3 | Perugia espugna con decisione il PalaPanini

Non c’è sosta per Modena Volley, dopo la sconfitta 3-1 di giovedì in Polonia contro lo Zaksa di coach Gardini, i gialli cercano riscatto. Ma non sarà facile perché al PalaPanini, sold out, alle 15:30 arriva la prima in classifica, Perugia, a quota 48 punti. Modena è quarto a 42 e vuole prendere punti preziosi in chiave play off. La giornata in Regular Season è la settima, Modena viene da una maratona vittoriosa in casa col Padova, e da un 3-0 contro Latina. Perugia ha schiantato l’ultima 3-0 Siena, e la precedente ha sconfitto 3-1 contro la Lube

L’arbitro è il signor La Micela. Ecco le formazioni. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco. Perugia: 15) De Cecco, 14) Atanasjevic, 9) Leon, 10) Lanza, 18) Podrascanin, 2) Ricci, 13) Colaci. All. Bernardi.

Primo set 25-23 Modena : Urnaut inaugura il match 1-0 Modena. Tine ancora decisivo in banda, difesona di Rossini 2-0. Leon vincente in banda 3-2 Modena. Anzani batte out 4-3. Zaytsev batte out 5-4 Modena. 6-5 errore in battuta di Perugia, molti errori a servizio da ambo le parti. Lanza batte a rete 7-6 per i padroni di casa. 8-7 gran palla di Christenson lo Zar decisivo. Atanasjevic vincente in banda 9-8 Modena. 10-9 Atanasjevic si ripete. 11-9 murissimo di Anzani. 12-10 Max Holt al centro decisivo. 13-10 ace dello Zar buon vantaggio dei gialloblu. Holt decisivo 14-11 Modena. Ammonito Bernardi per proteste calorose 15-12 per i ragazzi di Julio Velasco. 15-14 Podrascanin ace vincente. 16-15 Urnaut schiaccia una palla impossibile ha la meglio Perugia. Ace Atanasjevic 16-16 ace. 17-16 Leon la spara out. Leon muratissimo da Bednorz 18-16 break modenese. 19-17 Leon schiaccia a rete. 20-19 gran pipe di Leon. Entra Keemink sul 21-19. 22-20 errore di Perugia a servizio. Urnaut decisivo 23-21 Modena. Anzani palleggio maldestro 23-22, Perugia non molla sul finale di set. 24-23 Leon prende l’ascensore e segna il punto. 25-23 Leon pipe out, 1-0 Modena si va al secondo set.

Secondo set 25-18 Perugia : Leon vincente chiude un’azione pasticciata. Leon sbaglia il 2-0 parità. Bednorz fa punto 2-1 Modena. Atanasjevic vincente 3-2 per gli ospiti. 5-3 Zaytsev erroraccio in banda, Perugia ne approfitta. Zaytsev batte a rete 6-4, Modena rincorre. 6-6 Leon e compagni imprecisi in attacco, parità. Urnaut murissimo 7-7. 8-8 pallavolo spettacolo Zaytsev chiude lo scambio. Leon gran attacco 9-9. 10-10 invasione a muro di Modena, equilibrio totale. Atanasjevic di prepotenza fa 11-11. Bednorz sicuro di sé 13-12 Modena. Urnaut vincente 14-12 break gialloblu. Urnaut in stato di grazia 15-13 Modena. 15-15 Urnaut murato dalla difesa di Perugia. 17-15 Lanza due ace di fila. Entra Kaliberda. Zaytsev vincente 18-17 Perugia. Lo Zar pareggia i conti 18-18 gran bel set. 21-18 ace Atanasjevic. 22-18 Bednorz erroraccio in schiacciata. 23-18 Urnaut murato in pipe, Perugia verso la vittoria del set. 25-18 Leon bolide chiude il secondo set, 1-1 si va al terzo.

Terzo set 25-20 Perugia : Errore di Lanza a servizio 1-0 Modena. Podrascanin fa 1-1. Errore a servizio di Perugia 2-2. Leon devastante 4-3. Ace di De Cecco 7-5 per gli ospiti. 8-5 Anzani impreciso regala un punto a Perugia che vuole scappare via. Leon devastante 9-6, Modena in difficoltà. Ace di Lanza 10-6. 10-8 punto preciso dello Zar. 12-9 Atanasjevic in gran serata. Entra Benvenuti. Kaliberda erroraccio in battuta 10-5. 15-11 Urnaut palla doppia in attacco Perugia ne approfitta. 17-13 Atanasjevic vincente in banda grandissimo punto. 18-15 Kaliberda vincente in banda. 19-15 Leon bordata vincente in banda. Kaliberda vincente 16-19. Leon batte a rete 20-17, Modena prova a restare nel set. Urnaut vincente 21-18. 22-18 Atansjevic in gran spolvero per Modena si mette male. 19-23 Anzani al centro vincente. 25-20 Atanasjevic chiude il set, 2-1 Perugia si va al quarto set, Modena in difficoltà.

Quarto set 25-21 Perugia : Urnaut inaugura il set 1-0 Modena. Difesa Modena, ma è out 1-1. Punto fortunoso degli ospiti 2-2. Zaytsev erroraccio in attacco 3-3. 4-4 Atanasjevic vincente. Bednorz vincente 5-4 Modena. Lanza vincente 5-5. Lanza batte out 7-6 Modena. 8-7 Leon gran bordata, non può nulla Bednorz. Zaytsev vincente 8-8. Entra Mazzone. 10-8 Atanasjevic ace vincente, break perugino. 11-9 Bednorz attacca out una buona palla. Entra Pinali. Pinali vincente 11-12, che parte bene. Pinali attacco out dopo il video check 14-11 Perugia che vuole scappar via. 14-13 ace di Holt. Urnaut out in banda 16-13 per gli ospiti. 15-16 Urnaut chiude un grande scambio, ottima la difesa gialloblu. Urnaut vincente 17-16, Modena non molla. 17-17 Urnaut ace vincente. Bednorz muro perfetto su Atanasjevic 18-17 Modena. 19-18 Atanasjevic ace con il nastro, fortuna perugina ! Bednorz 20-19 Modena. 21-20 Leon ace vincente, difesa gialloblu non può nulla. Altro ace 22-20. Zaytsev si mangia l’impossibile 23-20 Perugia. 25-21 Ricci chiude la pratica, vince Perugia 3-1 Modena in gran difficoltà.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5,5, Zaytsev 4, Urnaut 6,5, Bednorz 6, Anzani 4, Holt 5 , Rossini 5,5.

INGRESSI - Keemink 5,5, Kaliberda 5, Benvenuti s.v. Mazzone 6, Pinali 6,5

All. Velasco 5