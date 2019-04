Azimut Leo Shoes Modena-Sir Safety Perugia 3-0 | Partita perfetta, si va a gara cinque

Semi-finali Scudetto gara quattro, si gioca al Pala Panini, sold out. La partita è in programma alle ore 16:00 e Modena vuole vincere a tutti i costi per portare la serie alla “bella“. La prima gara i canarini hanno perso 3-1, in gara due ottima prestazione in un palazzo d’altri tempi, vincendo un’infinita battaglia al tie-break. In gara tre Perugia ha faticato e non poco in casa, Modena ha sprecato una ghiottissima occasione.

Gli arbitri della partita sono i signori Puecher e Cappello. Ecco i sestetti. Modena : Christenson, Zaytsev, Tillie, Bednorz, Mazzone, Holt, Rossini. All. Velasco. Perugia : 15) De Cecco, 14) Atanasijevic, 9) Leon, 10) Lanza, 18) Podrascanin, 2) Ricci, 13) Colaci. All. Bernardi.

Primo set 25-19 Modena : Mazzone inaugura con il punto 1-0. Lanza pareggia in pipe 1-1. Mazzone batte out 2-2. Zaytsev batte fortissimo, out 4-3 Perugia. 5-4 Bednorz batte out. Zaytsev pareggia 5-5. 6-6 gran diagonale di Kevin Tillie. Tillie errore in battuta, 8-7 Perugia. Bednorz vincente in banda 9-9. 10-9 Modena, bel muro di Holt. Anche Leon errore in battuta 11-10 Modena. Zaytsev devastante in banda 12-11 per i gialloblu. Christenson ace vincente 14-12. Lanza batte out 15-13 Modena conduce. Bednorz in punto esalta il Pala Panini 16-14. Zaytsev in gran spolvero 17-15. 18-15 ace dello Zar. Leon batte out 19-16, Modena controlla. 20-17 Zaytsev sicuro di sé. 22-17 Tillie protagonista. 23-18 Zaytsev scatenato ! 24-18 pipe vincente di Bednorz. 25-19 Lanza batte out, a Modena va il primo set.

Secondo set 25-23 Modena : Christenson gioco di prestigio punto 1-0. Atanasijevic pareggia i conti. Zaytsev gran schiacciata out 2-2. Ricci mura Holt 3-2 Perugia. Punto Modena a muro dopo il check 3-3. Tillie in banda 4-4, si gioca punto a punto. Leon ha la meglio sul muro gialloblu 5-5. Christenson ace vincente 7-5 Modena. Due punti di fila di Podrascanin 7-7. Bednorz vincente in banda, 9-8 Modena. Errori in battuta 10-10, grandi velcocità, ma spesso a rete. 13-10 Perugia, tre ace di fila di Leon. Lanza puntuale in banda 14-11 per gli umbri. Holt ace vincente 14-13 Modena. 15-13 invasione di Mazzone in difesa. Entra Anzani. Lanza batte out 16-15 Perugia. 17-16, Modena approfitta di un pasticcio ospite. 18-17 grandi velocità e difesa gialloblu, Perugia brutto errore al palleggio. Leon diagonale out 18-18, grande pallavolo ! 20-18 ace dello Zar, Pala Panini una bolgia. 21-19 Leon bolide out, Modena conduce. Entra Keemink. 22-19 murissimo di Holt. Atanasijevic vincente 22-21. 23-21 errore di Hoag. 24-22 Tillie vincente in banda, set point gialloblu. 25-23 Zaytsev chiude il set 2-0 Modena.

Terzo set 25-17 Modena : Atanasijevic diagonale out 1-0 Modena. Bednorz chiude un’azione complicata 2-0. Bednorz ancora decisivo 3-1. Atanasijevic batte out conduce Modena 4-2. Leon batte a rete 6-3. Holt strepitoso anche al centro 7-4 per Zaytsev e compagni. 8-4 Perugia fatica in attacco, super muro gialloblu. Anzani al centro pallonetto astuto 9-4. 10-5 Tillie in stato di grazia, difesa umbra impassibile. 11-6 Lanza batte a rete. 12-6 Bednorz pallonetto vincente, Perugia in difficoltà. Anzani punto vincente 13-7. Leon vincente 15-8, Perugia prova a stare nel set e nella partita. Ace di Atanasijevic 15-9. 16-10 Atanasijevic vincente, carica i suoi ! Leon battuta fortissima, out di poco 17-10 Modena. Atanasijevic in banda out dopo il check 18-10. 19-11 erroraccio a servizio degli ospiti. 20-12 Lanza punto d’orgoglio. Anzani al centro vincente ritrova fiducia. 21-13 Modena. 22-14 erroraccio di Lanza, pesta la riga in batttuta. 23-15 Podrascanin batte, nastro out di poco. 23-17 Leon devastante in banda. 24-17 Zaytsev vincente, match point gialloblu…25-17 Bednorz chiude con l’ennesimo muro. Appuntamento domenica in casa di Perugia per gara cinque.

LE PAGELLE - Modena 10

Christenson 8 Zaytsev 9, Tillie 7,5, Bednorz 8,5, Mazzone 6,5, Holt 8,5, Rossini 7,5

INGRESSI : Anzani 7, Keemink s.v

All. Velasco 9