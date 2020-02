Sir Safety Conad Perugia-Leo Shoes Modena 3-0 | Addio sogni di gloria per Zaytsev e compagni

Semifinali di Coppa Italia di volley maschile: si parte con un Perugia-Modena che promette come da copione scintille. Una sfida nella sfida quella di Zaytsev contro Leon, ma i collettivi delle due formazioni sono stellari. Partita in programma sabato ventidue febbraio nel palcoscenico bolognese dell’Unipol Arena, sinonimo di spettacolo, con tantissimi supporters gialloblu al seguito. Nel primo pomeriggio in programma Trento-Civitanova, mai banale. Nella giornata di domenica invece si giocherà la finale, per decretare la vincitrice del secondo trofeo stagionale.

Gli arbitri della partita sono i signori : Daniele Rapisarda e Andrea Pozzato.

LE FORMAZIONI

Perugia : 15) De Cecco; 14) Atanasijevic; 9) Leon, 10) Lanza, 18) Podrascanin, 12) Russo, 13) Colaci. All. Vital Heynen

Modena : 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 1) Anderson, 18) Mazzone, 12) Holt, 7) Rossini. All. Andrea Giani.

Primo set 25-19 Perugia : Anderson pipe out 1-0 Perugia. Anderson si rifà subito 1-1. Leon dopo un errore fa il punto del 2-2. Anderson errore in pipe 4-2. Bednorz di gran carriera, 4-4. Leon pipe mostruosa 6-4 Perugia. Bednorz in banda convincente 7-5 Modena resta in scia. Anderson chiude un’azione pasticciata 8-7 Perugia. Errore umbro a servizio 9-8. Zaytsev in banda 10-9 Modena in vantaggio. Leon ha la meglio sul muro gialloblu 11-11. Holt a segno per il 12-12. Bednorz ancora a segno 13-13 si gioca punto-punto. Podrascanin al centro 15-13 Perugia. Leon strepitoso in pipe 16-13. Atanasijevic sicuro di sé 17-14 per gli umbri. Zaytsev a segno 18-15. Atanasijevic colpisce il nastro e fa un punto fortunoso, tramite il video check. 20-16 gran elevazione e punto per lo Zar modenese. 22-16 Leon vincente e fortunoso in banda, buon margine perugino. Dopo il set point per merito di Atanasijevic, Bednorz lo annulla 24-18 Perugia. Podrascanin chiude il primo set 25-19 Perugia.

Secondo set 25-22 Perugia : Anderson inaugura il secondo set 1-0. Leon pareggia i conti 1-1. Modena mette in difficoltà la difesa di Perugia 3-1. Modena pasticcia in attacco 3-3. Leon errore a servizio 4-4. Podrascanin preciso e puntuale 5-4 Perugia. Zaytsev a segno e poi sbaglia il servizio 6-5 umbro. Errore dello Zar 7-5. 8-6 Atanasijevic batte a rete, Modena ne approfitta. Lanza errore a servizio 9-7 Perugia. Russo al centro 10-7. Leon pallone perfetto 11-7, gialloblu in difficoltà. Leon pallonetto efficace 12-8 Perugia. 12-10 ace di Anderson, che spiazza la difesa perugina. Holt decisivo a muro 12-11. Zaytsev mura Leon 12-12. Zaytsev muratissimo da Lanza 14-12 Perugia. Leon ace imprendibile 15-12. 16-13, Holt batte out. Mazzone al centro 16-14. 17-15 Zaytsev in grande stile a punteggio. 18-16 Zaytsev in ripresa dopo un momento complicato, ancora a punteggio. Atanasijevic preciso in banda 19-17 Perugia. 20-17 Leon mura lo Zar, mostruoso ! 21-19 Christenson errore in battuta 21-19 Perugia. 23-20 Leon diagonale incredibile. Zaytsev a punteggio 23-22 Perugia. 25-22 ace umbro di Plotnytskyi 2-0 Perugia.

Terzo set 26-24 Perugia : Perugia pasticcia in attacco 1-0 Modena. Leon pareggia i conti 1-1. 2-1 Perugia, pasticcio questa volta è gialloblu punto umbro. Leon murato da Zaytsev 2-2. Ace dello Zar 4-3 Modena. Leon errore in battuta 5-4 Modena. Ace di Bednorz 6-4. Lo Zar di giustezza 7-5. Ricci al centro 7-6, Perugia resta in scia. Atanasijevic batte out 8-6. Zaytsev diagonale out, Perugia ritrova la parità 8-8. 10-9 Modena, Holt al centro preciso e puntuale. Entra Bossi, che si fa subito murare da De Cecco 10-10. Elia Bossi in confusione 12-11 Perugia. 11-11 Zaytsev a punteggio. Lanza diagonale nettamente out 12-12. Podrascanin errore a servizio 13-13. Anderson gran pipe chiudendo una bellissima azione 16-13 Modena. Atanasijevic ace dopo il check 16-15 Modena. Anderson riporta subito i suoi sul 17-15. Holt al centro 18-16 Modena. 19-16 murissimo di Bednorz su Leon. 20-17 Bednorz gran diagonale, Modena conduce. 21-18 Bednorz ancora a punteggio. Punto fortunoso di Atanasijevic 21-20 Modena. 22-22 Lanza muro ai danni di Zaytsev. Russo risponde a Elia Bossi 23-23 si gioca punto-punto. Zaytsev errore in banda 24-23 match point Perugia. Pipe di Bednorz vantaggi. Lanza ace vincente 26-24 Perugia, che raggiunge la Lube in Finale.

LE PAGELLLE - Modena 5

Christenson 5, Zaytsev 6, Bednorz 6,5, Anderson 5, Mazzone 5, Holt 6 Rossini 5,5

INGRESSI: Bossi 4

Andrea Giani 5