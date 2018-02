Azimut Modena-Sir Safety Perugia 3-2 | I gialli bloccano la capolista e guardano ai playoff

Penultima di Regular Season: Modena-Perugia in un Pala Panini sold out è il big match tra la prima e la terza di campionato. Modena è certa del terzo posto, ma nelle ultime gare spera passo falso della Lube. Nell'ultima Modena ha schiantato 3-0 Ravenna al Pala De Andrè, mentre Perugia ha vinto 3-1 con Latina in casa. Gli arbitri della gara sono Pasquali e La Micela. Ecco i sestetti delle due squadre. Modena: Bruno, Argenta, N'Gapeth, Urnaut, Bossi, Holt, Rossini. All.Stoytchev. Perugia: 15) De Cecco, 14) Atanasijevic, 9) Zaytsev, 8) Russel, 18) Podrascanin, 17) Anzani, 13) Colaci. All. Bernardi.

Primo set 21-25 : Tifo rovente negli ultimi minuti di riscaldamento, Pala Panini è caldissimo ! Urnaut in banda 1-0. Zaytzev 1-1. N'Gapeth prova a schiacciare al volo 2-2. Atanasjievic ace 3-2 Perugia. 4-3 Bossi al centro. Russel out 5-3 break Modena. Anzani murissimo su N'Gapeth 5-5. 6-6 Russell batte a rete. 8-6 brutto errore N'Gapeth break Perugia. Zaytzev in banda 10-7 per i rossoneri. 9-10 Urnaut puntuale. Ace dello Zar 12-9. 11-12 fallo in attacco degli ospiti. 12-13 Urnaut decisivo, Modena rincorre. 15-12 ace di Atanasjievic. 14-15 Argenta vincente. 16-14 Russell in banda Perugia conduce. 17-14 ace di Russel. 18-17 Perugia, finale di set combattuto. Urnaut al centro 18-18. 19-19 Argenta in banda. 20-20 N'Gapeth in banda bolide. Anzani al centro 22-20 break Perugia. De Cecco ace 24-20 set point Perugia. Anzani in banda 25-21 1-0 Perugia conduce e si va al secondo set.

Secondo set 25-20. : Atanasjevic 1-0 Perugia. Zaytzev 1-1. Urnaut 2-2 batte a rete. Argenta schiaccia a rete 4-2 break Perugia. 5-3 N'Gapeth in banda. 4-6 N'Gapeth in banda break Perugia. Atanasjievic 7-5 Perugia. N'Gapeth batte a rete 8-6. Urnaut mura l'attacco di Podrascanin 8-8 pareggio. 9-9 Maxwell Holt al centro. Urnaut in banda 10-10. N'Gapeth in banda 12-11 per gli ospiti. Atanasjievic in banda out 13-13. Argenta punto imperioso del sorpasso 14-13. Anzani pallonetto da giocoliere 14-14 equilibrio totale. 16-15 Anzani esce per Della Lunga che sbaglia la battuta. 18-15 Urnaut in banda. Urnaut non scavalca il muro perugino 18-17, Modena resta avanti. 21-17 Urnaut mura lo Zar per un incredibile 21-17. Zaytzev ace 21-19. 22-19 Zaytzev batte out. 23-19 Urnaut ace vincente. 24-19 altro punto Modena su battuta Urnaut. 25-20 Podrascanin batte out.

Terzo set 25-20 : Maxwell Holt al centro 1-0 Modena. Podrascanin 1-1. Maxwell Holt 3-1 break Modena. Urnaut 4-1. 5-2 N'Gapeth punto vincente. Urnaut al centro 6-3. 7-4 N'Gapeth in banda. 7-5 ammonito Rossini per proteste. 8-6 Bossi errore in battuta. Podrascanin 9-8 Modena. 10-9 pallonetto non riuscito a N'Gapeth. Atanasjievic batte out di poco break Modena. 12-9 N'Gapeth. 14-10 N'Gapeth punto di potenza Modena prende il largo. 15-11 errore a servizio di Perugia. 16-11 Urnaut vincente. 17-12 N'Gapeth pipe incredibile. 18-13 Urnaut ancora decisivo, Modena prende il largo ! 19-13 Argenta muro incredibile. Podrascanin ace vincente 19-15. 21-16 Urnaut decisivo. Russel batte a rete 22-17. 23-18 Argenta muro out. Bossi al centro 25-20 Modena. Si va al quarto sul 2-1.

Quarto set 21-25 : Attacco al centro 1-0 Modena. Punto dello Zar 1-1. Argenta 2-2 in banda. 3-3 N'Gapeth in banda. Muro di Bruno out 4-3 Perugia. 5-4 N'Gapeth in banda. 6-5 punto di Argenta per mezzo del video check, poi punto di Urnaut 6-6. Bossi 7-7 al centro. Podrascanin mura Argenta 9-7 Perugia. Podrascanin al centro 10-8 break Modena. N'Gapeth in banda 11-9 per gli ospiti. 11-11 Anzani al centro, parità. N'Gapeth batte out 13-12 Perugia. N'Gapeth batte a rete 15-13 ospiti avanti nella seconda metà di set. 14-17 Argenta in banda, Modena prova a recuperare. Urnaut in banda 15-18 Perugia. Atanasjievic in banda 20-15. Urnaut in banda 16-20. Urnaut ace 17-20. Russell 22-17 Perugia sta per chiudere il set. Russell 23-19 Perugia. N'Gapeth 20-23 . Perugia 24-20 punto che può valere il tie break dello Zar. N'Gapeth 25-21 Perugia, si va al tie break.

Tie break 15-13 : Zaytzev batte out 1-0 Modena. Atanasjievic 1-1. Atanasjievic in banda 2-2. Bossi muro 3-2. Errore a servizio 3-3. Russel batte out 4-3. 5-4 ottima schiacciata di Zaytzev. 5-5 N'Gapeth brutto errore in banda. De Cecco 6-6 errore a servizio. Atanasjievic vincente in banda 8-7. 8-8 Perugia out in banda. Argenta in banda 9-9. 10-9 Urnaut decisivo in banda. 11-9 Holt al centro, break decisivo ? Russell in banda 12-10. Russell ace 12-11. Entra Van Garderen. Battuta out di Perugia 14-12 Modena. Punto a Perugia. 15-13 Modena chiude e fa la voce grossa in vista dei play off, Modena c'è eccome, Modena batte la capolista 3-2 in due ore mezza.

LE PAGELLE : Bruno 8 ; Argenta 8 ; N'Gapeth 8,5 ; Urnaut 9 ; Bossi 7 ; Holt 7 ; Rossini 8,5. INGRESSI: Pinali 6,5 ; Van Garderen 6. Stoytchev 8,5.