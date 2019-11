Leo Shoes Modena-Sir Safety Conad Perugia 2-3 | Un Anderson stratosferico non basta

Finale di Supercoppa Del Monte, Modena-Perugia. Archiviata la semifinale vittoriosa contro la Lube nel suo fortino, Modena affronta gli umbri alle ore 18. Gli arbitri della Finale sono Zavater e Rapisarda.

LE FORMAZIONI

Modena : 11 ) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz ; 1 ) Anderson ; 18 ) Mazzone ; 12 ) Holt ; 7 ) Rossini All. Giani

Perugia : 15 ) De Cecco, 14 ) Atanasijevic, 9 ) Leon, 10 ) Lanza, 18 ) Podrascanin, 2 ) Ricci, 13 ) Colaci. All. Heynen.

Primo set 25-27 Perugia : prima dell’ inizio della finale Inno Nazionale, tutti in piedi all’ Eurosuole Forum di Civitanova, Modena e Perugia pronte a dar spettacolo. Anderson diagonale vincente 1-0. Christenson batte a rete 1-1. Leon spiazza difesa gialloblu 2-2. Ricci attacco veloce al centro 3-3. 4-3 Leon devastante, inizia a macinare punti. 6-5 Bednorz pungente in banda. Mazzone difesa d’ astuzia 7-6 Modena, inizio di set equilibrio. Atanasijevic palla tesa 8-8. 10-8 questa volta il quattordici umbro sbaglia. 12-9 Anderson pipe esemplare, Modena controlla. Ace vincente di Leon 11-11. Christenson errore in palleggio, 13-12 Perugia. Leon sale l’ascensore in pipe 14-14. Schiacciata importante dello Zar 16-14 Modena. Lanza batte a rete 17-15 Modena. 18-16 Mazzone mura Leon. 19-17 Bednorz piazza un’ottima palla nel campo umbro. Bednorz in banda, il check dice out 20-19 Modena. 21-19 Zaytsev vincente in banda. 21-21 due punti di Atanasijevic pareggia i conti. 22-22 Holt batte fuori. 24-24 si va ai vantaggi, Leon salva il set. Entra Pinali sul finale 25-25. Leon due ace dietro fila 27-25 Perugia.

Secondo set 25-23 Modena : muro Perugia su Anderson 1-0. Lanza batte a rete 1-1. Atanasijevic spreca una buona occasione 2-2. 3-3 un po’ di tensione in campo per una giocata da ripetere secondo l’arbitro proteste perugine. 5-4 Anderson gran pipe, Modena a testa altissima. 6-5 Leon batte fortissimo, ma fuori. Zaytsev pareggia i conti 7-7, ritmi elevati ! Podrascanin al centro decisivo 9-8 Perugia. 10-9 un errore e un punto subito dopo per Bednorz, comunque in palla. 11-10 Zaytsev annienta a muro Leon. Zaytsev si ripete 12-10. Ricci prima al centro e poi un muro 13-13. 15-14 super salvataggio Rossini su Leon, punto dello Zar. Lanza punto deciso 16-16. Punto in banda per Anderson 18-16 Modena. Mazzone al centro 19-16. 20-17 Mazzone al centro decisivo. Leon conclude la difesa di Lanza, ma il check dice Modena 21-19. Due punti importantissimi del nove gialloblu 23-20. 24-21 Leon bolide a servizio, set point emiliano. Entra Kaliberda nel Modena. Perugia non molla, 24-23, Modena vuole evitare i vantaggi. 25-23 Zaytsev in banda 1-1 e terzo set.

Terzo set 23-25 Perugia : Mazzone mura Podrascanin 1-0 Modena. Atanasijevic pareggia i conti 1-1. Leon in banda il check assegna punto a Perugia 2-2. Ricci al centro decisivo 3-3. Zaytsev pareggia i conti 4-4. Lo Zar batte forte, ma fuori 6-5 Perugia. Podrascanin palla imprendibile 7-6, si gioca punto-punto. Atanasijevic in banda vincente 8-7 Perugia. Mazzone convincente al centro 9-9. 11-9 Anderson straripante, Modena respira. Ricci pareggia i conti 11-11. Anderson ennesima pipe decisiva 12-11. Zaytsev implacabile 13-12 Modena. Atanasijevic pareggia i conti 14-14. Holt punto, e servizio sbagliato 15-15. Mazzone puntuale 16-16 equilibrio totale in campo. Due errori Anderson-Bednorz portano Perugia 19-17. 20-17 ace micidiale di Leon. 21-18 Mazzone batte out. Recupero Modena 21-21 grazie a Holt, protagonista insieme a Mazzone al centro. 23-21 Atanasijevic ace vincente, Perugia conduce sul finale di set. 24-22 Bednorz batte a rete, set point umbro. Leon 25-23 in diagonale porta sul 2-1 Perugia.

Quarto set 25-18 Modena : Modena a punteggio con Anderson. Zaytsev ace 2-0. Il video check parla modenese, 4-0 inizio convincente per i gialloblu. Atanasijevic chiude un’ azione combattutissima 4-2. Entra Kaliberda. Il neo entrato muratissimo dalla difesa umbra, 4-4. Holt al centro fortunoso 6-5 Modena. Holt ace convincente 7-5, emiliani vogliono la fuga. 9-6 Anderson con decisione in banda, Modena avanti nel punteggio. Christenson batte out di poco 10-7. Mazzone pallonetto comodo 12-7 per Zaytsev e compagni. 14-8 Zaytsev devastante in banda. Modena approfitta di una Perugia un po’ distratto 17-9 Modena. Anderson mattatore assoluto in pipe 18-11. 19-12 Leon servizio di una potenza inaudita, ma fuori. Mazzone comodo comodo 20-13 Modena. Kaliberda sbaglia tutto 20-15. Perugia ritorna in partita, non demordendo mai 21-17 per i gialloblu. Zaytsev palla imprendibile 23-17 Modena. 25-18 Anderson porta le squadre al tie break, 2-2 in due ore e un quarto di grande volley.

Tie-break 12-15 Perugia : Zaytsev batte out 1-0 Perugia. Leon bolide a servizio, il check dice Perugia 2-0. Modena pasticcia sotto rete 3-1 Ricci. Zaytsev gran schiacciata 3-2. Podrascanin velocissimo al centro 4-2. Zaytsev in stato di grazia rimette tutto in parità 4-4. Anderson diagonale formidabile 5-5, equilibrio anche nel tie-break. 6-5 puntissimo in muro di Bednorz, Modena sorpassa i perugini. Anderson ace strepitoso 7-5 Modena. Anderson in pipe fa 8-6 e cambio campo. Due errori gialloblu e Leon fa 8-8. Zaytsev errore a servizio 9-9. 11-9 doppio ace di Leon. 12-10 Kaliberda batte a rete. 13-11 Atanasijevic porta a casa un gran punto, forse decisivo…14-12 Perugia batte a rete e spreca il primo match point. 15-12 Podrascanin sigla il punto decisivo 3-2 Perugia che porta a casa la Supercoppa, Modena perde a testa alta, sempre in partita.

LE PAGELLE

11 ) Christenson 7 ; 9 ) Zaytsev 7,5 ; 10 ) Bednorz 6 ; 1 ) Anderson 7,5 ; 18 ) Mazzone 6,5; 12 ) Holt 6,5 ; 7 ) Rossini 6

INGRESSI: Pinali s.v , Kaliberda 4