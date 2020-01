Leo Shoes Modena-Gas Sales Piacenza 3-0 | Il derby è gialloblu

Seconda giornata di ritorno della Superlega dopo la sosta per le nazionali su vista Tokyo 2020. Si gioca al Pala Panini alle 20:30. Dopo la bruciante sconfitta di Padova, Zaytsev e compagni vogliosi di ritrovare la vittoria davanti al pubblico amico. Anche i biancorossi sono reduci da un pesante ko interno contro la Lube. Piacenza nelle zone calde della classifica, arriva a Modena cercando di giocare il proprio gioco. I gialli invece devono riprendere il passo dell’inizio di campionato.

Gli arbitri della gara sono i signori. Alessandro Cerra e Andrea Pozzato.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 1) Anderson, 18) Mazzone, 15) Bossi, 7) Rossini. All. Andrea Giani.

Piacenza: 4) Cavanna, 20) Nelli, 8) Kooy, 12) Berger, 21) Krsmanovic, 7) Stankovic, 15) Fanuli. All. Andrea Gardini

Primo set 25-21 Modena : Modena parte in salita, con Piacenza avanti 2-1 protagonista Nelli. Zaytsev riscuote i suoi, con un bel vincente del 5-3 a favore di Modena. 6-3 ace di Bednorz. Mazzone al centro 8-5 Modena. Nelli ha la meglio sul muro modenese. 9-8 Stankovic ace fortunoso. 11-10 Nelli in super serata, autore di due ace consecutivi. Berger in banda 13-11 Piacenza. Bednorz pareggia i conti 13-13. Ace del controsorpasso 14-13 Modena. Cavanna spiazza la difesa gialloblu 15-15. 16-15 splendido muro di Mazzone 16-15 Modena. Berger ace pungente 17-16 Piacenza. L’esperto Stankovic si fa trovare pronto 19-17 Modena non in grande serata nel primo set. Mazzone al centro 19-19. 20-19 Anderson ace vincente. 21-20 murissimo dello Zar, Modena torna avanti sul finale. Anderson pipe imperiosa 22-21. Modena. Entra Estrada. 23-21 Bednorz macina punti. Bednorz ancora decisivo 24-21 set point modenese. Zaytsev ace fortunoso 25-21 Modena, si va al secondo set.

Secondo set 33-31 Modena : Bossi inaugura il secondo set 1-0. Christenson ace vincente 2-0. Anderson errore a servizio 3-2. Anche Nelli sbaglia dal servizio 4-2 Modena. Mazzone puntuale al centro 5-3. Kooy pipe assegnata dopo il check 5-4 Modena. Berger beffa il muro modenese 7-5. Anderson puntuale e preciso 9-7. Nelli mette a segno il suo primo punto nel secondo parziale 9-8 Modena. Kooy punto d’astuzia 10-9. Berger pareggia i conti 10-10 con un Piacenza che non molla. Mazzone si esalta al centro 12-11. 13-13 errore di Bednorz in pipe, si gioca punto-punto. Mazzone errore a servizio 14-14. Berger punto vincente 16-16. Nelli super star 19-17 Piacenza. Nelli pesta la riga in battuta 18-17. 19-18 alti e bassi a servizio per entrambe le squadre. Doppio ace di Bednorz 21-20 Modena che torna avanti. Mazzone vincente 22-21 Modena. Entrano Salsi e Estrada. Zaytsev murato in banda, Piacenza 23-22. 24-22 Kooy chiude un bellissimo scambio, set point Piacenza. Stankovic murato al centro si va ai vantaggi. Zaytsev fa 25-25. 27-26 Piacenza muro out Bednorz e set point. Bednorz si rifà subito 27-27. 29-28 Nelli in grande spolvero. Murissimo di Zaytsev su Kooy 31-20 set point gialloblu. Anderson chiude un incredibile secondo set 33-31 Modena.

Terzo set 25-23 Modena : Bednorz in banda, il check assegna il punto a Piacenza 1-0. Nelli batte out 1-1. Stankovic al centro fa il punto del 2-2 inizio equilibrato di set. Mazzone al centro 4-2 Modena. Mazzone 5-3. Kooy sempre pungente 6-5 Piacenza resta in scia. Anderson sicuro di sé 8-6 Modena. Piacenza acciuffa Modena con due punti di fila 8-8. Nelli gran bordata 10-9 Modena. Bednorz decisivo in banda 11-10 Modena. Anderson pipe vincente 12-10 Modena. 13-10 Zaytsev gran diagonale tra gli applausi del Pala Panini. Anderson grande giocata 14-11 Modena. Ace gialloblu con Mazzone 16-12 Modena che vuole chiudere la pratica. Un paio di indecisioni, e Piacenza torna in gioco 17-15. Ace Anderson che spiazza Kooy 18-15. Nelli erroraccio a servizio 20-16 Modena. 21-18 Zaytsev decisivo in banda. Bednorz errore a servizio 22-20 Modena. Entrano Estrada e Salsi. Bossi al centro vincente, match point gialloblu 24-21. Invasione Zaytsev annullato primo match point. 25-23 Bossi chiude la gara 3-0, si torna in campo domenica in casa del Sora.

LE PAGELLE - Modena 7

Christenson 6,5, Zaytsev 7, Bednorz 6,5, Anderson 7,5, Bossi 6,5, Mazzone 6,5, Rossini 6.

INGRESSI: Estrada s.v, Salsi s.v

Andrea Giani 7

Foto Modena Volley

