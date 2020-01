Leo Shoes Modena-Consar Ravenna 3-0 | Altra vittoria gialloblu, per la continuità e la fiducia

Modena-Ravenna atto secondo. Dopo la vittoria di mercoledì che porta Modena alle Final-Four di Coppa Italia, per la seconda volta in una settimana emiliani e romagnoli si trovano di fronte. I padroni di casa puntano a godersi il buon momento di forma con tre vittorie di fila e a proteggere il terzo posto conteso con Milano, sperando in qualcosa di più. Ravenna conta su una buona rosa e un allenatore esperto come Marco Bonitta per restare nelle zone calde della classifica.

Gli arbitri della gara sono i signori. Andrea Puecher e Giorgio Ggnani.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 90) Kaliberda, 12) Holt, 18) Mazzone, 7) Rossini. All. Andrea Giani

Ravenna: 8) Saitta, 10) Evans, 15) Lavia, 4) Ter Horst, 2) Cortesia, 11) Grodzanov, 5) Kovacic. All. Marco Bonitta.

Primo set 25-18 Modena : inaugura l’incontro una pipe di Lavia. Kaliberda pareggia subito i conti. Cavuto muro vincente 3-1 Ravenna. Zaytsev due ace vincenti 4-3 ribaltone gialloblu. 5-4 muro ai danni di Bednorz. Bednorz errore a servizio 6-5. Kaliberda in gran spolvero timbra il 7-6 per Modena. Lo schiacciatore tedesco di Modena errore in banda 8-7 Ravenna. Cavuto pipe vincente 10-8 Ravenna. Kaliberda batte a rete 11-9. Evans su una gran alzata di Saitta mette a segno il 12-10. Due muri consecutivi di Mazzone e Modena sorpassa Ravenna 13-12. Doppio ace di Bednorz 16-13 Modena. Christenson muro convincente 18-13. Entrano Salsi e Estrada. Lavia ha la meglio sul muro emiliano 20-15. Grande schiacciata per lo Zar 21-15 Modena. Christenson ace vincente 22-15. 22-17 errore di Kaliberda, Ravenna non molla sul finale di set. Holt puntuale al centro 23-17. 25-18 errore romagnolo in battuta, 1-0 Modena.

Secondo set 25-17 Modena : Holt inaugura il secondo parziale. Attacco impreciso dello Zar 1-1. Cortesia batte out 2-2. Muro gialloblu su Cavuto 3-3. Mazzone gran pipe 4-3 Modena. Cavuto errore a servizio 5-4 Modena. Kaliberda pallonetto vellutato 6-4. Saitta grande attacco al centro 7-5, Ravenna resta in scia ai gialloblu. Holt al centro vincente. Errore a servizio romagnolo 10-7. Holt errore a servizio 11-8 Modena. 11-10 ace vincente per Ravenna, che si avvicina a Modena. Zaytsev fa ritrovare subito il sorriso ai suoi 12-10, ma il set è equilibrato. 14-11 Bednorz ace vincente. Zaytsev gran bolide 15-12 Modena. Kaliberda bel punto 17-13 Modena, che ha fretta di concludere il secondo set. Holt al centro sicuro di sé 18-13. Kaliberda ace fortunoso 19-14. Entra in campo Estrada. 22-14 grande schiacciata di Estrada, applauditissimo dal Pala Panini. Kaliberda batte a rete 23-15. 24-16 errore Ravenna a servizio e set point Modena. Zaytsev invasione in difesa 24-17. Estrada chiude il set 25-17, in attesa del terzo set.

Terzo set 25-18 Modena : In campo Anderson Kaliberda errore a servizio, primo punto del set per i romagnoli. Holt pareggia i conti. Zaytsev mette a segno il punto del 2-2. Doppio ace dello Zar 4-2. Kaliberda errore in pipe 5-4. Evans bel punto di prepotenza in favore dei romagnoli 6-5. Ace di Evans 6-6. Pasticcio modenese in difesa 7-7, si gioca punto-punto. Cavuto batte a rete 8-7. Holt in stato di grazia 9-8 Modena. Kaliberda ace vincente 10-8. Batak ace vincente 10-10. Continua a macinare punti lo Zar 12-11, in un set molto equilibrato. Anderson timbra il cartellino con il 13-12 a favore dei suoi. Azione strepitosa dello Zar su difesa clamorosa di Christenson, 14-12 Modena. Anderson ace vincente 16-12. Punto di precisione di Zaytsev 17-13, con Modena che ha fretta di chiudere la pratica. Muro importante per i gialloblu 19-14. Lavia fallo di doppia 20-14. Entra Pinali e standing ovation per Zaytsev. Pinali a segno alla prima occasione 22-16. Entra Sanguinetti. Errore di Holt a servizio 23-17. 24-17 Cortesia annulla la prima palla match. Errore a servizio di Cortesia 25-18 e 3-0 finale importante per la fiducia e per la continuità.

LE PAGELLE - Modena 7

Christenson 7,5, Zaytsev 7 , Bednorz 6,5, Kaliberda 7 , Holt 7,5 , Mazzone 6,5 , Rossini 6

INGRESSI: Salsi s.v, Estrada 7, Anderson 6, Pinali s.v, Sanguinetti s.v

All. Andrea Giani 7,5

Foto Modena Volley

Gallery