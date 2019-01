Azimut Leo Shoes Modena Volley-Consar Ravenna 3-0 | Bednorz strepitoso fa vincere il derby a Modena

Domenica dell'Epifania riprende la Superlega di pallavolo dopo la breve sosta. Si gioca alle ore 18:00 al Pala Panini il derby d’Emilia Romagna, Modena contro Ravenna. Modena le ultime due partite ha vinto faticando 3-2 a Sora, e poi sul velluto 3-0 contro Castellana. Ravenna invece ha perso 3-2 in casa di Milano e l’ultima giornata ha perso 3-0 in casa contro la Lube. I romagnoli hanno voglia di rivalsa, al Pala Panini giocheranno senza strani pensieri, provando a portare a casa punti. In classifica Modena è tranquilla del quarto posto, Ravenna più giù all’ottavo posto.

L’arbitro della gara è il signor. Cappello. I sestetti: Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Mazzone, Rossini. All. Velasco. Ravenna: 8) Saitta, 11) Argenta, 6) Poglajen, 7) Raffaelli, 9) Verhees, 1) Russo, 10) Goi. All. Graziosi.

Primo set 26-24 Modena : Christenson batte a rete 1-0 Ravenna. Anzani pareggia i conti 1-1. 2-1 muro Anzani su Argenta. 3-2 Verhees al centro, non può nulla Modena. 5-3 Argenta batte a rete. Mazzone al centro 6-3 Modena. 7-4 Zaytsev vincente. 8-4 Argenta out malamente, Modena vuol scappar via. 10-5 Christenson muro vincente su Plogajen. Urnaut gran bolide 12-6 Modena in scioltezza. 13-8 Plogajen ace vincente. 13-10 muro di Argenta, Ravenna non molla ! 15-10 Bednorz vincente. 16-11 Verhees errore a servizio. 16-13 Mazzone murato da Rosso. 17-14 Urnaut pipe vincente. 19-14 Bednorz vincente in banda, buon inizio di gara. Entrano Pinali e Keemink. 19-17 Mazzone incomprensione, punto Ravenna. 20-18 errrore romagnolo al servizio. 21-19 Russo brutta battuta. 23-19 muro Anzani su Verhees. 23-21 Poglajen vincente dopo il check. 24-23 Christenson batte a rete. Verhees porta Ravenna ai vantaggi. 26-24 Modena 1-0 per Zaytsev e compagni.

Secondo set 25-21 Modena : Zaytsev subito vincente in banda 1-0 Modena. Punto al centro dei romagnoli 1-1. 3-2 Bednorz grande schiacciata 3-2 Modena. 4-2 Zatsev bolide, break gialloblu. Urnaut pipe vincente 5-2 Modena. Bednorz palleggio delizioso 6-3. 6-5 Russo ace tramite il nastro della rete. 8-6 Bednorz gran pipe ed inizio di secondo set. 9-6 ace di Mazzone. 9-8 Raffaelli chiude un bellissimo scambio. Argenta pareggia i conti 9-9. 11-10 Bednorz in pipe, stato di grazia ! 13-11 Saitta doppia, cartellino giallo per il numero otto ravennate. Raffaelli out in battuta 14-12 Modena. 15-13 Mazzone al centro buon primo tempo. 15-15 Zaytsev murato da Verhees. 16-16 Modena pasticcia un po’ in difesa comunque parità. 18-16 murissimo dello Zar su Raffaelli, break Modena. 19-17 Verhees batte out. 20-17 muro replica di Zaytsev, Modena per scappar via. 21-18 bolide di Zaytsev bella difesa di Rossini. 21-19 Mazzone diagonale ma è punto Ravenna con il check. 22-19 Bednorz di nuovo punto per Modena. 23-21 Argenta vincente porta a casa un punto combattutissimo. Urnaut in banda 25-21 Modena 2-0 si va al terzo set.

Terzo set 25-17 Modena : Verhees inaugura il set 1-0 Ravenna. Poglajen batte a rete 1-1. Anzani al centro 2-2. Anzani ace vincente 3-2 Modena. 4-3 Zaytsev in banda decisivo. 5-4 Raffaelli batte a rete. 6-5 Bednorz murato in pipe da Verhees. 7-5 Modena indeciso in difesa break Ravenna. 8-5 Russo ace vincente, Rossini non ci arriva. 9-6 Argenta attacco comodo, Ravenna conduce. 10-8 Anzani al centro, Modena in scia dei romagnoli. Urnaut batte a rete 11-9. 11-11 Mazzone al centro, Christenson pronto in difesa. 12-11 Bednorz mura Argenta, Modena avanti. 13-11 invasione romagnola break gialloblu. 14-11 fallo in attacco tra gli ospiti, Modena vuole chiudere la pratica. Due muri di fila dello Zar 16-11 Modena. 17-12 Bednorz in banda punto Modena. 18-13 Ravenna batte out. 19-13 Zaytsev in banda. 20-13 Bednorz ace vincente. Doppio ace 21-13 Modena. Urnaut in banda 22-14. 23-15 Argenta punto vincente. 25-17 Poglajen batte a rete 3-0 Modena derby a casa e tre punti importanti.

LE PAGELLE - Modena 7

Christenson 7,5, Zaytsev 8, Urnaut 7, Bednorz 8,5, Anzani 7, Mazzone 6,5, Rossini 6,5.

INGRESSI: Pinali s.v, Keemink s.v

All. Velasco 7