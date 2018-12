Modena-Reggio Audace 1-0 | Ferrario decide il derby e i canarini allungano in vetta

IL MATCH : Prima della partita omaggio dei due presidenti a Paolo Ponzo. Derby Modena-Reggio Audace, pubblico delle grandi occasioni al Braglia, un pubblico da serie A, Curva Montagnani esaurita e buon seguito anche degli avversari amaranto della Reggiana per una sfida sentitissima a prescindere dalla categoria. Coreografia da brividi. Prima della partita un sentito omaggio dei due presidenti a Paolo Ponzo, ex delle due compagini.

Al terzo Zamparo dalla distanza, pallone out. Partita molto maschia sin da subito, vale la sfida tanto aspettata. Modena si fa avanti nella metà del primo tempo, Reggiana squadra ostica. 24° girata al volo di bomber Ferrario, rete esterna ! Poco dopo Baldazzi impegna Narduzzo. Modena agguerrito spaventa non poco la Reggiana. 27° Messori sfiora il goal della vita. 37° ritmi si abbassano la Reggiana punizione imprecisa. Ultimi minuti primo tempo Loviso bella punizione, para Narduzzo. Corner Reggiana alto sopra la traversa, nessun pericolo per Dieye. Un minuto di recupero, Di Marco fischia due volte, 0-0 buon primo tempo, bella partita.

Secondo tempo, nessun cambio, stessi ventidue. Nono minuto punizione Reggiana, out, Dieye controlla bene. Tredicesimo Dieye miracoloso, la Reggiana non passa. Seconda frazione molto spezzettata, ritmi notevolmente calati. 66° Ferrario trafigge la porta granata sotto la loro curva goal di rapina stop e tiro, 1-0 delirio gialloblu ! Due minuti dopo Ferrario indemoniato tira ancora, mura Reggiana. Girandola di cambi nel parte finale di partita, giu Sansovini per Bellini. Esce Ferrario per Ferretti, applausometro del Braglia alle stelle. Reggiana prova l’assedio, ma il Modena è attento. Esce Messori per Gerace, applausi anche per il baby canarino. Sei minuti di recupero decretari da Di Marco. Sei minuti di recupero nei quali è successo poco o niente, fischio Finale, Braglia esplode di gioia, il derby è gialloblu 1-0 bomber Ferrario

MODENA ( 4-3-3 ) Dieye 6,5, Dierna 6,5, Perna 6,5, N’Doj 6,5, Zanoni 6,5, Loviso 7, Messori 7 ( Gerace 6 ), Papo 6,5, Baldazzi 7 (Pettarin) , Sansovini 7 ( Bellini 6 ), Ferrario 7,5 ( Ferretti 6 ) Apolloni Luigi 8

REGGIANA ( 4-3-3): Marduzzo ( Rossi) , Rozzio, Cicagna ( Belfasti ) , Masini, Spanò, Staiti, Cavagna ( Zaccariello ) , Pastore ( Luche ), Osuji, Zamparo, Bardeggia ( Ponsat ). : All. Antonioli Mauro

ARBITRO : Di Marco Davide di Ciampino

RETI : 66' Ferrario

NOTE : Papo, Perna, Rozzio, Masini, Ferrario, Zamparo. espulsioni, nessuna