Modena Reggio Audace 0 - 1 | Derby ai granata, decide Scappini

E' la Reggio Audace a portare a casa il derby del Secchia grazie al gol di Scappini al 16'. I canarini giocano una buona partita, ma sembrano avere qualcosa in meno rispetto agli avversari.

IL MATCH - Primo quarto d'ora equilibrato tra le due formazioni che sembrano temporeggiare, poi al 16' arriva il vantaggio della Reggio Audace quando Staiti viene lanciato a rete tutto solo, gli si oppone Gagno in uscita che fa rimpallare la sfera sui piedi di Scappini piazzato pochi metri più indietro; quest'ultimo non viene seguito dalla difesa canarina e si trova nella posizione ottimale per portare calciare a porta vuota. Prova a rispondere il Modena al 22' con Pezzella su punizione da grande distanza e Narduzzo è costretto ad una grande parata sotto alla traversa. Ora è solo il Modena ad attaccare, ma senza arrivare mai ad essere veramente pericoloso. Nel minuto di recupero Libutti scheggia la traversa sprecando un bel cross dalla sinistra. Nella ripresa parte forte il Modena che sembra fortemente determinato a raggiungere il pareggio il prima possibile, ma la Reggiana è molto attenta a chiudere ogni tentativo e al 53' sfiora il raddoppio con Zanini che in contropiede arriva solo davanti a Gagno che è prezioso e in uscita toglie il pallone dai piedi del giocatore granata. Doppio cambio per Zironelli al 65' con l'attacco che viene ridisegnato da Ferrario e Rossetti al posto di De Grazia e Tulissi. Subito al 66' si fanno vedere i nuovi entrati quando Ferrario dalla sinistra crossa al centro dove Rossetti per pochissimo non arriva sul pallone. Torna poi ad equilibrarsi la partita con la Reggiana che torna a giocare alto e ad andare più volte vicino al 2-0. Prima occasione all'81' per Ferrario su cross di Duca, ma l'attaccante per poco non arriva sul pallone. Al 92' alcuni momenti di confusione nell'area della Reggio Audace, ne approfitta Rossetti che la mette in rete, ma l'arbitro annulla per fallo in attacco su portiere e il Modena perde il derby del Secchia.

MODENA (3-4-2-1): Gagno 6; Politti 5.5 (77' Mattioli s.v.), Perna 6, Stefanelli 5.5; Bearzotti 5.5, Pezzella 6.5 (78' Duca s.v.), Davì 6, Varutti 5.5 (77' Laurenti s.v.); De Grazia 6 (65' Rossetti s.v.), Tulissi 6.5 (65' Ferrario s.v.); Sodinha 6.5. A disp.: Pacini, Narciso, Stefanelli, Boscolo Papo, Rabiu, Spaviero. All.: Zironelli

REGGIO AUDACE (3-4-2-1): Narduzzo 6.5; Spanò 6, Rozzio 6.5, Costa 6; Libutti 6.5 (78' Favale s.v.), Rossi 6 (85' Brodic s.v.), Varone 6, Kirwan 6; Staiti 6.5 (78' Espeche s.v.), Zanini 6 (60' Haruna s.v.); Scappini 7 (85' Radrezza s.v.). A disp.: Voltolini, Santovito, Muro, Iaquinta. All.: Alvini

ARBITRO: sig. Cascone di Nocera Inferiore

RETI: 16′ Scappini

NOTE: ammoniti Varone, Rozzio, Kirwan, Pezzella, Spanò.