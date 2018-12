Azimut Leo Shoes Modena-Emma Villas Siena 3-2 | Modena vince una vera e propria battaglia

Si gioca Modena-Siena di sabato 8 dicembre alle ore 18:00 al Pala Panini. La giornata in questione è l’undicesima. Modena dopo le sconfitte di fila con Perugia e la Lube ha vinto due partite consecutive 3-0 senza storia a Vibo e con il medesimo risultato a Monza, avversario ostico. Siena invece l’ultima giornata ha vinto 3-1 in Toscana contro Castellana Grotte, la giornata precedente invece ha perso 3-1 in casa della Lube. L’arbitro della gara è il signor Gnani.

Ecco le formazioni. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Mazzone, Rossini. All. Velasco. Siena: 4) Marouf, 19) Hernandez, 14) Ishikawa, 17) Maruotti, 8) Gladyr, 3) Spadavecchia 7) Giovi. All. Cichello.

Primo set 25-23 Siena : Squadre in campo, solite luci e applausi molto amato l’avversario ex Ishikawa. Primo punto Siena 1-0 per i toscani. Siena parte bene 2-0 in banda. Urnaut in banda out dopo il video check 3-1 Siena. Zaytsev pallonetto vincente 4-4. 6-5 Siena, lo Zar murato in pieno. 7-6 Zaytsev ace, ma il check dice di no. 9-6 punto degli ospiti, difesa Modena in difficoltà. 10-8 Siena punto Ishikawa. 12-9 Zaytsev parte male out in banda. 13-11 Ishikawa sicuro di se. 14-13 Zaytsev punto vincente. 15-14 Hernandez bolide. 16-14 Hernandez ace vincente. 15-16 Beednorz chiude un bellissimo scambio. Maruotti batte a rete 17-17. 19-18 Hernandez una forza della natura. 20-20 Fedrizzi batte a rete, equilibrio. 21-20 Zaytsev chiude un bello scambio, buona pallavolo. 22-22 Bednorz muratissimo da Hernandez. 23-22 ace Siena. Doppio ace, set point per i toscani. 24-23 punto Kaliberda. 25-23 Siena 0-1, si va al secondo set.

Secondo set 25-22 Modena : Bednorz 1-0 in banda. Siena pareggia i conti 1-1. Maruotti in banda 3-2 Siena. Bednorz batte a rete 4-3 Siena. Urnaut in banda 5-5, bell’inizio di set. Ishikawa in banda out 7-6 Modena. Anzani al centro puntuale 8-7 Modena. 10-7 Urnaut pipe vincente. 11-8 Ishikawa batte out. Ladyr al centro 12-10 Modena. Anzani al centro vincente 14-12 break. Christenson ace 15-12. 16-13 Urnaut in banda. Bednorz in banda out di poco 16-15. Marouf batte a rete 17-16 Modena. 18-17 Siena Hernandez vincente. Urnaut 19-19. Kaliberda batte out 20-20. 21-21 punto toscano su battuta di Pierotti. Urnaut in banda vincente 23-22 Modena. Urnaut 24-22 ace vincente, set point Modena. Kaliberda punto finale 25-22 Modena 1-1. Si va al terzo set.

Terzo set 29-31 Siena : 1-0 Modena errore di Siena al termine di un bello scambio. Spadavecchia fa 1-1. Zaytsev puntuale 3-1 break Modena. Hernandez due errori di fila 5-2 Modena che vuole la fuga. Maruotti batte out 6-3. 7-3 Ishikawa brutto errore in banda. Gladyr punto vincente 7-5 Modena. 9-6 Urnaut punto in banda. Ishikawa 10-7 batte a rete. 11-8 Anzani al centro comodo comodo. 12-9 Zaytsev in banda vincente. Zaytsev 14-10 Modena vuole prendere il largo. 15-12 Modena, Siena resta eccome nel set. Urnaut in banda 17-13 Modena. Urnaut ace vincente 18-13 Modena avanti. Spadavecchia ace vincente 18-15. 20-16 Hernandez batte out. 21-17 Kaliberda pungente. 22-18 attacco out dei toscani. 23-20 Modena spreca. 23-22 errore al centro di Anzani, Modena. 24-23 Urnaut decisivo, set point. 24-24 Kaliberda si fa murare vantaggi. 25-25 errore Modena al servizio. Errori da ambo le parti 26-26. 27-27, brutta pallavolo nei vantaggi, Regge l’equilibrio totale 28-28. Urnaut in banda 29-28 Modena. Hernandez in banda 29-29. Hernandez 31-29 finisce così un terzo set molto combattuto. 2-1 Siena.

Quarto set 25-22 Modena : Kaliberda 1-0 Modena. Zaytsev punto del 2-0 con l’ “ urlo della tigre “. Zaytsev 4-1 punto Modena. 5-2 Mazzone al centro. Mazzone 6-3 Modena. 7-3 Modena vuole arrivare al tie break. Mazzone batte out 8-4 Modena. 9-5 Zaytsev convincente in banda Modena gioca bene. 9-7 Siena attacco deciso, Rossini non arriva. Kaliberda 11-7 Modena. 11-9 punto in battuta di Siena che non molla la presa. Zaytsev in banda 13-10 Modena. 14-11 Mazzone mura con decisione l’attacco senese. 15-13 ci pensa sempre Zaytsev mantiene le distanze da Siena. Zaytsev in banda 17-14 Modena. 18-15 Urnaut in banda errore. 19-16 Hernandez bolide imperdibile. 21-17 Siena batte a rete. 21-19 Hernandez ace vincente. Gladyr 22-20 Siena non molla. 24-20 doppio punto di Pinali presente ! 25-22 Modena si va al tie break.

Tie break 15-8 Siena : parte il tie break con un errore al servizio 1-0. Zaytsev conclude un azione combattuta 2-0. Ishikawa al centro 3-1 Modena. Mazzone al centro 4-2 break Modena. 5-4 attacco toscano al centro. 7-4 espulso Marouf per proteste 8-4 direttamente al tie brek. Anzani al centro 9-4. 9-5 Hernandez vincente in banda. Zaytsev indomabile 10-5 Modena. Urnaut 11-6 in banda. Urnaut 12-6 Modena prende il largo. Urnaut pipe 13-7. 15-8 Zaytsev ace vincente vince Modena 3-2 Modena.

LE PAGELLE - Modena 7 - Christenson 7,5 ; Zaytsev 9 ; Urnaut 8 ; Bednorz 6,5 , Anzani 7, Mazzone 7,5, Rossini 7.

INGRESSI: Kaliberda 6,5 ; Pierotti 6, Pinali 6 , Keemink s.v

MVP Urnaut

All. Velasco 7