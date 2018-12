La dichiarazione d'amore di Julio Velasco: "Voglio concludere la mia carriera allenando Modena"

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del match di domani con Emma Villas Siena. A disposizione dei media l'Head Coach di Modena Volley, Julio Velasco: "Siena? Non ci fa paura, ma è una squadra che ha giocato molto bene nell'ultimo match, ha un buon ritmo di gioco, un ottimo palleggiatore e un opposto come Hernandez che sa essere pericoloso. Dobbiamo fare un'ottima partita e vincere per accumulare punti preziosi in campionato. Marouf? Appena ho saputo del suo arrivo in Italia gli ho scritto per fargli i complimenti e augurargli il meglio. Sono molto legato ai giocatori dell'Iran, li ho allenati per 3 anni e Marouf ha molta personalità, è intelligente, preciso e ha straordinarie risorse tecniche. Sono contento che sia qua e secondo me è uno dei palleggiatori migliori al mondo".

"Il mercato? Per il momento stiamo bene così, ripongo molte speranze nella crescita di alcuni dei nostri giocatori. Per quanto mi riguarda, nei miei programmi prossimi e futuri non ho intenzione di andare ad allenare altrove. Il pubblico di Modena? Abbiamo una grande responsabilità come squadra, i tifosi hanno molte aspettative e noi dobbiamo esserne all'altezza, trasmettere qualcosa. La gente si appassiona non solo per la vittoria ma anche per l'atteggiamento, la volontà, la determinazione e la voglia di vincere. I giocatori molto amati sono quelli che trasmettono emozioni e spero che questa squadra riesca ad appassionare, perché sia nella vittoria che nella sconfitta diamo tutto quello che abbiamo".