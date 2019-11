Leo Shoes Modena-Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 | Partita senza storia

Giovedì 7 novembre al Pala Panini alle ore 20:30 si gioca Modena-Sora. Terza giornata di campionato con i padroni di casa alla ricerca dell’immediato riscatto dopo il fatale tie-break di Civitanova in Supercoppa. Modena ha vinto le prime due con altrettanti 3-0, Sora invece ha perso con Verona e Ravenna. Gli arbitri della gara sono Frapiccini e Bassan.

LE FORMAZIONI

Modena: 11 ) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz, 1 ) Anderson ; 18 ) Mazzone, 12 ) Holt ; 7 ) Rossini. All. Andrea Giani.

Sora: 77 ) Radke, 17 ) Miskevich, 7 ) Joao Rafael, 9 ) Grozdanov, 4 ) Caneschi, 18 ) Di Martino, 2 ) Sorgente. All. Maurizio Colucci.

Primo set 25-10 Modena : Miskevich in banda out 1-0 Modena. Holt batte out 1-1. Grozdanov in banda decisivo 2-2. Anderson ace tramite il nastro 4-2. Anderson un altro ace 6-2. 8-2 Anderson ace micidiale, Sora in tilt. Zaytsev in scioltezza 9-3 Modena. Zaytsev decisivo anche in difesa 11-3. Bednorz comodamente a segno 13-3. Gorzdanov pipe vincente 14-5. Holt al centro 16-6. Miskevich batte a rete 17-7. Bednorz pipe vincente 18-8 Modena. Murilo al centro vincente 20-9. Zaytsev in serata 22-9. Salsi e Pinali tra gli applausi del Pala Panini. Pinali chiude il primo set 25-10.

Secondo set 25-18 Modena : un cambio modenese, in campo Bossi. Zaytsev inaugura il set. Ace Holt 2-0. Elia Bossi si fa trovare pronto 3-1. Anderson pipe vincente 5-2 Modena in controllo. Bednorz pallonetto vincente 7-3. 8-3 Bednorz bravo e fortunato. 9-4 Holt murato da Caneschi. Pallonetto vellutato dello Zar 11-7 Modena. Grozdanov in banda il check da punto a Sora 12-9 Modena. Anderson fallo in attacco 13-10. Van Tilburg punto in banda 15-12. Holt vincente al centro 16-12. Anderson chiude una bella difesa di Zaytsev 18-13 Modena. 19-13 muro comodo per Holt. 20-13 Bednorz batte out punto Sora. Entrano Salsi, Pinali e Kaliberda sul finale. Pinali in banda a segno 22-15 Modena. Grodzanov in banda 23-16 Modena. 23-17 Pinali murato. 25-18 Bossi al centro porta i gialloblu sul 2-0.

Terzo set 25-15 Modena : Bossi confermato in campo. Van Tilburg in banda 1-0 Sora. Caneschi batte a rete 1-1. Anderson pungente in banda 3-1. Fallo di rotazione fischiato a Sora 5-1 Modena. Anderson chiude una bella difesa di Rossini 7-1. Zaytsev comodamente in banda 9-1. Bednoorz pipe out, 9-4 Modena. 11-4 Zaytsev ancora a segno. Ace micidiale di Anderson 12-4. Entra Kaliberda. Bossi murato da Di Martino 12-6. 13-8 Rafael punto d’ orgoglio. Ace di Bednorz 16-8 Modena. 17-9 muro Sora, ma fa invasione. 19-10 pallonetto dello Zar, partita verso la sua fine. Entra in campo Mazorra osannato dal Pala Panini. Entra Iannelli, secondo libero. 21-14 Mazzone out. 23-14 due occasioni per Mazorra, punto vincente. Mazorra ancora in banda 24-15. 25-15 Grodzanov errore, Modena vince e convince 3-0 contro Sora, domenica si gioca a Ravenna.

LE PAGELLE - Modena 6,5

11 ) Christenson 6,5 ; 9 ) Zaytsev 7 ; 10 ) Bednorz 6,5, 1 ) Anderson 8 ; 18 ) Mazzone 6, 12 ) Holt 6,5 ; 7 ) Rossini 6,5.

INGRESSI: Salsi 6, Pinali 5,5, Bossi 6, Kaliberda 6,5, Mazorra 6, Iannelli s.v.

All. Andrea Giani 6,5