Azimut Modena - Biosì Indexa Sora 3-1 | Modena vince in rimonta la prima partita dell'anno

Seconda giornata di ritorno e prima partita dell'anno solare 2018: si gioca in serale Modena-Sora. Modena l'ultima ha vinto a Castellana Grotte, mentre Sora ha perso 0-3 in casa con Monza. Zanussi e Florian gli arbitri della gara. Ecco i sestetti. Modena : Bruno, Sabbi, N'Gapeth, Urnaut, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev. Sora : 12 ) Seganov, 15 ) Petkovic, 9 ) Rosso, 8) Nielsen, 10 ) Mattei, 4) Caneshi 2) Santucci. All. Barbiero Mario.

Primo set 25-27 - Nielsen batte out 1-0 Modena. 2-1 Mazzone al centro. 4-2 Holt al centro. 5-3 N'Gapeth pipe vincente. 6-4 Urnaut punto vincente break Modena. 7-5 al centro Holt. 8-7 bolide di N'Gapeth, Modena avanti. Nielsen 9-9 attacco al centro. 10-10 N'Gapeth punto in banda. Rosso in banda 12-11 Sora accorcia le distanze. 12-11 Urnaut puntuale. Giulio Sabbi bene in banda 14-13, partita equilibrata. Sabbi ancora 15-15 in banda. 17-18 servizio a rete di Nielsen. Mazzone al centro 18-19. 20-19 ace di N'Gapeth. Urnaut 21-21, in banda. Sabbi in banda 22-22, equilibrio sul finale. Entra Bossi per Sabbi. Caneshi batte a rete 24-23 set point Modena. 25-25 puntissimo di N'Gapeth. Petkovic pallonetto in banda. 27-25 Modena perde primo set.

Secondo set 25-15 - Rosso in banda 1-0 Sora. Petkovic out di poco equilibrio a inizio set. 6-1 N'Gapeth doppio ace. 8-1 ace di N'Gapeth. Sabbi schiaccia out 9-2 Modena. 10-4 ace di Caneshi. 12-5 Holt al centro. Nielsen batte a rete 14-6 Modena. Sabbi 15-7 in banda. Esce Sabbi per Argenta. 18-9 Argenta schiaccia in banda. 19-9 Caneshi out in banda, Modena prende il largo. 20-9 ace di Bruno. Caneshi schiaccia a rete 21-9 Modena. 22-10 Holt al centro. Entra Penchev per Bruno. 22-12 Penchev non ci arriva, prova alla Bruno. 22-13 Argenta murato dopo una bella azione. Petkovic batte out 23-14 Modena. Mazzone al centro puntuale 25-15. Si va al terzo set.

Terzo set 25-20 - Urnaut al centro 1-0 Modena. Rosso al centro 1-1 parità. Ace batte out di poco 3-2 Modena. Nielsen 4-4 punto di Sora. Urnaut in banda 5-5, parità ! Ace 7-6 Tine Urnaut. 9-7 Petkovic out. 10-7 Bruno di prestigio, Modena in controllo. 11-8 Urnaut al centro. 12-9 Urnaut al centro ! 13-9 ace di N'Gapeth. 15-10 muro di Sabbi, niente da fare per Sora. Rosso batte a rete 16-11. Esce Sabbi per Argenta. Maxwell Holt al centro 17-15. N'Gapeth in banda 19-16, Modena controlla ! Mattei batte out 21-18 N'Gapeth batte a rete 22-19. 24-20 Holt al centro. 25-20, Modena 2-1.

Quarto set 25-20 - N'Gapeth in banda 1-0 Modena. Ace di Bruno. Mazzone al centro 3-1. Ace di N'Gapeth 4-1. 5-1 ace N'Gapeth. 6-1 ace di N'Gapeth. 7-1 ace di nuovo N'Gapeth, triplo ace del nove gialloblu. 9-2 punto di Urnaut. Petkovic in banda 10-4 Modena. Rosso schiaccia a rete 11-7 Modena. Mattei 12-8 Modena. N'Gapeth non decide 12-11 Sora si fa viva ! Urnaut al centro 13-12. Nielsen punto vincente 14-13. Modena. 16-13 ace di N'Gapeth, punto di Modena. Urnaut la piazza in banda 18-15. Urnaut in banda 19-16, Modena recupera nel finale. N'Gapeth in banda 20-18, break finale. 23-19 muro di Mazzone. 25-20 ace di N'Gapth, 3-1 Modena in rimonta. Modena vince la prima partita del 2018 ed è la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella di Castellana.

LE PAGELLE - Bruno 8 ; N'Gapeth 7,5 ; Sabbi 7 ; Urnaut 6,5 ; Mazzone 7,5 ; Holt 8 ; Rossini 7,5. Ingressi: Argenta 6,5 ; Bossi s.v ; Penchev s.v.. Alle: Stoytchev 7