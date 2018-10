Azimut Leo Shoes Modena - Globo Banca Frusinate Sora 3-0 | Buona la prima in campionato

E' già passata una settimana dall’incredibile week end di Perugia, che ha visto Modena Volley vincere la Super Coppa Italia contro due corazzate come la Lube e Trento. Il volley non si ferma mai, e i ragazzi di Julio Velasco non devono fare errori e giocare in tranquillità, ma stare sul pezzo sin dall’inizio e smaltire la sbornia della vittoria. E’ la prima di campionato, Modena contro Sora, sulla carta sembra una gara scontata, ma vietato sottovalutare i frusinati allenati da Mario Barbiero, che arrivano al Pala Panini senza pressioni. L’arbitro della gara è il signor. Zanussi.

Ecco i sestetti. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Kaliberda, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco. Sora: 3 Kedzierski, 15 Petkovic, 8 Nielsen, 7 Ferreira, 4 Caneschi, 18 Di Martino, 6 Bonami. All.Barbiero.

Primo set 25-18 Modena - Premio miglior schiacciatore 2017/18 Simone Anzani, pubblico applaude con entusiasmo, in vista del debutto. Primo punto di Sora, Rossini non può nulla. Urnaut in pipe 1-1. Holt tira forte out 3-1 Sora. Bednorz fuori di poco 4-3 Sora. Zaytsev batte out 5-4 per i frosinoati. Urnaut in pipe parte bene 6-5 Modena. 8-5 Anzani palla di giustezza. Petkovic la appoggia piano 8-6. 9-7 Bednorz attacca fuori. 11-8 Urnaut bolide, vantaggio per Modena. 13-8 Anzani murissimo, in serata si. Nielsen al centro 14-10. Urnaut ennesima pipe 16-11. Ferreira conclude una bellissima azione, punto Sora 16-13. 18-13 Zaytsev vincente .20-13 Urnaut in banda puntuale, primo set verso una sua fine. 20-14 Holt batte a rete. 21-15 Bednorz batte out. Ferreira ace per gli ospiti 21-16 Modena. Ferreira batte out. 22-17 Urnaut in banda. Marrazzo batte a rete 23-18 Modena. Entra Mazzone. Zaytsev la chiude con un muro 25-18.

Secondo set 25-18 Modena - Anzani al centro 1-0 Modena. Muro di Sora su Bednorz 2-1. Bednorz spreca ancora 3-1 Sora. Caneschi al centro 4-2. Urnaut in banda 5-3 Sora. Entra Kaliberda. Holt batte a rete 6-4. Ferreira 6-5, in banda spreca. I frosinati battono a rete 7-7, equilibrio a inizio set. Kaliberda in banda out 9-7 Sora. Zaytsev muro vincente 9-9. Zatsev 10-10 equilibrio totale. Kaliberda in banda 11-11. Christenson gioco di prestigio 13-11 break Modena. 15-12 Urnaut pallonetto vellutato 15-12. 17-13 ace perfetto di Christenson, Modena fa la voce grossa. 18-13 Christenson doppio ace, ha gia conquistato il palazzo. Anzani puntuale al centro 20-14 Modena. 22-15 diagonale vincente dello Zar. Entra Mazzone. 22-16 Urnaut vincente in banda. 23-16 punto Modena anche un po’ di fortuna. 24-17 Sora batte out, set point. 25-18 Urnaut in pipe porta Modena sul 2-0.

Terzo set 25-18 Modena - Nielsen in banda 1-0 Sora. Kaliberda in banda 1-1. Nielsen in banda 3-2 Modena. 5-3 Christenson punto vincente. Holt al centro 6-4 Modena. Petkovic batte a rete 7-6 Modena. Nielsen ace 8-7 ace Sora. Nielsen doppio ace 9-7 per i gli ospiti. Zaytsev in banda 9-10 Sora, Modena rincorre, Kedzierski in banda 11-10 Sora. Urnaut ace vincente 12-11 Modena. Zaytsev 13-11 Modena. Ferreira in banda per Sora out dopo il ceck, 14-11 Modena. Urnaut fa esplodere il palazzetto 16-12 gran bolide. Nielsen sul velluto 17-13 Modena. Anzani al centro 19-14 Modena. 20-15 bolide di Zaytsev, Modena verso la fine della partita. 22-15 Christens ace vincente. Pinali in banda 24-16 Modena. Spazio anche a Pinali e Pierotti. Petkovic in banda 24-18 Modena. 25-18 Modena vittoria e tre punti. Pala Panini in festa con la Super Coppa e tifosi gia innamorati di questa splendida squadra.

LE PAGELLE - Modena 9; Christenson 9 ; Zaytsev 9 ; Urnaut 9,5 ; Kaliberda 7,5 ; Anzani 9 ; Holt 8,5 ; Rossini 9- All. Velasco 8- INGRESSI: Kaliberda, Mazzone, Pinali