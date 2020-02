Modena SudTirol 1 - 0 | Gialloblù vincenti, decide Spagnoli nel primo tempo

Torna alla vittoria tra le mura amiche il Modena che chiude il match nel primo tempo con la rete di Spagnoli e poi non rischia praticamente nulla fino alla fine. Il SudTirol segna un gol che viene però annullato.

IL MATCH - Parte con un buon ritmo la partita tra Modena e SudTirol che nei primi minuti costruiscono un'occasione a testa, senza però trovare lo specchio della porta. Al 20' mister Mignani costretto al primo cambio a causa di un problema al ginocchio per Pezzella che viene sostituito da Laurenti. Passano poi in vantaggio i canarini al 26' quando Davì dalla destra crossa in mezzo all'area dove Spagnoli lasciato da solo, può calciare in rete e battere Taliento. Sono poi i gialloblù a fare la partita mantenendo il possesso palla e chiudendo ogni spazio agli ospiti. Chiude poi in attacco la squadra trentina, ma senza impensierire troppo. All'ultimo minuto di recupero Varutti si fa rubare un pallone assurdo sul fondo della propria metà campo da Tait che rapido crossa in area dove Rover calcia di prima, ma spara altissimo. Cerca la reazione all'inizio della ripresa il SudTirol che prima ha una buona occasione non sfruttata da Tait al 47', poi al 51' trova addirittura la rete con Gigli sugli sviluppi di un corner, ma il gol viene annullato per un fallo in attacco su Davì. Si fa rivedere allora anche il Modena al 53' con Ferrario che entra in area servito da Spagnoli, ma l'attaccante aspetta troppo e Taliento esce rubandogli palla tra i piedi. Rimane fermo per alcuni minuti il gioco al 74' per un infortunio di Mattioli che poi si risolve e il giocatore può rientrare in campo. Occasione incredibile per i canarini al 79' con Spagnoli che prova in tap-in a mandare in rete una respinta di Taliento su tiro di Tulissi, ma Vinetot riesce a opporsi in qualche modo. Ancora un infortunio che ferma il gioco per alcuni minuti, questa volta è Spagnoli a rimanere a terra; saranno otto i minuti di recupero.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Mattioli 6.5 (88′ Politti s.v.), Zaro 6, Ingegneri 6, Varutti 6; Davì 6.5, Muroni 6.5, Pezzella s.v. (20′ Laurenti 6); Tulissi 6; Spagnoli 7 (88′ Stefanelli s.v.), Ferrario 6 (77′ Boscolo Papo s.v.). A disp.: Narciso, Giron, Bearzotti, De Grazia, Sodinha, Spaviero, Rossetti, Bruno Gomes. All.: Mignani

SUDTIROL (4-3-1-2): Taliento 5.5; Ierardi 5.5, Gigli 6 (68′ Alari s.v.), Vinetot 6, Fabbri 5.5 (81′ Davi s.v.); Tait 6.5, Gatto 5.5 (81′ Gasperi s.v.), Beccaro 5.5; Petrella 5 (68′ Toci s.v.); Fischnaller 5.5 (65′ Mazzocchi s.v.), Rover 5.5. A disp.: Cucchietti, Gabrieli, Fink, Petrella, Pircher. All.: Vecchi

ARBITRO: sig. Longo di Paola

RETI: 26' Spagnoli

NOTE: ammoniti Fischnaller, Tait, Muroni, Varutti, Laurenti, Davi.