Syenergie Emilia Romagna, nuova partnership per Modena Volley

Giornate piene per Modena Volley, nonostante la stagione non sia ancora cominciata. Continua una lunga e affidabile serie di presentazioni di partnership per la prossima avventura gialloblu. Dopo tante storiche conferme come OBI, Parmareggio e diverse interessanti new entry come “Comix“, è l’ora di un’altra collaborazione con “Synergie Emilia Romagna".

Presentazione tenutasi questa mattina nella sede in Viale Amendola a Modena. Immancabile Andrea Sartoretti con i diretti interessati della società appena entrata nel mondo gialloblu.

Ecco il pensiero di Mirko della Torre, dell’ Area Manager del nuovo sponsor gialloblu: "Cosa ci aspettiamo da questa sponsorizzazione? Sicuramente è una collaborazione che aspettavamo da molti anni, e già dai primi appuntamenti ci sentivamo a casa, anche perché tra noi c'è un'importante condivisione di valori. Modena Volley è una squadra rappresentativa non solo del territorio ma di una nazione intera: dentro questa società sono cresciuti dei talenti che hanno scritto la storia della pallavolo internazionale, e noi volevamo assolutamente accostarci ad un nome che in qualche modo ci rappresentasse. Questa partnership siamo sicuri porterà ad una reciproca soddisfazione."

Barbara Moneti aggiunge: La pallavolo è molto sentita da tutta la città e per noi essere partecipi in questa realtà è molto importante, anche perché, solitamente, le aziende quando pensano al tuo nome ti affiancano ai partner con i quali scegli di lavorare. Personalmente sono molto contenta e soddisfatta di questa collaborazione ”.