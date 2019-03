Azimut Leo Shoes Modena-Diatec Trentino 0-3 | Una partita senza storia

Dodicesima di ritorno e penultima di Regular Season. Big match in un Pala Panini sold out: Modena-Trento. Modena viene da una maratona contro Siena, vinta 3-2 ed è quarta in classifica. Trento invece ha schiantato 3-0 Ravenna. I rivali storici di Modena sono al secondo posto a 60 punti, meno tre dalla capolista Perugia, inarrestabile.

Gli arbitri della gara sono Boris e Vagni. Ecco i sestetti. Modena: Keemink, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Mazzone, Holt, Rossini. All. Velasco. Trento: Giannelli, Vettori, Russelll, Kovacevic, Candellaro, Codarin, Grebennikov. All. Lorenzetti.

Primo set 25-19 Trento : Vettori batte out 1-0 Modena. Giannelli pallonetto 1-1. Kovacevic e il suo mancino formidabile 3-1 Trento. 4-1 Russell ace. Russell strepitosa pipe 6-1 Trento. Zaytsev batte a rete 7-2. 7-4 Vettori schiaccia out in banda. 9-4 Urnaut murato. 6-9 Mazzone vincente al centro. 7-10 Kovacevic batte a rete. 8-10 bellissimo muro di Mazzone. 9-11 grande schiacciata di Tine Urnaut, Modena non molla ! Vettori batte a rete 12-10. 14-10 Vettori si rifà subito, Trento controlla. Entra Kaliberda per Bednorz. 15-11 Zaytsev d’orgoglio. 12-16 Zaytsev diagonale imprendibile. 17-13 Urnaut devastante in banda. 18-13 Kovacevic palla incredibile. 19-14 Russell in banda. Entra Christenson tra gli applausi. 20-14 Kovacevic ancora decisivo. 15-20 Kaliberda. 17-20 Vettori bolide alle stelle. Entra Tillie. 22-18 Russell in banda. 23-18 Modena pasticcia in difesa, Trento ne approfitta. 24-19 Zaytsev batte a rete. 25-19 Vettori chiude il set 1-0 Trento.

Secondo set 25-17 Trento : Codarin al centro inaugura il secondo set. Zaytsev pareggia i conti su un miracolo di Rossini 1.1. Zaytsev in banda 3-2 Trento. 5-2 Kaliberda murato dalla difesa ospite. 6-3 Kaliberda batte a rete. 4-6 gran punto di Modena, super in difesa, spreca poi Kovacevic. Urnaut in banda 5-7. Urnaut tira out 8-5 Trento, che conduce. Vettori ace dopo il check 9-5. 10-6 Vettori vincente. 11-7 Russell batte out. 9-11 Mazzone ace, Modena non molla. 12-9 punto di Zaytsev. Entra Pinali. Gran diagonale di Vettori, spiazzato Pinali 14-10 Trento. 11-14 Pinali si rifà con un bel punto. Palla impossibile di Kovacevic sempre decisivo 15-11 Trento. 16-13 Modena astuto e fortunoso sulla difesa trentina. 17-13 Holt batte out di poco. 18-14 Mazzone al centro accorcia le distanze. 19-14 Tillie brutto errore in schiacciata. 20-14 Kaliberda errore in pipe al termine di una bellissima azione. 22-14 ace di Vettori. 22-16 Giannelli fallo in palleggio. 23-17 Vettori in gran serata. 25-17 Trento chiude il secondo set con un ace, si va al terzo.

Terzo set 25-22 Trento : Tillie in banda 1-0 Modena. Vettori pareggia i conti 1-1. Kovacevic 2-2 gran schiacciata. Mazzone al centro 3-3. Gran punto di Bednorz in banda 4-4. Bednorz batte a rete 6-5 Trento, tanti errori in battuta a inizio terzo set. 8-5 Russell bellissima schiacciata, Trento conduce. 9-5 Tillie muratissimo da Vettori. 9-6 Codarin punto, ma il check annulla, palla out. 8-10 pallonetto letale dello Zar. 11-9 Tillie vincente in banda. 11-11 Tillie ace del pari. Mazzone muro vincente 12-11. 12-12 Kovacevic muro strepitoso. Bednorz in banda 14-13 Modena. Entrano Christenson e Pinali. 14-14 Kovacevic bolide. Pinali decisivo 16-14 Modena. Van Garderen mura l’attacco gialloblu 16-16. Vettori servito al bacio da Giannelli 17-17. Tillie brutto errore in banda 18-17 Trento. Codarin al centro 19-18 spiazza la difesa di Modena. 20-19 Kovacevic puntuale. 21-19 Zaytsev errore grossolano. 22-20 Kovacevic pallonetto vincente. 23-20 Kovacevic non ne sbaglia una. 24-21 Van Garderen punto vincente, match point per Trento. 24-22 Zaytsev annulla primo match point. Van Garderen 25-22 finisce 0-3 Trento in un’ora e quaranta di gioco. Domenica prossima ultima di Regular Season a Verona.

LE PAGELLE - Modena 4,5

Keemink 5, Zaytsev 4,5, Urnaut 5, Bednorz 5, Mazzone 6,5, Holt 5, Rossini 6.

INGRESSI: Kaliberda 6, Christenson 5,5, Tillie 5, Pinali 5,5

Velasco 4,5