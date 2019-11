Leo Shoes Modena-Itas Trentino 3-1 | Prova di forza di Zaytsev e compagni

Un altro big match. Dopo la sconfitta di Civitanova e il puntuale riscatto a Milano, la Leo Shoes Modena Volley torna in campo domenica 24 novembre contro Trento. Mai banale, il classico del volley italiano, in un PalaPanini ovviamente sold-out. Trento viene da una vittoria da tre punti contro Milano due giornate fa e da un’inaspettata sconfitta per 3-2 in casa contro Padova mercoledì scorso. Modena vuole continuare a macinare punti, mentre Trento è vogliosa di riscatto. Gli arbitri della gara sono i signori Stefano Cesare e Ilaria Vagni.

LE FORMAZIONI:

Modena: 11 ) Christenson ; 9 ) Zaytsev ; 10 ) Bednorz ; 1 ) Anderson ; 18 ) Mazzone ; 12 ) Holt ; 7 ) Rossini All. Andrea Giani.

Trento: 9 ) Giannelli, 7 ) Vettori, 2 ) Russell, 93 ) Kovacevic, 11 ) Candellaro, 20 ) Lisinac, 10 ) Grebennikov. All. Angelo Lorenzetti.

Primo set 22-25 Trento : sestetti confermati, si comincia alle 18:00 il grande classico al Pala Panini sold-out. Subito uno scambio spettacolare, chiuso da Mazzone 1-0. Anderson out di poco dopo il check 1-1. Muro di Zaytsev su Kovacevic 3-1 Modena. Kovacevic pareggia i conti 3-3. Holt al centro imperioso, Modena torna avanti 5-3. Zaytsev in banda pungente 6-4. 7-4 il nove gialloblu servito da Anderson. 8-5 pipe strepitosa di Bednorz. 9-6 Bednorz replica con un bolide in pipe. 10-8 Vettori timbra il cartellino, spiazzando la difesa di Modena. Zaytsev in gran spolvero 12-9 Modena. Anderson pipe vincente 13-10. Russell in banda 13-11 Trento insegue. Kovacevic chiude un bellissimo scambio 14-13 Modena. 15-14 Vettori prende coraggio ancora a segno. Dopo il pari Trento con il check Zaytsev porta i suoi sul 16-15. Mazzone al centro 18-16 gialloblu. Vettori approfitta di una disattenzione della difesa di casa. Muro Lisinac su Holt 18-18. 20-19 Kovacevic batte a rete. 21-20 Zaytsev scatenato ancora a punteggio. 22-21 Trento, ace di Vettori. Entra Kaliberda sul finale. 24-22 ace di Russell, set point. Kovacevic chiude il primo set 25-22 Trento.

Secondo set 25-23 Modena : Bednorz batte a rete 1-0 Trento. Zaytsev pareggia i conti 1-1. Ace imperioso di Maxwell Holt 3-1 Modena. Kovacevic punto d’astuzia 3-3. 4-4 Lisinac mura Zaytsev. 6-4 Vettori bel diagonale, ma il pallone è fuori. 8-5 Modena, errore ospite al servizio. 9-7 pallonetto vincente di Giannelli. Russell batte out 10-8 Modena conduce. 11-8 ace di Bednorz. 13-9 Anderson sfrutta una deviazione del muro trentino. Lisinac ancora a muro 13-11. Kovacevic chiude una bellissima azione 13-12, si gioca punto-punto. 14-14 Giannelli ha la meglio sul muro modenese, Trento convincente. Lisinac batte out, senza l’ausilio del check 16-14 Modena. Vettori macina punti su punti 16-16. Holt al centro chiude tra gli applausi 17-16 Modena. Muro di Russell 18-17 Trento avanti. Bednorz ace clamoroso 19-18, finale di set combattutissimo. 20-20 Zaytsev, attacco out del nove gialloblu. Anderson in banda 22-20 Modena. 23-20 muro decisivo di Zaytsev su Kovacevic. 24-22 Cebulji batte out, set point Modena. Kovacevic out tramite il check 25-23 Modena. Uno-uno nei set, si va al terzo, partita molto equilibrata.

Terzo set 25-22 Modena : Bednorz ha la meglio sulla difesa di Trento 1-0 Modena. Bednorz batte out 1-1. Holt al centro 2-2. Vettori in serata fa il 4-2. Zaytsev ha la meglio sul muro ospite, 4-4. Anderson punto decisivo 5-5, inizio di set equilibrato. Lisinac ace vincente 7-5 Trento. Candellaro puntuale al centro 8-6. Holt al centro 8-7 Modena insegue. Christenson mura Russell 8-8. Russell batte forte, ma a rete 9-9. Entra Elia Bossi. Holt batte out 10-11 a favore di Trento. Russell pipe vincente 12-11. Bednorz punto in schiacciata mentre cade a terra 13-12 Modena, che torna avanti. 14-13 Trento batte out. Anderson pipe vincente, 15-14 Modena. Doppio ace di Bednorz 18-15 Modena, che vuole scappar via. 19-16 Zaytsev in banda. 20-18 Lisinac vincente al centro. 21-18 pipe fortunosa di Bednorz, tramite il nastro. 22-19 ancora a punteggio il 10 modenese, in stato di grazia. Cartellino giallo per Zaysev per proteste. 23-22 Holt murato da Candellaro, centrale USA modenese non in gran serata. Holt al centro 24-22 set point dei padroni di casa. 25-22 Bednorz implacabile e Modena avanti 2-1.

Quarto set 25-21 Modena : Bednorz batte out 1-0 Trento. Russell ace vincente 2-0. Anderson 2-1.Candellaro errore in servizio 3-2 Modena non molla. Anderson a punteggio 4-4. Muro incredibile di Elia Bossi dopo una difesa incredibile di Totò Rossini 5-4 Modena. Russell conclude un bellissimo palleggio di Giannelli 6-6. 8-6 Holt vincente al centro. Vettori ace micidiale 8-8, equilibrio totale. 11-8 doppio ace di Bednorz.12-9 ancora in pipe il numero dieci gialloblu, mattatore. Holt ace vincente 13-9 Modena, che vuole scappar via. 13-10 invasione in difesa di Modena, Trento non molla. 15-11 Lisinac al centro. Giannelli batte male a rete 16-11. Zaytev strepitoso 17-11 sulle ali dell’entusiasmo ! Vettori a punto in banda 17-13 Modena. 18-14 palleggio falloso gialloblu. 19-15 Lisinac batte a rete, sospiro di sollievo gialloblu. 20-16 bolide dello Zar ma a rete. Punto Trento, che non molla 22-17. Russell ace vincente 22-18. Trento macina punti e con Vettori arriva sul 22-20. 23-20 Anderson in banda. 24-20 Holt ace vincente e match point gialloblu. 25-21 Candellaro errore e Modena vince 3-1 il classico del volley italiano.

LE PAGELLE - Modena 7

Christenson 6,5, Zaytsev 7,5, Bednorz 8, Anderson 6,5, Mazzone 6, Holt 6,5, Rossini 6,5

INGRESSI: Kaliberda 6 ; Bossi 7

Andrea Giani 7