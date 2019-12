Leo Shoes Modena-Calzedonia Verona 2-3 | Ko inaspettato al PalaPanini

Undicesima giornata di campionato: si gioca alle 15:00. Modena-Verona al Pala Panini. Partita nella partita con l’ex illustre coach Radostin Stoytchev, tanto chiacchierato per le note vicende fuori dal campo a Modena, ancora nei ricordi - non proprio positivi - dell’ambiente gialloblu. Asticella che rimane di buon livello: dopo Trento e Monza ora tocca ai veneti, squadra ben attrezzata e spesso e volentieri complicata da affrontare.

Modena vuole continuare il ciclo strepitoso di vittorie convincenti. Verona invece, settima in classifica vuole, a sua volta migliorare cercando uno sgambetto all’ex Andrea Giani. Verona due giornate fa è uscita sconfitta a Ravenna, domenica scorsa invece una vittoria con Latina in casa.

Gli arbitri della partita sono i signori Massimo Florian e Marco Zavater.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 9) Zaystev, 10) Bednorz, 1) Anderson, 18) Mazzone, 12) Holt, 7) Rossini. All. Andrea Giani.

Verona: 13) Spirito, 9) Boyer, 18) Muagututia, 8) Asparuhov, 12) Cester 11) Solè, 29) Bonami. All. Radostin Stoytchev.

Primo set 23-25 Verona : primo punto della gara ace Holt. Mazzone chiude un bellissimo scambio 2-0. Anderson in banda 3-1 Modena. Mazzone puntuale e a segno 4-2. Boyer gran bordata, alle stelle 5-2. Zaytsev schiaccia in diagonale out 7-3 per i padroni di casa. 8-4 invasione gialloblu. 10-5 pipe perfetta di Anderson. 10-7 Boyer spiazza la difesa di Modena, e Verona prende coraggio. 11-8 ospiti distratti punto emiliano. Asparuhov ha la meglio su Bednorz, punto veneto. 13-10 Cester punto vincente al centro. Anderson doppio ace impressionanti 16-11. Cester solo soletto 16-13 Modena. Bednorz pallonetto vincente 18-14. Pasticcio gialloblu in difesa 18-16. Zaytsev riallunga le distanze 19-16. Entra Kaliberda. 19-18 Boyer mura lo Zar. Verona vincente 20-19 per gli ospiti, che passano avanti. 21-21 Zaytsev vincente. Ancora Zaytsev 22-21 Modena. 23-22 Boyer ace vincente. 24-23 Mazzone annulla il primo set point veronese. 25-23 Verona, si va al secondo set.

Secondo set 17-25 Verona : Holt inaugura il secondo set. Holt subito dopo batte a rete 1-1. Christenson ace vincente 3-1 Modena. 5-1 miracolo di Rossini, che salva con i piedi, lo Zar decide il punteggio. Cester comodamente al centro 5-3. Boyer ace vincente 5-4. Boyer pareggia i conti 5-5. Modena imprecisa 7-5 per gli ospiti. 7-7 ace di Anderson, di nuovo parità. 8-7 Bednorz porta avanti i canarini. Bednorz ben servito da Christenson 10-9 Modena. 11-10 errore grossolano dello Zar, Verona conduce. Bednorz accorcia le distanze 12-11. Anderson gran bordata, ma fuori 14-11 Verona. Boyer in stato di grazia 15-12, Modena in tilt. Ace Verona 17-12, per scappar via. 18-13 per i veneti, che stanno prendendo sempre più consapevolezza. 19-14 Zaytsev d’orgoglio. Zaytsev scatenato 19-16, Modena non molla. Anderson errore grossolano in pipe 21-16. 22-17 Bednorz a segno. Ace Cester 23-17 Verona. Lo Zar errore sul finale di set 25-17 per gli ospiti.

Terzo set 31-29 Modena : errore a servizio di Anderson 1-0 Verona. Pareggia subito i conti Anderson in pipe. Boyer batte a rete 2-2. Zaytsev ace vincente 3-2 Modena. Holt al centro 4-3 Modena. Zaytev murato da Spirito 4-4, si gioca punto-punto. Verona schiaccia out, punto gialloblu tramite il check. 7-5 punto Modena molto discusso. Boyer impacciato 8-6 Modena. 9-7 Anderson pipe vincente. Bednorz murato 9-9, di nuovo parità ! 11-9 Boyer non passa, muro gialloblu attento. Ace Modena. Cester mura lo Zar, 12-10 set molto equilibrato. Boyer punto vincente 13-11, Verona compatto. 14-12 Bednorz pipe vincente. 15-13 Mazzone preciso al centro. 16-14 Zaytsev vincente, Modena ha fretta di riaprire la partita. Errore grossolano gialloblu 16-16. Holt al centro 18-17 Modena, equilibrio totale. 19-17 ace di Zaytsev. Ace di Asparuov 19-19. 20-20 Zaytsev imperioso 20-20 sul finale di set. Holt al centro 21-21. Holt pesta la riga al servizio Verona conduce 22-21. Boyer errore clamoroso in banda 23-22 Modena. Christenson batte a rete 23-23. 24-24 pasticcio modenese, si va ai vantaggi. Ace Boyer 26-25 e match point Verona. 26-26 Bednorz annulla il primo match point. Boyer trascina Verona 27-27. Holt a muro, e Bednorz errore a servizio 28-28 incredibile set. 31-29 Zaytsev riapre la gara 2-1 Verona.

Quarto set 25-19 Modena : Bednorz murato 1-0 Verona. Anderson pipe e 1-1 immediato. Muro di Holt su Cester 2-2. Verona fallosa 4-2 per Zaytsev e compagni. Ace di Zaytsev 5-2 Modena. 6-3 Holt rigenerato a segno. 7-4 Zaytsev macina punti su punti. Invasione veronese, Modena in controllo. Solè muro su Mazzone 8-8, Verona non molla. Occasione nitida sprecata, Modena conduce 10-8. Anderson 11-9 Modena che prende fiducia e coraggio. Mazzone murato da un Solè in gran spolvero. Attacco out 13-11 Modena che vuole scappar via. Zaytsev inarrestabile 14-12. Bednor chiude un bellissimo scambio. 17-14 pipe veneta assegnata tramite il video check. 18-14 Holt imperioso al centro. Mazzone al centro 20-15 Modena. Christenson erroraccio 21-16, rimane un bel distacco dai veronesi. 22-18 Zaytsev bolide solo soletto. 23-19 punto Boyer che zittisce il Pala Panini, con tanto di cartellino giallo. 25-19 ace di Mazzone e rimonta gialloblu.

Tie break 13-15 Verona : Solè inaugura il quinto set 1-0 Verona. Bednorz pareggia i conti 1-1. Anderson pareggia in pipe 2-2. Boyer out, Modena si porta in vantaggio. Boyer punto vincente 4-3 Modena. 5-3 errore a servizio ospiti Modena conduce. Boyer vincente 5-4, Verona non molla. Pareggio veneto e si arriva al 5-5. Holt errore a servizio 7-6 Verona. 8-6 Solè mura lo Zar e si cambia campo. Zaytsev accorcia le distanze 7-9. Anderson vincente 10-8 Verona. 9-11 Anderson ancora a segno. 13-9 Bednorz sprecone Verona allunga. Asparuhov punto vincente 14-10 Verona, match point. 14-12 Modena cerca di agguantare Verona. Bednorz batte out 15-13 e il Verona espugna il Pala Panini 3-2 in quasi tre ore di gioco, grande volley.

LE PAGELLE - Modena 5

Christenson 5, Zaytsev 6, Bednorz 5, Anderson 6, Mazzone 6, Holt 5,5, Rossini 6

INGRESSI: Kaliberda 5

All. Andrea Giani 5