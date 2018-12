Azimut Leo Shoes Modena Volley-Calzedonia Verona 3-1 | I gialli vincono una partita molto complicata

Tredicesima e ultima giornata di andata di Regular Season. Si gioca Modena-Verona alle ore 18:00 al Pala Panini, quasi sold out vista anche la prossimità delle festività natalizie,. Nell'ultima giornata Modena ha perso 3-1 con onore in quel di Trento, mentre mercoledì si è giocata la seconda giornata di Champions e i gialloblu hanno vinto 3-1 in casa contro i polacchi dello Zaksa dell’ex Gardini. Verona con un Kaziyski in più durante l’ultima giornata ha vinto in casa 3-1 contro Latina. In classifica gli scaligeri sono settimi a 18 punti, con un trend in crescita.

L’arbitro di Modena-Verona è il signor La Micela. Ecco i sestetti. Modena: Christenson, Zaytsev, Urnaut, Kaliberda, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco. Verona: Spirito, Boyer, Manavi, Savani, Solè, Kaziyski, De Pandis. All. Grbic.

Primo set 26-24 Modena : Pala Panini allestito a festa, quasi sold out Modena-Verona può cominiciare. Solè al centro inaugura la partita, 1-0 Verona. Anzani al centro 1-1. Kaliberda diagonale vincente 2-2. Kazisky out 3-2 Modena. 4-3 lo Zar murato da Birarelli, Verona avanti. 5-4 Holt chiude uno scambio spettacolare, merito a entrambe. 6-4 Boyer attacca out break Modena. 7-6 Kaliberda dopo un muro subito si rifà, punto ! Urnaut punto grazie al check 8-6. 9-7 Kaliberda pesta la linea al servizio. 11-8 Urnaut in banda attacco vincente. Anzani al centro puntuale 12-9 Modena. 12-11 Boyer ace grazie al nastro, difesa spiazzata. Boyer batte out 13-12 Modena. Birarelli vincente 14-14 set equilibrato. 16-14 muro vincente di Tine Urnaut. 17-16 lo Zar sfrutta una ricezione-alzata di Rossini. Errore a servizio Verona 18-17 Modena. 19-18 Modena, infrazione di Boyer. 20-19 Verona ancora errore a servizio. 21-21 Boyer in serata set equilibrato. 22-21 Urnaut sfrutta un errore madornale dei veneti. 23-22 Urnaut vincente in banda. Urnaut in banda 24-23 Modena set point. Vantaggi. 26-24 punto Modena 1-0, si va al secondo set.

Secondo set 26-24 Verona : Zaytsev inaugura il secondo set 1-0 Modena. Muro di Anzani su Kaziyski 2-0. Kaziyski fa 2-2. 4-3 Boyer errore in schiacciata, Modena avanti. 5-4 Kaliberda vincente. 6-5 pallonetto vincente di Kaliberda. 7-6 Zaytsev. 8-7 punto di prepotenza dello Zar. Boyer in banda vincente 9-8 per gli ospiti veneti. 10-8 Birarelli punto comodo comodo al centro. 12-9 Verona, punto Manavi, Modena in calo. 13-10 errore di Kaliberda ne approfitta Verona in controllo. Holt al centro 14-11, Modena rincorre. Kaziyski 16-12 Zaytsev punto per il morale. Kaliberda errore a servizio 17-12 Modena, clamoroso. 18-13 punto Verona, Modena male a muro. Manavi decisivo nel set 20-14 Modena molto male. Entra Bednorz per Kaliberda. 20-16 Bednorz vincente al primo pallone toccato. Bednorz riaccende la luce 20-17, meno tre. 21-17 Bednorz murato malamente. 21-18 Bednorz impatto strepitoso nel match. Entra Pierotti. 22-19 Boyer vincente in banda. Bednorz vincente per merito del check 22-20 Verona. Urnaut 22-21. 22-22 Bednorz clamoroso pareggio !!!! 23-23 Holt bolide al centro De Pandis non può nulla. 24-23 Boyer out, set point Modena. Si va ai vantaggi 24-24. 26-24 Zaytsev in banda murato 1-1, si va al terzo set.

Terzo set 25-23 Modena : Modena cerca i centrali Holt, Anzani in palla, in campo Bednorz. Inizio di set equilibrato discreta pallavolo. 7-5 Urnaut vincente in banda break Modena. Urnaut in banda vincente 8-6 Modena controlla. 9-7 Modena Anzani al centro. Anzani al centro 10-7 Modena che vuole scappar via. Zaytsev vincente in banda 11-8 Modena. Kaziyski attacca vincente 11-9. Spirito gioco di prestigio 12-10 Modena. Kaziyski ace vincente 12-11 Modena. Bednorz in banda in 14-11 Modena. 15-11 Holt muro vincente. Bednorz vincente 16-12 Modena. 17-13 bolide di Bednorz, non può nulla la difesa veneta. Boyer 17-14 difese spettacolari di Modena, Verona ha la meglio ! Urnaut vincente 19-14 Modena vuole chiudere il set. Christenson batte out 19-15 Modena. 19-16 Solè ace vincente. 20-16 Urnaut vincente. 21-18 Bednorz attacca out in banda. 22-18 Kaziyski batte a rete. Staffetta Bednorz-Pierotti, che batte subito a rete 23-20 Modena. 24-22 Anzani errore al centro. 24-23 ace di Alletti, Pierotti brutto errore. 25-23 Urnaut fa 2-1, si va al quarto set.

Quarto set 25-21 Modena : Anzani al centro 1-0 Modena. Kaziyski vincente 2-1. Solè fa due pari, azione un po’ confusa, punto Verona. Zaytsev attacca out 3-3, inizio di set equlibrato. Anzani batte molto male a rete 4-4. 5-4 Bednorz murato dalla difesa veneta. Birarelli vincente al centro 6-5 ospiti. Kaziyski in banda 7-5, Modena rincorre. Holt al centro 8-6 Verona che controlla. Bednorz 7-8 ace vincente, applausi ! 9-8 Holt decisivo. Anzani al centro 9-9 parità ! Urnaut punto preciso 10-10 equilibrio verso la metà del set. Anzani in super serata 11-11, si va punto a punto. Manavi ace vincente 13-11 break Verona. Kaziyski devastante 14-12 Verona. 15-13 Zaytsev determinato, Modena non molla. Bednorz in banda 16-14 Verona. 16-15 muro di Holt. Urnaut in banda 16-16, Modena ritrova la parità ! Christenson murissimo, 17-16 Modena, pubblico si esalta. Urnaut muro clamoroso, 18-16 Modena break, partita pazza al Pala Panini. Verona ritrova il pari un paio di errori Modena. 20-18 Anzani murissima Alletti, 21-19 Zaytsev in banda gran bolide ! Ace di Christenson 22-19 Modena. 23-20 Christenson batte out. Entra Pinali per Zaytsev piccolo problemino. 24-21 Pinali subito decisivo, match point Modena. Pinali 25-21, vince Modena 3-1 una partita complicatissima, tre punti sotto l’Albero targati Tine Urnaut e Micha Christenson.

LE PAGELLE - Modena 8

Christenson 9, Zaytsev 8, Urnaut 10, Kaliberda 5, Anzani 8, Holt 7,5, Rosssini 7,5.

INGRESSI: Bednorz 7,5, Pierotti 5,5, Pinali 7

Velasco 8,5