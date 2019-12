Leo Shoes Modena-Tonno Calippo Vibo Valentia 3-1 | Tre punti nell'ultima gara interna dell'anno

Tredicesima giornata di campionato. Modena dopo la sconfitta pesante di Perugia, in settimana ha subito rialzato la testa eliminando l’Olympiakos Pireo in Coppa CEV, raggiungendo di diritto gli ottavi di finale. In campionato prima della sosta, si gioca contro Vibo alle ore 18:00 al Pala Panini. Di nuovo in campo il ventisei a Padova, contro la Kioene, per la prima di ritorno.

Vibo in forma, viene da due vittorie consecutive, con Latina e Monza, entrambe al tie-break, fiduciosi e volenterosi, per prolungare il trend positivo.

Gli arbitri della gara sono i signori Frederick Moratti e Armando Sivori.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 9) Zaytsev, 10) Bednorz, 1) Anderson, 18) Mazzone, 12) Holt, 7) Rossini. All. Andrea Giani

Vibo: 17) Baranowicz, 5) Drame, 9) Carle, 13) Defalco, 1) Mengozzi, 10) Chinenyeze, 11) Rizzo. All. Juan Manuel Chichello.

Primo set 25-23 Modena : Zaytsev murato da Mengozzi 1-0 Vibo. Bednorz pareggia i conti. Chinenyeze errore al centro 3-1 Modena. 4-2 Bednorz sfrutta un bellissimo palleggio di Rossini, Modena conduce. 5-3 Anderson pipe precisa, nulla può la difesa giallorossa. 6-4 errore a servizio di Vibo. 7-5 Modena, Drame batte a rete. Zaytsev errore in schiacciata 7-7. Mazzone spiazza Anderson, ace Vibo 9-8 nel punteggio. Bednorz sicuro di sé 10-9, Modena si riavvicina. Holt al centro 11-10. Bednorz sfrutta un bel palleggio di Christenson 12-11. Zaytsev erroraccio 14-11. Lo Zar si rifà subito 14-13. 16-13 Carle pallonetto vincente, calabresi gran approccio alla gara. 16-15 Mengozzi impreciso in banda, Modena si riavvicina. Mazzone al centro e Modena conduce 17-16. Punto gialloblu dello Zar tramite il video check 18-16. Anderson vincente 19-17 Modena. 20-17 muro su Drame. 20-19 errore in pipe di Anderson, Vibo resta in scia. Vitelli ace 20-20. Bednorz a punteggio 22-21 Modena. 23-22 Holt al centro. 24-23 Hirsch batte a rete, set point modenese. 25-23 Anderson porta Modena avanti.

Secondo set 25-19 Modena : Bednorz inaugura il secondo set con una pipe. Holt batte a rete. Doppio muro di Zaytsev 4-1 Modena. Attacco impreciso di Vibo 6-1. Anderson vincente 7-2. Anderson errore a servizio 8-3 Modena. Mazzone subisce un muro al centro 8-5. Baranowicz errore a servizio 10-6 Modena. 11-7 Zaytsev sicuro di sé, gialloblu in controllo. Defalco in pipe chiude un bellissimo scambio 11-8 Modena. 12-8 Holt al centro solo soletto. 13-9 Swan N’Gapeth punto vincente per Vibo. 15-9 muro vincente dello Zar. Anderson batte a rete 16-11. Anderson si rifà subito 17-11. Zaytsev batte a rete 18-13. 19-13 Bednorz sicuro di sé. Zaytsev puntuale e preciso 20-14, Modena vuole chiudere in fretta il set. 21-14 Anderson ha la meglio sul muro giallorosso. 22-15 Mazzone al centro a punteggio. Mazzone murato da Mengozzi 22-17. 23-18 Mengozzi a punteggio. 24-18 Zaytsev vincente in banda. 25-19 Holt al centro comodamente 2-0 per i canarini.

Terzo set 21-25 Vibo : Anderson batte out 1-0 Vibo. Bednorz pareggia i conti 1-1. Bednorz a punteggio 2-2 inizio di set equilibrato. Zaytsev indomabile 3-3, si gioca punto-punto. Christenson a segno 4-4. Muro vincente gialloblu 5-5. Anderson doppio ace vincente 8-6 Modena conduce. 10-7 Zaytsev comodamente a segno per provare la volata finale. 10-9 De Falco spiazza il muro gialloblu. 10-10 si ritorna in parità. Bednorz decisivo in banda 12-10 Modena. 13-11 ancora a segno il talento polacco gialloblu. 14-12 Bednorz batte a rete. 14-13 Swan N’Gapeth mura lo Zar, Vibo non molla. 15-14 Vibo, punto calabrese, tra le proteste del Pala Panini. 16-14 invasione di Anderson punto giallorosso. 17-15 Swan N’Gapeth in gran serata ha la meglio sul muro di Modena, Vibo conduce. Mazzone 18-16. 19-17 ancora a punteggio Daniele Mazzone, Modena vuole agguantare Vibo. Errore a servizio per i calabresi 20-18. Holt al centro out dopo il check 22-18 Vibo. 23-19 De Falco punto vincente. 24-20 errore a servizio di Modena, set point giallorosso. Pierotti batte out 24-21. 25-21 Swan N’Gapeth chiude il set, 2-1 Modena.

Quarto set 25-10 Modena : Zaytsev subito a segno con una bordata in banda 1-0. Hirsch pareggia i conti senza sbavature. 3-1 doppio muro di Bednorz, che macina punti. 5-1 Bednorz in stato di grazia. 6-1 Zaytsev in banda, Modena prende il largo a inizio di set. 8-1 doppio ace dello Zar. Bednorz sigla il 9-2 per i suoi. 10-4 Defalco mattatore giallorosso a segno, ma il divario è ampio. 11-4 pallonetto splendido di Christenson. Mazzone preciso al centro 13-5 Modena. 14-6 Mazzone solo soletto. 17-6 Anderson pipe decisiva, Vibo non pervenuta. 18-8 Mengozzi mura Bednorz. Bednorz ace vincente 19-8 Modena. Mazzone punto comodo dopo una battuta fortissima di Holt. Ace di Holt 22-9 Modena. 24-9 Zaytsev comodamente a segno, numero infinito di match point per Christenson e compagni. Subito un errore a servizio. 25-10 Anderson chiude la partita, durata due ore 3-1 Modena, ora testa alla gara di Padova.

LE Pagelle - Modena 7

Christenson 7,5, Zaytsev 7,5, Bednorz 8, Anderson 6,5, Mazzone 7, Holt 7, Rossini 6,5

All. Andrea Giani 6,5