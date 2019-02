Azimut Leo Shoes Modena-Tonno Calippo Vibo Valentia 3-1 | Zaytsev e compagni ritrovano la vittoria

Nona giornata di Superlaga: alle ore 18:00 al Pala Panini va di scena Modena-Vibo: l’ultima giornata i gialli hanno perso in casa della Lube, 3-0, così come Vibo uscita sconfitta da Padova. Modena al momento è quarta al pari di Milano, mentre i calabresi sono al quart’ultimo posto. Gara da non sottovalutare per Modena, gli ospiti giocheranno senza nulla da perdere, sempre con il massimo impegno. Obbiettivo dei canarini è arrivare ai play off al top della forma, in attesa del rientro di Christenson: Modena vuole chiudere al meglio una regular season non pienamente soddisfacente.

Gli arbitri della gara sono Pozzato e Frapiccini. Ecco i sestetti. Modena: Keemink, Zaytsev, Urnaut, Bednorz, Anzani, Holt, Rossini. All. Velasco. Vibo: Zhukouski, Al Hachdadi, Skrimov, Strobach , Vitelli, Mengozzi, Marra. All. Valentini.

Primo set 25-22 Vibo : Skrimov fa 1-0 Vibo. Errore a servizio 1-1. Modena distratto 3-1 per gli ospiti. 4-2 Skrimov punto fortunoso. Bednorz in banda vincente 4-4. Al Hachdadi 5-5. 7-6 di prepotenza Zaytsev inizio veloce di partita. 8-6 Strobach errore in diagonale. Zhukouski doppio ace vincente 9-8 Vibo. 10-9 Modena abile Urnaut. 11-10 Urnaut inizio deciso di partita. Anzani al centro puntuale 12-11 Modena. 13-11 Zaytsev vincente. 14-12 Bednorz gioca una palla decisa. 14-14 Vibo mura il pallonetto di Zaytsev. 16-14 Al Hachdadi vincente, Modena non entusiasma. 16-16 Holt mura l’attacco calabrese. 17-16 Stobach vincente. 18-18 Zaytsev sicuro di sé. 19-18 Bednorz grande palla, applaudito. 20-20 errore ospite a servizio. Skrimov vincente 22-20 Vibo. 23-20 Vibo, difesa Modena indecisa. 24-21 Al Hachdadi deciso set point Vibo. 25-22 Zaytsev errore in banda 1-0 Vibo al Pala Panini.

Secondo set 25-18 Modena: Strobach inaugura il set 1-0 Vibo. Zhukuski spreca 1-1. Strobach errore 3-1 Modena. Al Hachdadi ottima schiacciata 4-2. Errore Vibo a servizio 5-3 Modena. 6-4 Holt preciso al centro. 7-5 Skrimov chiude uno scambio bellissimo. 8-6 Bednorz batte a rete. 9-8 Holt batte a rete, Vibo è in serata. 9-9 Urnaut errore, parità. Urnaut si rifà subito 11-9 per i padroni di casa. 13-9 Keemink ace vincente ! 14-9 Zaytsev muro importante, Modena vuole scappar via. 15-9 erroraccio ospite. 16-10 Urnaut in banda vincente, Modena vuole chiudere il set. 17-11 Vibo imprecisa, Zaytsev e compagni ne approfittano. 18-12 lo Zar sicuro vincente in banda. 19-13 gran schiacciata corta di Bednorz. 21-14 Keemink gioco di prestigio. 21-15 ace di Vitelli. 22-16 Urnaut vincente. 24-16 Zaytsev palla strepitosa, set point Modena. Giallo per Mengozzi per proteste. Anzani chiude il set 1-1 25-18 Modena.

Terzo set 25-18 Modena : Strobach batte a rete 1-0 Modena. Skrimov 1-1. Skrimov ancora vincente 2-2. Urnaut pipe incredibile 3-3. Zaytsev diagonale vincente 4-4. Ace dello Zar 5-4, inizio di set equilibrio. 6-6 Bednorz errore a servizio. Holt errore in battuta 7-7. 8-7 Zaytsev sale di livello, decisivo ! 10-8 Anzani preciso in pallonetto. 11-9 Al Hachdadi batte a rete. 12-9 Bednorz diagonale vincente, Modena sicura di sé. 14-11 Bednorz vincente e convincente. 16-12 Urnaut, non può nulla la difesa ospite. 17-13 Zaytsev di giustezza, buon margine per Modena. 19-14 Urnaut schiacciata vincente. Keemink ace fortunoso 20-14 Modena. 21-15 Urnaut decisivo. Entra Pierotti. 21-17 Al Hachdadi ace. 22-17 gran palla dello Zar. 24-17 Holt appoggia comodamente, set point. 25-18, Modena conduce, si va al terzo set.

Quarto set 25-20 Modena : Strobach schiaccia deciso 1-0 Vibo. Lo stesso Strobach batte a rete 1-1. Zaytsev si carica con un bel punto 2-2. 4-3 Vibo errore in battuta del nove gialloblu. 5-4 Strobach ha la meglio al centro. Mengozzi chiude un bello scambio 7-5 Vibo. 7-7 Urnaut pareggia i conti. 9-7 Keemink ace fortunoso, il pubblico lo applaude. 10-7 Rossini serve benissimo Zaytsev, punto preciso. 11-9 Mengozzi al centro. 11-11 Vibo pareggia i conti. Entra Kaliberda. 13-11 Kaliberda vincente. 14-11 Zaytsev vincente. 15-13 Kaliberda invasione. 16-14 Skrimov batte a rete. Urnaut 17-14 Modena vuole chiudere i conti. 18-15 Holt al centro. Anzani mura Mengozzi 20-16 Modena. 21-17 pallonetto dello Zar, partita verso la conclusione. 22-19 Zaytsev grande diagonale. Kaliberda punto fortunato dopo il check 23-20 Modena. 24-20 non può nulla. 25-20 Zaytsev chiude la pratica Vibo e Modena ritrova la vittoria.

LE PAGELLE - Modena 7

Keemink 6,5, Zaytsev 7,5, Urnaut 7, Bednorz 6,5, Anzani 6, Holt 6, Rossini 6,5

INGRESSI: Pierotti s.v ; Kaliberda 6

All. Velasco 7