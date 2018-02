Azimut Modena - Tonno Calippo Vibo Valentia 3-2 | Un Modena spuntato vince di cuore al tie break

Nona giornata di ritorno di serie A: si gioca Modena-Vibo al Pala Panini alle ore 18:00. Sugli spalti 4.100 spettatori. L'ultima giornata Bruno e compagni hanno perso malamente 3-2 a Milano facendo un grosso passo indietro tra svariati infortuni a carico, mentre Vibo ha perso 3-0 a Perugia. Gli arbitri della gara sono Goitre e Satanassi. Ecco i probabili sestetti. Bruno, Pinali, Urnaut, Van Garderen, Mazzone, Holt, Rossini. All. Stoytchev. Vibo Valentia : 2) Coscione,10) Domagala, 4) Lecat , 9) Massari, 12) Verhees, 1) Costa, 3) Marra. All. Marcelo.

Primo set 29-31 : Lecat in banda 1-0 Vibo. Mazzone pareggia i conti 1-1. Verhees al centro 3-1. Massari in banda 4-2 Vibo. Fallo in difesa dei giallorossi 5-3. Lecat in palla in banda 6-4. Coscione ace 8-5 Vibo, Modena parte male. 6-8 Vibo distratti da un colpo strano alla rete break. Holt batte a rete 9-7. Costa al centro 10-8. 11-9 Verhees al centro. 12-11 Van Garderen in banda. Holt preciso 12-12 Modena trova la parità ! Costa mura l'attacco gialloblu 14-12 Vibo. Lecat ispirato in banda 15-13. Urnaut in banda 16-15. 18-15 Vibo errore in banda di Modena. Van Garderen murato in banda 20-15 Modena in seria difficoltà. 17-20 muro di Mazzone dopo un salvataggio miracoloso di Urnaut. Entra Bossi per Urnaut. Domagala in banda 21-18 Vibo. 19-23 punto di Mazzone al centro. 24-20 Verhees punge al centro, set point Vibo. Van Garderen muro 24-22. Holt mura ancora Vibo vantaggi. Van Garderen in banda 25-25. Felix in banda 26-26. Holt batte out 27-27. 29-28 Massari in banda. 31-29 Vibo errore Modena in banda 1-0 Vibo.

Secondo set 20-25 : Entra Swan. Mazzone errore al centro 1-0 Vibo. Costa al centro 3-0. Lecat in banda 4-1. 4-3 Van Garderen. 5-5 punto in banda di Swan. Mazzone mura l'attacco ospite 7-6. 8-6 Mazzone murissimo dopo salvataggio di Swan. 9-7 Van Garderen al centro. Attacco vincente di Costa 10-9 Modena. Lecat l'appoggia piano 10-10. Lecat ancora 11-11. Massari al centro 13-12 Vibo. 13-14 Holt al centro. Domagala ace 16-13 Vibo. Van Garderen al centro chiude un bello scambio 16-15 Vibo. Errore Van Garderen al centro 18-15, si mette male per Modena. 20-16 Costa mura Swan. Lecat in bana 21-17 Vibo. Lecat mura Swan 22-17. Swan batte out 23-18. Esce Swan entra Urnaut. Costa batte a rete 20-24 Vibo. Domagala chiude il secondo set 25-20 Vibo.

Terzo set 25-14 : Swan in banda 1-0 Modena. Swan brutto errore in banda 2-1 Vibo. Domagala in banda 3-1. Swan batte out 4-3 Vibo. Holt muro out 5-4 Modena soffre anche nel terzo set. 6-5 Holt mura l'attacco giallorosso. Verhees batte out 7-6 Modena. Lecat in banda out netto 9-6 Modena che prova a rientrare in partita. 11-6 fallo in difesa degli ospiti, Modena ora convince di più. Patch 12-8. Mazzone al centro 14-8 Modena set tranquillo. 16-9 Swan in banda. Van Garderen in banda 18-10 Modena. Felix out in banda 21-11. Pinali batte a rete 22-12. 23-12 Holt al centro. Holt batte out 24-14 Modena. 25-14 Modena, si va al quarto set.

Quarto set 25-21 : Pinali 1-0 Modena. Pinali si ripete 2-0. Mazzone al centro 3-0. Swan batte a rete 4-2, break Modena. Swan al centro 5-3 Modena. 6-4 Maxwell Holt al centro. 7-4 ace di Pinali. 8-4 Van Garderen in banda pallonetto, distacco rassicurante dei gialloblu. 9-4 Holt al centro. 10-4 Van Garderen. 11-5 pipe di Swan. Ace di Lecat 12-7 Modena. 12-8 Pinali schiaccia out. 14-8 schiacciata da beach volley di Bruno, punto del regista. Entra Bossi. 14-9 puntissimo Modena con N'Gapeth, ottima pallavolo adesso ! Domagala in banda out 16-10 Modena che prova a scappar via. Domagala 17-12 in banda. 18-14 ace di Domagala. Doppio ace Vibo 18-15. 19-15 fallo Vibo in difesa a rete. 20-16 bel punto di Swan in banda. 20-18 Massari in banda. 20-19 ace di Costa. Costa out 21-19, break Modena. 22-19 ace bellissimo di Bruno che spiazza la difesa ospite. 23-19 ace di Bruno. 24-20 Swan ancora decisivo, set point in vista tie break. 25-21 punto di Van Garderen si va al tie break.

Tie break : Van Garderen 1-0. 1-1 Swan murato da Lecat. Pinali in bnda 2-2, tie break equilibrato. Van Garderen out in banda al termine di un lungo scambio 4-2. Pinali in banda 4-3. 6-3 Holt murato dalla difesa giallorossa. 7-4 Vibo Domagala. 8-5 Verhees al cambio campo. 6-8 fallo di Massari in bttuta. 8-9 Lecat si divora una palla comoda ! Swan con coraggio 10-9 Vibo. Van Garderen 11-10. Murissimo Van Garderen 11-11. Van Garderen in banda punto clamoroso 13-12. 14-12 fallo da dimenticare per Vibo e match point Modena. 15-14 primo match point annullato ! Van Garderen murato vantaggi. 15-14 Domagala batte out. Holt muro out si continua 15-15. Swan la chiude dopo due ore e quaranta 17-15 al tie break, un Modena ai minimi storici vince in rimonta contro uno stoico Vibo Valentia, Modena con i due punti si avvicina alla Lube.

LE PAGELLE - Bruno 8 ; Pinali 7 ; Urnaut 7 ; Van Garderen 7,5 ; Mazzone 7,5 ; Holt 7 ; Rossini 8. INGRESSI: Bossi 6,5 ; Swan 7,5. All. Stoytchev 7,5. MVP: Bruno.