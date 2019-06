Modena Volley, partita la campagna abbonamenti "As One"

"As One, ogni tifoso è parte di Modena Volley". E’ partita da poco la campagna abbonamenti e il pubblico di Modena Volley è sempre puntuale e motivato. Da mercoledì 29 maggio scorso sono stati rinnovati quattrocento abbonamenti. Per le nuove tessere da martedì diciotto giugno.

Modena è sempre sinonimo di garanzia, in casa quasi sempre sold-out. Ma non solo, anche in trasferta è amatissima e porta incassi elevatissimi, Modena piace.

Per il rinnovo o per i nuovi abbonamenti ci si può rivolgere alle filiali Bper Banca, per informazioni si può scrivere a biglietteria@modenavolley.it. La tessera è cedibile a terzi, ma in caso di smarrimento non può essere sostituita.

Tutte le informazioni necessarie sono presenti sul sito di Modena Volley.