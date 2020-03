Modena Volley, lo stop alle attività si prolunga al 3 aprile

Alla luce delle nuove misure prese relativamente al Covid-19 annunciate ieri sera dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, la società Modena Volley comunica la sospensione degli allenamenti degli atleti sino alla data del 3 aprile prossimo. I giocatori non inizieranno dunque le sedute a due a due presso la sala pesi del PalaPanini come comunicato nei giorni scorsi e proseguiranno il lavoro atletico da casa in videoconferenza con il preparatore atletico Oscar Berti.

