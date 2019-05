Modena Volley, si delinea lo staff tecnico di Andrea Giani

Sta nascendo lo staff di Modena Volley per la prossima stagione. Ingaggiato Oscar Berti, preparatore atletico nato a Caprino Veronese cher ha iniziato la sua carriera nel 2014 proprio con Giani a Verona, dove restò per tre stagioni. In Veneto ha conquistato una Challenge Cup nel 2016. Esperienze a Milano, ma anche con le nazionali slovena e tedesca sempre a fianco di Andrea.

Inoltre è confermato per la prossima stagione il preparatore atletico argentino Sebastian Carotti, arrivato lo scorso anno insieme a Velasco. Carotti avrà un ruolo di Assistant Coach della prima squadra e delle giovanili.