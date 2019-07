Modena Volley, Bossi e Salsi ritornano a casa

Due graditi ritorni in casa Modena. Il primo è quello di Elia Bossi per il ruolo di centrale, ruolo che si completa con Mazzone e Holt. Modena riabbraccia anche il neo secondo palleggiatore Nicola Salsi, dopo due anni in A2 al Club Italia.

Elia Bossi nato nel 1994 ha cominciato la sua carrieriera in gialloblu nella stagione 2013/14, diversi ritorni al Pala Panini, nel mezzo di esperienze in crescita costantte da Molfetta a Ravenna fino a Milano. In cerca di conferme ai massimi livelli.

Nicola Salsi invece palleggiatore classe ’97, debutta a Modena nel 2015/16, e diverse esperienze al Club Italia in A2. Lavorerà sodo per farsi trovare pronto nel momento del bisogno.