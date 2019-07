Lega Pallavolo Serie A, varato il calendario. Le date della Regular Season

E' uscito ufficialmente il calendario della prossima Super Lega di pallavolo maschile. Si comincia il 20 ottobre con Leo Shoes Modena Volley che debutta al Pala Panini contro Padova, subito una sfida ad alta concentrazione.

Alla seconda il primo derby a Piacenza, poi alla terza arriva Sora, con tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Alla quarta, di domenica 10novembre altro derby in casa di Ravenna, nessuna banalità.

Alla quinta Modena-Latina e il livello di gioco si alza in vista del primo big match in casa della Lube, per una sfida da urlo, che si giocherà il 17 novembre. Altra trasferta a Milano, poi Trento per concludere un ciclo difficile.

Modena riposa di mercoledì 27 novembre. Dicembre incomincia col botto, si va in Lombardia per un interessante Monza-Modena, poi arriva il Verona in Emilia. Domenica 15 dicembre Perugia-Modena, altra sfida fondamentale. Il 22 arriva Vibo. Ultima partita del 2019, e prima del girone di ritorno, a Padova, poi una lunga pausa fino a metà gennaio.

Prima partita del 2020 in casa contro Piacenza il 16 di gennaio. Si torna in campo tre giorni dopo a Sora, impegni da non sottovalutare dopo la sosta, che può avere diversi svantaggi. Altro derby il 26 gennaio al Pala Panini con i ravennati ospiti della Leo Shoes.

Febbraio inizia con la trasferta nel Lazio, Latina-Modena; mercoledì 5 Modena-Lube da non perdere in infrasettimanale. Dopo la sfida a Bruninho e compagni, altra gara casalinga contro Milano, ex squadra di Andrea Giani, infine Trento-Modena, il 16 febbraio: sfide decisive in chiave play off.

Marzo inizia con un turno di riposo per Modena, attendendo la sfida interna contro i lombardi di Monza, squadra dal progetto ambizioso e in continua crescita. Il 15 marzo si va a Verona, altro campo molto tosto su cui giocare, massima attenzione. Ultima partita casalinga della Regular Season contro Leon e compagni, cruciale. Si chiude con la trasferta a Vibo.