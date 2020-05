Modena Volley, ecco le date sul Summer Camp per i più piccini

Si investe sul futuro. Dopo un periodo difficile con tanti big della prima squadra in partenza e la necessità di rifondare il progetto sportivoo, Modena Volley continua con i suoi immancabili eventi. Si parla del ricercatissimo Summer Camp, che avrà luogo al Pala Panini dal 8 giugno al 17 luglio. Esperienza unica per stare insieme in massima sicurezza nel Tempio del volley, tra divertimento e gioco, sperando di trovare anche i talenti del domani.

Il Mini Camp - dal lunedì al venerdì con formula solo mattina (8:30 - 14:00) dall’8 al 26 giugno e full day (8:30 – 17:30) dal 29 giugno al 17 luglio – è il camp dedicato ai nostri tifosi più giovani, dai 6 ai 9 anni.Saranno disponibili solo 7 posti a settimana e il gruppo avrà un istruttore dedicato per tutta la settimana.Le attività del camp saranno primariamente ludiche: i bambini potranno così muovere i loro primi passi nel mondo della pallavolo attraverso il gioco e il divertimento, seguiti da uno staff preparato e competente, in modo tale da assicurare loro una settimana indimenticabile all’interno del Palapanini.

Il City Camp – dal lunedì al venerdì con formula solo mattina (8:30 - 14:00) dal 8 al 26 giugno e full day (8:30 – 17:00) dal 29 giugno al 17 luglio – accoglie tutti i ragazzi dai 10 ai 17 anni di qualsiasi livello di abilità.I ragazzi verranno divisi in gruppi da 7 per il gruppo dai 10 agli 11 anni e in gruppi da 10 bambini per i ragazzi oltre i 12 anni.

Ogni gruppo avrà almeno un istruttore dedicato e sarà sempre lo stesso per tutta la settimana. Per quanto possibile, i ragazzi verranno anche divisi in gruppi omogenei sulla base del livello di abilità, in modo tale da garantire il massimo divertimento e coinvolgimento per tutti, insieme ad un percorso di miglioramento della tecnica individuale coerente con il livello dei ragazzi.

Presto si saprà se sarà possibile svolgere parte del campeggio in riviera, a Cervia nel noto "Bagno Fantini".

In conclusione ecco alcune regole: per ogni settimana avremo a disposizione 14 posti per i bambini dai 6 agli 11 anni e 20 posti per i ragazzi più grandi dai 12 ai 17 anni. E’ dunque possibile compilare il modulo di iscrizione e ricevere una mail con il preventivo preciso, incluso di eventuali sconti. È possibile iscriversi a un camp fino al giovedì precedente l'inizio del camp.