I giovani di Modena Volley si aggiudicano la Moma Winter Cup

Davanti ai 3000 spettatori del PalaPanini la compagine Under 18 di Modena Volley si aggiudica la nona edizione della Moma Winter Cup bissando così il successo del 2015. I giovani gialloblù guidati in panchina oggi come allora da coach Andrea Tomasini fanno loro il torneo sconfiggendo in finale i pari età della Zinella Bologna in un match a senso unico che li ha visti prevalere per 2 set a 0 (25-13; 25-16) e completano così un percorso che li ha portati alla finale dopo 4 vittorie consecutive nei turni preliminari.