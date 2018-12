Azimut Leo Shoes Modena Volley-Zaksa Kozle 3-1 Modena vince soffrendo, qualificazione ancora possibile

Torna la Champions di Volley maschile al Pala Panini. Modena gioca contro una compagine polacca, lo Zaksa Kozle. La squadra ospite, allenata da coach Andrea Gardini, ( ex Modena ) è prima in classifica nel campionato polacco, così come in Champions. Nella prima partita i polacchi hanno battuto 3-0 la squadra ceca del Karlovasko. Modena in campionato ha perso terreno dopo la sconfitta di domenica 3-1 a Trento, e in Champions ha perso il derby europeo 3-0 nelle marche contro Civitanova. Lo Zar e compagni hanno voglia di riscatto davanti al proprio pubblico, e Zaksa vuole continuare così. L’arbitro della gara è il signor. Bernaola.

Ecco i probabili sestetti .

Modena : Christenson, Zaytsev, Urnaut, Kaliberda, Anzani, Holt, Rossini

Zaksa Kozle : Toniutti, Kaczmarek, De Roo, Sliwka, Bieniek, Wiesniewski, Zatorski. All. Gardini.

Primo set 25-23 Modena: Christenson ace vincente tramite il nastro 1-0. Kazmarek 1-1. Zaytsev in banda 3-1 Modena. 5-1 Zaytsev scatenato, buon vantaggio modenese a inizio partita. Anzani al centro preciso 6-2. 7-3 lo Zar ispirato. De Roo al centro out 8-4 Modena. 8-6 Urnaut diagonale out di poco. Anzaani errore al centro, fallo 9-7. 11-7 Anzani si rifà subito, punto Modena per scappar via. 11-10 Bieniek ace vincente Zaksa. Kaliberda vincente in banda 13-10 Modena. Wiesnieski al centro gran vincente 13-12. 14-13 De Roo vincente. 15-14 Zaytsev batte fortissimo, ma a rete. Entra Bednorz e Christenson sfonda la difesa polacca 16-15. Zaytsev murato da Bieniek, 17-17 equilibrio. Zaytsev alle stelle, ma il check dice Modena 19-18. 20-19 Bednorz vincente, parte bene la sua gara. 21-19 Anzani ace vincente, pasticcio difesa ospite. 22-20 ennesimo punto dello Zar. 23-21 Holt fa il compitino due su due ! 24-22 Urnaut in banda set point Modena. 25-23 Urnaut 1-0 Modena. Si va al secondo set.

Secondo set 25-21 Modena : 1-0 Zaksa errore Zaytsev in banda. Urnaut pareggia subito 1-1. Zaytsev in banda sempre incisivo 2-2 equilibrio a inizio set. Bieniek batte out di poco 3-3. De Roo diagonale vincente 6-3 Zaksa, Modena insegue. Bednorz preciso 4-7. Zaytsev ace vincente 7-5. Ammonito Gardini per proteste. 6-8 Bednorz inganna l’attacco dello Zaksa, punto Modena. 8-9 errore in banda degli ospiti, Modena si avvicina ! Anzani pareggia i conti 9-9. Zaytsev errore non da lui 11-9 Zaksa. 11-11 pallonetto indecifrabile di Sliwka. 12-12 Urnaut batte out, equilibrio. De Roo pallonetto vincente, 14-13 Zaksa, non può nulla la difesa gialloblu. 15-15 muro di Holt, in serata si. 16-16 Holt al centro puntuale come sempre. Bednorz batte out 17-17. 18-18 errore di Holt al servizio. 20-18 Modena altro brutto errore dei ragazzi di Gardini break Modena. 21-19 battutaccia degli ospiti, Modena vuole chiudere il set. Urnaut pipe vincente 22-20. Bednorz 23-20 Modena, sempre presente il classe 94. 24-21 Urnaut in pipe, fallo in difesa set point Modena. Bednorz 25-21 Modena. Si va al terzo set .

Terzo set 25-22 Zaksa : De Roo punto di inizio set, uno tra i più attivi dei suoi, 1-0 Zaksa. Zaytsev replica 1-1. Bednorz in banda out di poco 3-1 per la squadra di Gardini. Anzani al centro 4-2. De Roo batte a rete 5-3 Zaksa. Christenson appoggino comodo comodo 5-4. 6-4 Holt invasione a rete. Bednorz errore in battuta 8-5 Zaksa. Kazmarek ace vincente 8-6. Zaytsev in banda 10-7 Zaksa. Urnaut in banda out 11-8 polacchi avanti nella prima parte di set. 10-11 Urnaut ace vincente Modena non rincorre. 11-11 Bednorz in banda parità ! 13-11 Wiesnieski mura Anzani al centro. Wiesnieski vincente 15-12 Zaksa. Christenson bolide a strada spianata 15-14. 17-14 murato malamente Zaytsev, ospiti in controllo. 15-18 errore in battuta dello Zaksa. Enrtra Pinali e fa subito punto 16-20 ospiti. 22-16 errore in attacco di Kaliberda. 18-22 Kaliberda si rifa dopo due erroracci. 19-22 ace di Christenson. 23-19 De Roo vincente, allungo su Modena nel finale di set. Kaliberda ace vincente 21-23. De Roo in banda punto d’astuzia, set point per la squadra polacca. 25-22 Kazmarek 2-1, si va al quarto set.

Quarto set 26-24 Modena : Zaytsev murato 1-0 Zaksa, errore attacco ospite 1-1. Errore a servizio Zaksa 2-2 equilibrio a inzio set. Bednorz murato da De Roo 4-2 Modena parte male a inizio quarto set. Urnaut pallonetto vincente 5-4 Zaksa. Urnaut ancora decisivo 5-6 Zaksa. Espulsione negli ospiti Zatorski 6-6 di diritto per Modena. Anzani al centro, è la sua serata 8-6 Modena. Bednorz in pipe 9-7 Modena ha ripreso la sua marcia. 9-9 attacco vincente di Bieniek. 10-10 Zaytsev prova un recupero ma è impossibile. Holt al centro, ma il check annulla tutto 11-11. Christenson schiacciata al centro, non è pungente 12-11 Zaksa. De Roo punto vincente 14-11, Modena nervosa e in calo. Kazmarek 15-12 per la squadra di Gardini. 14-15 Urnaut in banda. Wiesnieski 16-15 per lo Zaska. 17-16 Zaksa errore Modena in schiacciata. 19-16 Modena fatica molto, ne approfitta lo Zaksa. Anzani al centro 18-20 Modena prova a stare nel set. 21-18 De Roo pipe al centro. 20-21 pipe ospite, ma è fallo ! 21-22 kaliberda in banda. 22-22 Christenson giocoliere chiude uno scambio molto indeciso. 23-23 errore Zaksa in battuta. Urnaut in banda 24-24 si va ai vantaggi. 26-24 errore di De Roo, finisce 3-1 Modena e punti importanti in chiave qualificazione.

LE PAGELLE :

Modena : 7

Christenson 7,5 ; Zaytsev 7,5 ; Urnaut 8 ; Kaliberda 6,5 ; Anzani 8 ; Holt 7 ; Rossini 6,5

INGRESSI :

Bednorz 7 ; Pinali 6,5

All. Velasco 6,5